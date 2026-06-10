Carla Calabrese pone en escena una obra que invita a la reflexión: “No puedo dirigir solo entretenimiento”

De cara al reestreno de su obra en em Teatro Maipo, Carla Calabrese da a conocer su punto de vista sobre el ámbito teatral nacional y lo compara con el internacional (Infobae a las 9 - Infobae en Vivo)

El teatro argentino atraviesa un momento de expansión y vitalidad que se percibe en cada sala de la calle Corrientes, y Carla Calabrese lo vive con entusiasmo y compromiso. Productora, directora y fundadora de The Stage Company, celebra la inminente vuelta de El curioso incidente del perro a medianoche, la obra basada en la novela de Mark Haddon que cautivó al público local antes de la pandemia y que ahora regresa con una propuesta renovada al Teatro Maipo. En la previa del estreno, Calabrese pasó por el estudio de Infobae a las 9 (Infobae en Vivo) y compartió su mirada sobre la escena teatral argentina, el proceso de reestreno y los desafíos de traer a Buenos Aires grandes títulos internacionales.

“Hace muchísimo que queríamos hacerla, que queríamos hacerla renovada y estoy súper contenta de que sigue estando Iñaki Aldao haciendo el personaje, que está igual que hace siete años. Fue fundamental que esté él”, reconoce Calabrese con entusiasmo. El elenco, cuenta, combina actores que ya participaron en la primera versión y otros que se suman por primera vez, en una apuesta que conjuga experiencia y mirada fresca.

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Volver a poner en escena una obra internacional de esta envergadura no fue tarea sencilla. “Costó mucho esta licencia. A veces los autores tardan en querer dar las licencias de nuevo, especialmente a países que están muy lejos y en otros idiomas, porque a ellos les demanda tener que revisar de nuevo la adaptación y todo”, explica. “Pero la conseguimos después de mucho tiempo porque terminamos en el 2019, en diciembre, con fecha de vuelta en marzo. Y vino la pandemia. La idea siempre fue seguir y no pudimos”.

Carla Calabrese, directora de The Stage Company, presenta el reestreno de 'El curioso incidente del perro a medianoche' en el Teatro Maipo el 18 de junio, destacando su impacto transformador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El regreso trae consigo novedades visuales y técnicas. “Renovamos todo, dejamos el mismo sistema, es el mismo efecto, pero está un poco distinto para que también la gente que no la vio vea algo diferente, sin cambiar lo que hace Iñaki, porque lo que hace Iñaki era para dejarlo exacto, como estaba. Así que hay sorpresas, pero de las lindas”, anticipa Calabrese.

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Sobre el desafío de montar una obra con licencia internacional, Carla detalla: “La exigencia es enorme. Tenés que poder ver algo muy parecido a lo que se ve en Broadway, pero a la vez te exigen que no sea una réplica. Es como estar manejando ese lugar en donde no sea réplica y no pierda el espíritu". Y continúa: “Además, habiendo una novela tan buena que obviamente uno la lee, sacás también muchas ideas de ella, pero todas las producciones en el mundo hacen lo mismo. Entonces, es muy difícil no hacer algo que otro no haya pensado. Pero la verdad que cada puesta es diferente. Nosotros le ponemos cosas nuestras, de nuestra idiosincrasia, de nuestra perspectiva y, obviamente, siguiendo el guion, que es excelente”.

El esfuerzo económico es considerable, pero Calabrese lo asume como una inversión necesaria. “Es tan importante que si uno tiene la posibilidad lo haga, que tengamos buen teatro acá en Argentina“, explica la productora. ”Me parece que es una inversión que si vos podés esperar que vuelva lo suficiente, está buenísimo hacerlo, porque creo que los países donde tenemos situaciones económicas complicadas, donde hay muchos problemas, si no tenemos el refugio de lo que es el buen teatro, realmente no sabés dónde ir para identificarte, para compartir tus problemas, para entender lo que le pasa al otro”, compara Calabrese.

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En 2019, El curioso incidente del perro a medianoche fue disfrutado por el ámbito teatral local (Fiorella Romay)

Al hacer alusión a la obra, basada en la novela de Haddon, Carla comenta: “La historia es de una familia de clase media para abajo, donde vive este chiquito que tiene todos estos temas y esta familia disfuncional que lo acompaña. Creo que mucha gente se puede sentir identificada en varios sentidos, porque todos los que tenemos hijos sabemos que todos los chicos tienen alguna cosa de la que hay que ocuparse”.

