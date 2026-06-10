Economía

Préstamos para comprar autos 0 km: cuáles son las ofertas de financiación a tasa 0% para junio

A pesar de la caída de ventas, las automotrices siguen apostando por las ventas a crédito prendario parcial que permite pagar hasta el 50% del valor de los 0 km en hasta dos años de plazo con cuotas sin interés

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Las ventas de autos 0 km cayeron en mayo y las automotrices redoblaron la oferta de financiación a tasa 0% (Freepik)
Las ventas de autos 0 km cayeron en mayo y las automotrices redoblaron la oferta de financiación a tasa 0% (Freepik)

Como ocurre cada mes, pero con la salvedad de tener quizás un protagonismo mayor dada la retracción del mercado automotor en general, las terminales argentinas lanzaron sus ofertas de financiación a tasa 0% para junio con algunas incorporaciones de modelos, aunque ya no se ofrecen planes a tres años como ocurría meses atrás, debido a las altas tasas de interés del sistema financiero actual.

Además, en todos los casos, las automotrices empezaron a darle más relevancia a las promociones con tasas subsidiadas, pero más cercanas al 10% y no a cero, como una política de mejorar las condiciones con plazos más largos y tasas más convenientes que las del sistema bancario.

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Como ocurre cada mes, una de las primeras automotrices en hacer pública su política comercial fue Stellantis, que mantiene su diferenciación entre los planes de Peugeot y Citroën, muy similares entre sí, y los de las otras marcas del grupo, es decir, Fiat, Jeep, RAM y DS.

autos en una concesionaria en muestra para ser vendidos - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Todas las marcas ofrecen planes tasa 0% de hasta 18 y 24 meses. Ya no quedan financiaciones a tres años por las altas tasas de interés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Marca por marca

-En el caso de Fiat, este mes se ofrece una financiación de un monto máximo de hasta $18.000.000 con TNA 0% a 18 meses, o tasa UVA con una financiación de hasta $30.000.000 a 36 meses con TNA 0% para toda la gama de vehículos. Cronos, Pulse, Fastback y Toro: tasa 0% 18 meses y monto máximo de $28.000.0000. Titano con crédito especial a tasa fija con un plazo de 12 meses y tasa 0% de hasta $35.000.000 o una opción de préstamo UVA hasta $20.000.000.

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-Peugeot tiene su Tasa Express 0% a 18 meses con un monto máximo a financiar de $18.000.000, y créditos UVA a 36 meses con tasa 0% y una financiación hasta $30.000.000 para toda la gama. Además, 208 y 2008 tienen una tasa Exclusiva del 0% hasta 24 meses y $20.000.000 de monto máximo a financiar. En Citroën se replican casi las mismas condiciones, pero con Basalt Dark Edition, Basalt Shine, Aircross Shine y Aircross XTR, financiando hasta $18.000.000 al 0% y un plazo de 18 meses.

-Jeep y RAM financian toda la gama a tasa fija 0% a 12 meses hasta $24.000.000 y tasa fija 0% a 18 meses hasta $18.000.000. También aplica para estos modelos la línea de préstamos UVA con tasa 0% a 36 meses y hasta $30.000.000. En el caso de Jeep Compass Sport hay una tasa exclusiva 0% a 24 meses con un monto máximo de $28.000.000.

Finalmente, en paraguas de Stellantis ofrece comprar los autos premium DS con financiación Tasa 0% a 18 meses hasta $20.000.000 para toda la gama, y una promoción de crédito UVA con financiación hasta $30.000.000 tasa 0% a 36 meses para toda la gama.

Renault Boreal
Renault Boreal, la más reciente presentación de la marca en Argentina, tiene financiación tasa 0% en planes de 12, 18 y 24 meses

-Renault mantiene sus dos canales de venta con financiación y una oferta en tres plazos distintos que determinan el valor de una cuota menor a mayor cantidad de meses. A través de su financiera, Mobilize Financial Services, las ofertas de junio a tasa 0% son las siguientes:

Financiación a 12 meses: Renault Boreal Evolution & Techno hasta $30.000.000; Arkana hasta $27.000.000; Boreal Iconic hasta $25.000.000; Kangoo VU hasta $25.000.000; Duster hasta $25.000.000; Kardian hasta $24.000.000; Oroch hasta $20.000.000; Kwid hasta $18.000.000; Kangoo VP hasta $17.000.000; Logan hasta $15.000.000; Sandero hasta $15.000.000; Stepway hasta $15.000.000.

