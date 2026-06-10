“Todo depende de la mente”: LeBron James se refirió al fin de su carrera en la NBA

La figura de LeBron James representa la evolución del atleta contemporáneo, según TIME (Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

La figura de LeBron James representa la evolución del atleta contemporáneo: un deportista que trascendió la NBA para consolidarse como referente social, cultural y empresarial. Más allá de sus logros en el básquet, su influencia abarcó el activismo por la justicia social y la gestión de proyectos mediáticos, lo que lo ubicó en el centro del empoderamiento del atleta moderno, según TIME.

LeBron James combinó éxitos deportivos con influencia social y empresarial y proyectó un modelo de deportista integral: liderazgo dentro y fuera de la cancha, participación en debates públicos e inspiración para nuevas generaciones. En diálogo con TIME, atribuyó su continuidad al compromiso diario y a una motivación que, aseguró, todavía sostiene su rutina.

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A pesar de los años y la exposición mediática constante, James sostuvo la exigencia sobre su preparación. “Todo depende de la mente. Donde va la mente, el cuerpo la sigue. Cuando deje de disfrutar llegar al estadio cinco horas antes para prepararme, entonces sabré que será suficiente, porque empezaría a engañar al juego”, declaró a TIME.

LeBron James afirmó a TIME que su continuidad depende del compromiso diario y de una motivación que sostiene su rutina (Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

A los 41 años, el alero de Los Angeles Lakers mantiene la pasión por cada entrenamiento. “Por supuesto que sigo disfrutando esto. Podría estar en casa, con una compresa caliente en la garganta, tomando una infusión y comiendo huevos revueltos, pero prefiero estar aquí, preparando mi cuerpo y mi mente para cada práctica”, afirmó.

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La combinación de habilidad, inteligencia y un cuidado físico extremo le permitió romper marcas históricas, como liderar la lista de anotadores y acumular 22 apariciones consecutivas en el All-Star. Steve Nash, exjugador y copresentador del podcast Mind the Game, resumió su impacto: “Si combinas su mejor momento y su longevidad, no hay nadie que se le acerque”.

James señaló que la pasión y el compromiso diario fueron el motor de su carrera. Entrenadores, compañeros y otros deportistas lo citaron como inspiración para atletas de distintas generaciones por su disciplina y rendimiento sostenido.

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Activismo social y empoderamiento del atleta

La influencia de LeBron James superó los límites deportivos e impulsó el activismo social y la gestión empresarial entre los atletas. “Si hubiera seguido el relato del mundo exterior, habría estado perdido. Todos decían que era una mala idea confiar en mis amigos de la infancia para manejar mi carrera. Pero mi historia era diferente; nunca quise hacer las cosas como se esperaba”, explicó a TIME.

El caso de LeBron James vinculó deporte, activismo social y gestión empresarial en los atletas (AP Foto/Mark J. Terrill)

Rich Paul, su agente y socio desde los inicios, describió: “LeBron cambió el juego porque fue el atleta que se atrevió a decirle a una figura poderosa lo que pensaba, sin temor a las consecuencias”. La fundación de Klutch Sports Group, sus inversiones con Warren Buffett y la gestión de sus derechos marcaron el camino del empoderamiento del atleta que hoy siguen figuras de distintas disciplinas.

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James enfrentó críticas por su salida de Cleveland y por crear el super equipo en Miami Heat, lo que abrió un debate público sobre el rol del deportista como agente de cambio. “Estaba cómodo con cambiar esa narrativa porque mi camino era distinto. Quería ganar a lo grande y necesitaba estar con los mejores; no era hacer trampa, es lo mismo que sucede en cualquier otro sector”, sostuvo.

La formación del super equipo en Miami Heat colocó a LeBron James en el centro de una discusión pública sobre el poder del deportista

Para Kevin Love, excompañero en Cleveland, la transformación central fue tomar el control de la propia carrera. “En el pasado, el poder estaba en los directivos y dueños. LeBron cambió completamente esa dinámica”, relató a TIME.