La directora pone especial énfasis en el valor educativo del espectáculo. Recuerda con satisfacción las funciones para colegios y celebra que estén previstas para el nuevo ciclo. “Me parece que este tema de entender a las personas que son diferentes, a los chicos que son diferentes, hace que se empiece a hablar también de bullying, que es tan importante y que los coles tienen que estar tan pendientes de eso”, reflexiona sobre el impacto.

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Al hablar del proceso creativo detrás de cada obra, Carla comenta: “Es magia. Es muy difícil al principio que todo se arme y después cuando ves esa historia que te encantaba… Es mágico ver una historia como te la imaginás. Cuando te gustan las historias, realmente tener la posibilidad de armarlo como a vos te gusta y contarlo desde un escenario, creo que eso no hay nada que lo reemplace”.

Pero la obra no se arma sola, sino que la productora destaca que hay un gran trabajo detrás de bambalinas. “Uno tiene que estar abierto. Me parece que está buenísimo escuchar propuestas y muchas veces te venís imaginando algo que tiene que ser así hasta la última semana y ahí te das cuenta que alguien te viene diciendo también me parece que son… En un momento decís: ‘Esto que me encantaba funciona mejor sin eso’. Y tenés que estar abierto a que eso pase. No sé bien qué porcentaje, pero es un porcentaje alto, de por ahí la mitad empieza a cambiar, o un poquito menos quizás, pero si sos caprichosa te perdés lo mejor del proceso”, subraya.

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La directora y productora celebra la vuelta de una obra clave y destaca la potencia creativa de Buenos Aires frente a los grandes escenarios del mundo (Captura de video)

La directora no duda al hablar del nivel del ámbito artístico argentino. “Yo creo que somos fuertísimos acá. Está todo el mundo que va a España, que se está convirtiendo en un lugar… pero estamos todos trabajando allá, un montón. Yo abrí una parte de la compañía allá hace poquito, hicimos Come from Away allá. Estuvimos seis meses y nos fue súper bien. Lo que vi allá hay cosas muy buenas, pero la verdad lo que se ve en Argentina en cuanto a cantidad y calidad es impresionante. En este momento las ofertas que hay de teatro en el país son enormes y la calidad que hay”, afirma Calabrese, quien supo ver de cerca el trabajo que se realiza en lugares de renombre como Broadway. Y suma: “Además, es tan importante que haya teatro en off. Es un semillero y aparte son lugares donde la gente que quizás no está pudiendo todavía trabajar formalmente empieza a armar cooperativas, y todo eso se va gestando y los actores pueden tener más experiencia”.

Entre sus últimas exitosas obras, Calabrese tiene claro qué la conmueve: “Son muy distintas. Come from Away es un musical y yo amo el musical. Esta es una obra de texto. Pero lo más importante es que sean historias fuertes, historias que a la gente les queden en el alma. Yo no puedo dirigir algo que sea solo entretenimiento. Tiene que ser profundo, tiene que llegarte y algo tiene que cambiar en vos después de que la veas. Si solo me decís: ‘Sí, la pasé rebién’. Okey. No me alcanza”.

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El Maipo recibe una nueva versión del éxito internacional y Calabrese remarca que, en tiempos difíciles, el escenario sigue siendo un espacio de encuentro y empatía (Verónica Guerman)

“Cuando una obra te llega, es muy transformadora. El ser humano necesita un lugar de identificación, de entender lo que le pasa viendo lo que le pasa al otro, de cerca. Más ahora que en las redes todo está bárbaro, nos mostramos todos contentos siempre, obvio. La vida no es así. Hay un montón de lugares donde uno sufre y cuando ves otro ser humano pasando por lo mismo, te sentís menos solo”, cierra frente al estreno de la obra el próximo 18 de junio.

El regreso de El curioso incidente del perro a medianoche no es solo la recuperación de una obra aclamada: es el símbolo de una escena que resiste, crece y se reinventa. Para Carla, cada función es una invitación a mirar desde otro lugar, a encontrarse con historias que conmueven y a reconocerse en las emociones de los demás. En tiempos donde lo superficial parece ganar terreno, Calabrese apuesta por lo profundo, lo humano y lo transformador. En la sala, las luces bajan, el telón sube y la magia vuelve a ocurrir, confirmando que el teatro argentino sigue siendo un refugio y un espejo para todos los que, al salir, se llevan un poco más de vida adentro.

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La entrevita completa a Carla Calabrese

Entrevista completa a Carla Calabrese

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