Financiación a 18 meses: Boreal Evolution & Techno hasta $25.000.000 (con cupos limitados); Arkana hasta $22.000.000; Kardian hasta $20.000.000; Boreal Iconic hasta $20.000.000; Kangoo VU hasta $20.000.000; Oroch hasta $18.000.000; Duster hasta $17.000.000; Kwid hasta $16.000.000; Kangoo VP hasta $15.000.000; Logan hasta $15.000.000.

Financiación a 24 meses: Kardian hasta $20.000.000; Boreal Evolution & Techno hasta $19.000.000 (con cupos limitados); Oroch hasta $16.000.000; Kangoo VU hasta $16.000.000; Boreal Iconic hasta $16.000.000; Arkana hasta $15.000.000; Kwid hasta $14.000.000; Kangoo VP hasta $13.000.000; Duster hasta $12.000.000.

Además, por medio de Renault Store, el canal de venta digital de la marca, se puede comprar con tasa 0%, Kardian y Arkana con un monto de hasta $19.000.000 en 12 o 18 cuotas fijas; Boreal y Duster hasta $17.000.000 en 12 o 18 cuotas; Kangoo furgón hasta $16.000.000 en 12 o 18 cuotas; y Kwid hasta $14.000.000 en 12 o 18 cuotas fijas.

Vista trasera de un Chevrolet Sonic B-SUV gris oscuro circulando en una carretera, con un fondo de árboles verdes
El nuevo Chevrolet Sonic ya está entre las alternativas de venta financiada a tasa 0% de General Motors. (General Motors Argentina)

-General Motors incorporó este mes el nuevo Chevrolet Sonic, con lo que su oferta se amplió desde junio, pero es también una de las marcas que tiene mayores alternativas de venta financiada con tasa 0%.

Onix y Onix Plus tienen opción de 24 meses con un tope de hasta $20.000.000, 18 meses con un monto máximo de hasta $22.000.000, y 12 meses con $25.000.000. Tracker en 24 meses con un tope de hasta $19.000.000, en 18 meses con uno de hasta $26.000.000 y con 12 meses hasta $27.000.000. Y el nuevo Sonic en en 24 meses con un tope de hasta $22.000.000, en 18 meses con un tope de hasta $25.000.000 y en 12 meses con un tope de hasta $28.000.000.

El resto de los modelos también tienen varias opciones. Chevrolet Spin en 18 meses hasta $18.000.000 y en 12 hasta $24.000.000; Montana en 18 meses con un tope de hasta $18.000.000 y en 12 meses con un tope de hasta $30.000.000; la pickup mediana S10 versiones WT y Z71 en 18 meses hasta $25.000.000 y en 12 meses hasta $30.000.000, y en las versiones LTZ y HC con un monto de $30.000.000 en 18 meses o uno de hasta $35.000.000 en 12 meses; Trailblazer en 18 meses con un tope de hasta $30.000.000 y en 12 cuotas con un tope mayor de $43.000.000; Silverado solo en 12 meses con un tope de hasta $15.000.000.

Entre los modelos electrificados, Spark EUV en 12 meses con un tope de hasta $15.000.000 y Captiva PHEV en 18 meses con un tope de hasta $26.500.000 y en 12 meses con un tope de hasta $30.000.000.

SUV híbridos
La Ford Territory, el SUV más vendido del momento, se puede comprar financiando hasta $25.000.000 en 18 meses

-Ford, por su lado, permite comprar financiando con tasa 0% la gama de Ranger nacional en 12 meses hasta el 80% de la unidad financiada como una alternativa, pero también con 0% de interés en 18 meses hasta $30.000.000. A la pickup nacional se suma la oferta para Territory Titanium con tasa 0% y 18 meses hasta $25.000.000, y Everest hasta 18 meses y un monto máximo de $30.000.000.

-Toyota, finalmente, también lanzó un programa ampliado de sus ofertas de financiación a tasa 0% que ya se habían lanzado en mayo. Ahora se puede financiar cualquier modelo de la gama con tasa 0% y un tope de hasta $15.000.000 en 12 cuotas.

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