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Su activismo político y social tuvo el mismo peso en su proyección pública. En respuesta al caso de Trayvon Martin, publicó una imagen con sus compañeros con sudaderas con capucha y el mensaje #WeAreTrayvonMartin. “Las situaciones cercanas siempre me resultan fáciles de abordar. Éramos el equipo más poderoso del mundo, los Heatles, y no podíamos quedarnos callados”, recordó. También participó en manifestaciones contra la injusticia racial y, en premios deportivos, alentó a otros atletas a seguir el ejemplo de Muhammad Ali al denunciar desigualdades.

Además, impulsó el emprendimiento deportivo con compañías como Uninterrupted y SpringHill Company, y se convirtió en 2022 en el primer jugador activo de la NBA en alcanzar un patrimonio de USD 1.000 millones, según Forbes.

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LeBron James impulsó el emprendimiento deportivo con Uninterrupted y SpringHill Company y alcanzó en 2022 un patrimonio de USD 1.000 millones, según Forbes (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

La visibilidad comercial no le impidió sostener su postura. Ante las críticas de la comentarista Laura Ingraham, quien le pidió que “se callara y jugara”, James respondió: “Me hizo gracia; no tenía idea de lo que acababa de desencadenar. Este es mi territorio, y aquí el director soy yo”.

El debate del más grande y la influencia generacional

El debate sobre quién fue el mejor jugador de la historia dividió generaciones en la NBA. James reconoció la diversidad de opiniones: “Si preguntas a alguien de la era Jordan, dirán Jordan. Si preguntas a alguien que creció conmigo, seguramente también dirán Jordan. Lo entiendo; cada cual tiene su preferencia”, dijo en diálogo con TIME.

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Para él, las comparaciones entre jugadores podían resultar engañosas. “Nunca he buscado ponerme en los zapatos de otro, pensando que debía hacerlo mejor que él. Mi viaje es el mío. Sé lo que he aportado, en lo deportivo, en lo inspirador, en lo referente a la influencia. Puedo ir a cualquier lugar y demostrar mi valor”.

James aseguró que puede demostrar su valor en cualquier lugar por su trayectoria y su impacto en la NBA (Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

La influencia de James alcanzó a nuevas generaciones tanto por sus cifras como por su presencia en debates sociales y su ejemplo fuera de la duela. Todd Boyd, profesor universitario, afirmó en TIME: “No es una exageración decir que LeBron es uno de los atletas más importantes en la historia de Estados Unidos y una de las figuras clave del siglo XXI”.

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James también insistió en el peso del trabajo colectivo: “No jugamos tenis ni golf; aquí el éxito es colectivo”, aseguró. A lo largo de su carrera sostuvo que los logros en el baloncesto dependieron de la colaboración y de un entorno adecuado, y cuestionó los relatos centrados solo en la victoria individual.

Familia, legado y decisiones sobre el retiro

LeBron James compartió el campo con su hijo Bronny y conformó el primer dúo padre-hijo que logró asistencias conjuntas en la historia de la liga. “De todo lo que he conseguido en el básquet, esto es lo más grande que he vivido”, reconoció.

LeBron James compartió el campo con su hijo Bronny en un hecho histórico para la liga (Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Ante críticas por nepotismo, defendió la legitimidad de su hijo: “Ha ganado el derecho a ser jugador profesional. No permitiré que se cuestione a mi familia. Si quieren hablar del hijo, que lo hagan, pero en cuanto a la paternidad, no acepto faltas”.

La familia cobró mayor centralidad en sus prioridades. Tras años enfocados en el máximo rendimiento, reflexionó sobre el equilibrio personal: “He dedicado mucho tiempo a mi carrera y he sacrificado momentos familiares. Ahora quiero concentrarme en mi hija y en mi esposa. Quise ser el mejor de la historia, pero eso implicó no ser siempre el esposo y padre que quisiera”, compartió con TIME.

Frente al retiro y el ingreso a la agencia libre, James no adelantó decisiones. Afirmó que seguirá vinculado al básquet mientras conserve la pasión: “El amor por el juego será siempre lo principal. Si decido continuar, será porque mi corazón y mi mente así lo desean”.