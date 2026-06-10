ANSES: cuándo cobro en junio 2026 si mi DNI termina en 9

ANSES paga en junio de 2026 según un cronograma por terminación de DNI, y los beneficiarios con DNI finalizado en 9 tienen fechas específicas para cada prestación - ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) organiza cada mes el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales a través de un cronograma escalonado que distribuye las acreditaciones a lo largo de varias semanas. El mecanismo toma como referencia el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario, lo que permite distribuir los pagos de forma ordenada y evitar concentraciones en el sistema bancario. Para junio de 2026, los titulares con DNI finalizado en 9 tienen asignadas fechas específicas para cada tipo de prestación, con montos actualizados que incorporan el aumento por movilidad y el pago del medio aguinaldo.

El cronograma vigente para todo 2026 fue establecido por la Resolución 349/2025, dictada en noviembre del año anterior. El esquema también contempla los feriados nacionales y días no laborables, por lo que algunas fechas pueden trasladarse a la jornada hábil posterior para garantizar el acceso a los haberes sin inconvenientes.

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En materia de haberes, ANSES confirmó para junio de 2026 un aumento del 2,58% en todas las prestaciones, ajuste que responde a la inflación registrada en abril. La fórmula de movilidad previsional opera con dos meses de rezago respecto al índice de precios. A ese incremento se suma el pago del medio aguinaldo, que equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida durante el semestre y se liquida junto con el haber del mes en la misma fecha de acreditación.

ANSES aplica en junio de 2026 un aumento del 2,58% por movilidad previsional y liquida el medio aguinaldo junto con el haber mensual (ANCCOM)

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo con DNI finalizado en 9 cobrarán el 22 de junio. El haber base actualizado para este mes es de $403.317,99. A esa suma se añade el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo de $201.659, con lo que el total bruto a percibir en junio asciende a $674.976,99. Los tres conceptos se acreditan en la misma fecha, por lo que el beneficiario dispone del monto completo desde ese día.

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El bono extraordinario de $70.000 está vigente desde marzo de 2024 y se otorga mensualmente de forma automática. En caso de que el haber percibido sea inferior a la suma del mínimo más el bono, ANSES liquida un refuerzo proporcional hasta alcanzar ese valor.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Para quienes perciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo con DNI terminado en 9, la fecha de pago es el 29 de junio. El haber máximo vigente en este esquema es de $2.713.948,18, al que se suma el medio aguinaldo de $1.356.974,09, lo que lleva el total del mes a $4.070.922,27.

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Este grupo no accede al bono extraordinario de ANSES, ya que dicho refuerzo está reservado exclusivamente para los beneficiarios cuyos haberes no superan el mínimo.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas —por invalidez o vejez— con DNI finalizado en 9 acceden al cobro el 12 de junio. El haber base actualizado es de $282.322,59. Al sumarse el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo de $141.161,30, el ingreso bruto total para junio llega a $493.483,89, con acreditación íntegra en esa misma fecha.

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Las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo con DNI terminado en 9 se cobran el 22 de junio y totalizan $674.976,99 con bono y aguinaldo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) con DNI terminado en 9 recibirán el pago el 22 de junio.

La AUH General tiene un valor de $144.932 por cada menor de 18 años. Para hijos con discapacidad, el monto asciende a $471.915. ANSES deposita mensualmente el 80% del valor y retiene el 20% restante, porcentaje que se libera una vez presentada la Libreta AUH, el documento que acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y asistencia escolar exigidos por la normativa.

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La SUAF parte de $72.474 por hijo —y trepa a $235.967 cuando el hijo presenta discapacidad—, con variaciones según el rango de ingresos del grupo familiar. Para conocer el valor correspondiente a cada caso, se puede consultar el sitio oficial de ANSES.

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

Las beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) con DNI finalizado en 9 cobrarán el 24 de junio. El monto de la AUE es de $144.932 por embarazo, de los cuales $115.945,60 se perciben en mano y $28.986,40 quedan retenidos. La liquidación incluye de forma automática el Complemento Leche, cuyo valor en junio es de $54.665.

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Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

La Asignación por Prenatal para DNI terminado en 9 se abona el 17 de junio. El monto general, para el primer tramo de ingresos, es de $72.474.

Por su parte, la Asignación por Maternidad se acredita el primer día del calendario de pago de cada beneficiaria, sin distinción por terminación de DNI. El monto equivale al salario neto durante la licencia, por lo que varía en cada caso.

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La AUH, la SUAF y la AUE con DNI terminado en 9 se cobran el 22 de junio, y ANSES mantiene la retención del 20% en AUH y AUE hasta cumplir los requisitos

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Las Asignaciones Pago Único —que comprenden nacimiento, matrimonio y adopción— pueden cobrarse desde el 9 de junio hasta el 8 de julio, sin distinción por terminación de DNI. Los montos vigentes son:

Nacimiento: $84.478

Matrimonio: $126.489

Adopción: $505.070

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de PNC se abonan entre el 8 de junio y el 8 de julio para todas las terminaciones de DNI. Los montos actualizados son:

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$72.474 por hijo

$235.967 por hijo con discapacidad

$17.582,92 por cónyuge

Prestación por Desempleo

Quienes perciben la Prestación por Desempleo con DNI terminado en 9 cobrarán el 25 de junio. El monto mínimo actualizado es de $181.500, mientras que el tope máximo general alcanza los $363.000. El valor exacto depende del historial de aportes de cada beneficiario.