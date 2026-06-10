México

Decomisan más de un millón de cigarrillos no regulados en el Aeropuerto Internacional de la CDMX

De acuerdo con la ANAM y la SEMAR, el cargamento llega procedente de Taiwán buscaba ingresar al país con una declaración genérica

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600 paquetes de cigarros fueron incautados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Foto: Marina
600 paquetes de cigarros fueron incautados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Foto: Marina

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), detecta 1.2 millones de cigarrillos durante acciones de control e inspección en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), como parte de las revisiones aplicadas a carga aérea internacional.

De acuerdo con la ANAM y la SEMAR, el cargamento llega procedente de Taiwán con destino a la Ciudad de México y busca ingresar al país con una declaración genérica en la documentación de transporte como “mercancía diversa”, lo que deriva en una revisión documental y física.

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Según ambas dependencias, el embarque se integra por 100 cajas con un peso bruto total de 1,976 kilogramos. En la inspección, el personal especializado identifica 6,000 paquetes tipo flip top, equivalentes a 60 mil cajetillas, para un total de un millón 200 mil cigarrillos.

Tras el hallazgo, las autoridades implementan las medidas de control correspondientes y realizan consultas y verificaciones relacionadas con derechos de propiedad intelectual asociados a la marca identificada, conforme a los procedimientos aplicables en este tipo de aseguramientos, de acuerdo con la información oficial.

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El cargamento ilegal era proveniente de Taiwán Foto: Marina
El cargamento ilegal era proveniente de Taiwán Foto: Marina

La ANAM señala que el resultado se obtiene a partir de acciones permanentes de vigilancia, análisis de riesgo, revisión física e inspección en la Aduana del AICM, con el objetivo de frenar el ingreso irregular de mercancías al territorio nacional mediante la detección de cargas que no coinciden con su documentación o que se declaran de forma genérica.

En su reporte, la autoridad aduanera precisa que, desde septiembre de 2025 a la fecha, esa aduana acumula aseguramientos por 156,643.8 kilogramos de cigarros ilícitos. La cifra se suma a los esfuerzos institucionales para detectar y contener operaciones vinculadas con el tráfico y la comercialización irregular de productos de tabaco, de acuerdo con ANAM y SEMAR.

Las dependencias indican que estas revisiones forman parte de una estrategia para reforzar la supervisión en puntos de ingreso al país, con herramientas de gestión de riesgos, revisión documental e inspección de mercancías en las aduanas. En ese esquema, la carga aérea internacional es sujeta a controles que buscan identificar discrepancias entre lo declarado y lo transportado.

La ANAM y la SEMAR sostienen que mantienen acciones de inspección, control y vigilancia en las aduanas del país, con el propósito de fortalecer la operación conforme al marco legal vigente y elevar la seguridad y el orden en el comercio exterior, según el comunicado del aseguramiento en el AICM.

  • ANAM y SEMAR detectan 1.2 millones de cigarrillos en el AICM, procedentes de Taiwán.
  • El embarque contiene 100 cajas con 1,976 kilogramos y se declara como “mercancía diversa”.
  • La Aduana del AICM acumula 156,643.8 kilogramos de cigarros ilícitos asegurados desde septiembre de 2025, según la autorida

Riesgos de consumir cigarros ilegales

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) tiene conocimiento sobre la comercialización de algunas marcas de cigarros, los cuales son importados de forma ilegal y no cumplen con la legislación sanitaria vigente aplicable en materia de tabaco.

El presente aviso de riesgo se emite como medida precautoria con la finalidad de advertir a la población el daño que genera el uso de estos productos.

Entre los señalados se encuentran:

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Los cigarros comercializados ilegalmente, representan un riesgo a la salud de la población, toda vez que no cuentan con permiso sanitario de importación de productos de tabaco otorgado por COFEPRIS, adicionalmente pueden tratarse de productos falsificados, alterados o adulterados, fabricados con ingredientes desconocidos y los químicos generados por la combustión pueden ser potencialmente tóxicos.

Por lo anterior, COFEPRIS emite las siguientes recomendaciones:

A la población en general

• No adquirir ni usar los productos señalados en la tabla.

• En caso de identificar a la venta los productos, no adquirirlos y realizar la denuncia sanitaria correspondiente. COFEPRIS mantendrá las acciones de control sanitario e informará oportunamente a la población en caso de identificar nuevas evidencias, con el fin de prevenir riesgos a la salud de la población, derivado de productos, servicios o establecimientos incumplan la legislación sanitaria vigente.

Uno de los riesgos más importante es que, por su bajo costo, los cigarros ilegales se vuelven más disponibles para niños y adolescentes, lo que fomenta el consumo temprano de tabaco en edades altamente vulnerables.

Los cigarros deben contar con pictogramas y advertencias sanitarias; se ha logrado el aseguramiento de más de 206 millones de unidades a la fecha, lo cual representa un crecimiento del 515,000 por ciento comparado con el año 2010.

La autoridad Sanitaria destaca que los cigarros producidos en el extranjero, deben introducirse a México con un permiso previo de importación, el cual es expedido por la COFEPRIS, previa revisión del cumplimiento de los requisitos legales. Los cigarros ilegales no cumplen con la legislación y normatividad sanitaria aplicable en esta materia. La venta y comercialización de cigarros sueltos, a granel o por unidad se encuentra prohibida por la Legislación Nacional.

Igualmente, se informa que la COFEPRIS, por si misma o a través de sus representaciones estatales, continuará las acciones de vigilancia y aseguramiento de cigarros ilegales en puntos de comercialización y distribución, así como su destrucción para evitar el acceso al público, independientemente de la responsabilidad administrativa o penal imputable a los comercializadores de los mismos.

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