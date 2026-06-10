El Súper Rugby Américas define a su campeón entre cuatro equipos argentinos

Dogos, Capibaras, Tarucas y Pampas buscarán el título

El Súper Rugby Américas entra en su fase decisiva con la disputa de las semifinales, que reunirán por primera vez a cuatro franquicias argentinas en la instancia definitoria. Dogos XV se enfrentará con Tarucas el viernes 12 de junio a las 19 en el estadio Córdoba Athletic Club, mientras que Pampas recibirá a Capibaras XV en el CASI a partir de las 21.15. El equipo que termine mejor posicionado en la fase regular será el anfitrión de la final el viernes 19 de junio.

La fase regular mostró el dominio de Dogos XV, que obtuvo el primer puesto con 61 puntos, producto de 12 victorias y solo 2 derrotas, además de un saldo positivo de 150 puntos. Este rendimiento le garantizó la localía durante todo el tramo final del certamen. Pampas, segundo en la tabla, alcanzó 54 puntos y cerró la etapa regular con una contundente victoria sobre Peñarol por 47-14, resultado que le permitió asegurarse la sede de la semifinal en la Catedral del rugby porteño.

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Dogos terminó primero en la etapa regular (@superrugbyamericas)

Por su parte, Capibaras XV logró el tercer puesto en su temporada debut con 47 unidades, superando a Tarucas por apenas tres puntos. La franquicia tucumana selló su clasificación en la última fecha tras vencer a Capibaras XV por 42-15, en un cierre ajustado que dejó fuera de competencia a Selknam y al campeón vigente, Peñarol, quien finalizó sexto y no pudo defender el título.

El primer cruce de semifinal pondrá frente a frente a Dogos XV, local en Córdoba, y a Tarucas, que llega como el cuarto clasificado tras una campaña irregular, pero con una notable recuperación en las últimas jornadas. El partido de ida será dirigido por Pablo Deluca, acompañado por Gonzalo de Achával y Federico Longobardi como asistentes.

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La segunda semifinal, en el Club Atlético de San Isidro (CASI), enfrentará a Pampas y Capibaras XV desde las 21.15, con arbitraje de Tomás Bertazza, asistido por Francisco González y Tomás Ninci.

Las cuatro franquicias argentinas definirán el Súper Rugby Américas (@superrugbyamericas)

Paridad en ambas semifinales

A lo largo de la fase regular, los duelos entre los semifinalistas ofrecieron igualdad y alta competitividad. Dogos XV y Tarucas se repartieron victorias: los tucumanos se impusieron 29-26 en San Miguel de Tucumán, mientras que el equipo cordobés se tomó revancha como local con un contundente 34-13. Por su parte, el historial entre Pampas y Capibaras XV también quedó igualado. El conjunto bonaerense ganó 25-20 en el CASI, y la franquicia rosarina revirtió el resultado en Rosario con un 31-27

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La expectativa para las semifinales es alta, con franquicias que buscan su primer título y el incentivo de una final completamente nacional. La definición promete escenarios repletos y un ambiente de máxima rivalidad en el rugby profesional de la región.