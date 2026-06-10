“Debo ser estúpido”: la curiosa frase del DT de Francia en medio de las críticas a Kylian Mbappé antes del Mundial

Kylian Mbappé habla con Didier Deschamps en el entrenamiento de la selección de Francia en Clairefontaine (Thomas Padilla/Pool via REUTERS)

La selección de Francia afrontará el Mundial 2026 con expectativas altas. Es uno de los candidatos a ganar el título y tiene sed de revancha por la final perdida en Qatar ante la Argentina. El equipo que comanda Didier Deschamps debutará el próximo martes 16 ante Senegal por el Grupo I y llega con algunas tensiones internas con Kylian Mbappé.

La estrella del Real Madrid y campeón del mundo en Rusia 2018 con Les Bleus ha recibido numerosas críticas en torno a su rendimiento dentro del campo de juego e incluso trascendió que la otra figura del equipo, Ousmane Dembelé, le habría cuestionado su compromiso en el campo y pedido “más esfuerzos en defensa con la selección para alinearse con la mentalidad del grupo e integrarse plenamente”, según publicó L’Equipe.

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Ante este panorama y los comentarios de los medios, el técnico francés Didier Deschamps explicó en una conferencia de prensa que no le preocupaba la condición de Mbappé: “Les dejo que lo juzguen ustedes. Es cierto que tuvo varias ocasiones y no estuvo eficaz. Pero me dijo que se ha guardado eso para Estados Unidos, y así me parece bien”.

El DT de 57 años, campeón del mundo como jugador y entrenador de Francia, brindó otra entrevista con el medio británico The Guardian, en la que realizó una curiosa frase para explicar la posición en el campo de Mbappé, quien en esta Copa del Mundo intentará convertirse en el máximo goleador de su selección y romper la barrera de los 56 goles que mantiene Olivier Giroud. “Debo ser estúpido, y debe haber habido muchos entrenadores estúpidos que lo han puesto en el centro del ataque en los equipos en los que ha jugado… durante los dos últimos años en el Real Madrid y su último año en el PSG… lleva tres años jugando en una posición central”, dijo.

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Didier Deschamps y Kylian Mbappé durante una de las prácticas de Francia previas al Mundial 2026 (REUTERS/Benoit Tessier)

En la presente temporada, el delantero de 27 años aportó 42 goles y 3 asistencias en 44 partidos con la camiseta del Real Madrid, aunque no fueron suficientes para lograr títulos con el cuadro español. Con la selección francesa sumó cinco festejos en cuatro cotejos. Números que resaltan su calidad, pero que también le exigen un esfuerzo mayor, como coronar con copas.

Por otra parte, Deschamps también se refirió al rol de líder que tiene Mbappé en la selección francesa, ya que fue designado como el capitán tras las salidas de referentes de peso como Hugo Lloris o Antoine Griezmann. “Kylian antes de ser capitán, escuchaba, observaba, no hace las cosas como Hugo. No tiene el mismo carácter ni la misma personalidad. Asume este liderazgo fuera, también en el campo, y sabe que cuando habla, no habla en nombre propio, sino en nombre de todos los jugadores”, expresó el técnico.

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Didier Deschamps observa el entrenamiento de Francia (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

En los últimos días, en la previa del partido amistoso ante Costa de Marfil, la polémica creció por un video viral de un gesto entre Mbappé y N’Golo Kanté. Las imágenes muestran una supuesta tensión entre el delantero y el mediocampista, ya que ambos referentes evitan saludarse, lo que alimentó rumores sobre posibles internas en el vestuario.

De acuerdo con el favoritismo de Francia en esta Copa del Mundo, Deschamps no esquivó a la pregunta y tampoco se quitó esa responsabilidad: “Estamos entre los favoritos. No es una palabra tabú para mí. Si tenemos este estatus hoy, que me parece lógico y legítimo, es por todo lo que hemos hecho, por los resultados que hemos logrado”. Además, sobre una de las figuras incipientes de su selección como Michael Olise, atacante del Bayern Múnich, opinó: “Hoy está brillando y es uno de los mejores jugadores del mundo”. Pero lo diferenció de Griezmann, a quien reemplazará en esta competencia. “Es una persona más discreta, un poco tímida, pero cuando está en el campo, es maravilloso”, elogió.

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