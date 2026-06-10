Guatemala

El Ministerio de Salud de Guatemala aplicó 83,746 dosis contra el sarampión en la Semana de Vacunación de las Américas

La campaña continental se realizó del 24 al 30 de mayo en todo el país y fue reportada por el MSPAS junto con la OPS, dentro del refuerzo de la inmunización comunitaria

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Trabajadora de la salud con chaleco azul y gorra administra una vacuna en el brazo de una persona. El chaleco dice "Vacunación en Acción". Al fondo, un recipiente de riesgo biológico
Una trabajadora de la salud, vestida con un chaleco azul que dice "Vacunación en Acción", administra una vacuna en el brazo de una persona durante una campaña de salud comunitaria. (Ministerio de Salud de Guatemala)

El Ministerio de Salud aplicó 83,746 dosis contra el sarampión durante la Semana de Vacunación de las Américas, realizada del 24 al 30 de mayo en todo el territorio nacional, de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

La campaña se desarrolló junto a la Organización Panamericana de la Salud y Estados miembros, según el propio MSPAS, aunque tenia previsto aplicar 349,181 dosis para elevar la cobertura de inmunización y contener el brote de sarampión en la región.

Además de la inmunización contra el sarampión, el MSPAS informó que en el mismo periodo se administraron 116,302 dosis de vacunas contra Fiebre Amarilla, Hepatitis B, Hexavalente, Influenza, IPV, Neumococo, OPV, SPR, SR, TD, TDAP, Varicela y VPH. Las autoridades señalaron que la inmunización es un eje esencial de salud pública y que cumplir las metas nacionales evita retrocesos.

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Según el MSPAS, durante esa semana el personal de salud identificado visitó hogares, escuelas y comunidades para acercar los servicios de vacunación.

En Guatemala Área Central, la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud indicó que los Centros de Salud Bethania, Centroamérica, zona 11 y la Clínica Periférica El Amparo II mantienen jornadas comunitarias en sitios de alta afluencia como centros comerciales, iglesias, parques, mercados, alcaldías auxiliares y actividades comunitarias.

Ministerio de Salud en Guatemala aplica 83 mil dosis en Semana de Vacunación de las Américas
El Ministerio de Salud de Guatemala aplicó 83.746 dosis contra el sarampión durante la Semana de Vacunación de las Américas. (Fotografía: Ministerio de Salud de Guatemala)

El brote de sarampión en Guatemala deja 20 muertos y 6.764 contagios confirmados

Guatemala acumula 20 fallecidos y 6.764 casos confirmados de sarampión hasta el 1 de junio, según el portal especial del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El dato de mortalidad es preliminar y se actualiza conforme avanza la revisión de cada defunción, un proceso que combina información epidemiológica, análisis de laboratorio y atención hospitalaria con evaluación de un comité de expertos externos al MSPAS.

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La mayoría de las personas fallecidas eran menores de edad sin esquema completo de vacunación, según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Entre los muertos hay seis adultos de 21, 23, 27, 29, 33 y 42 años.

Más de la mitad de los casos se concentra entre los 15 y 39 años

El 56% de los casos confirmados corresponde a personas de 15 a 39 años, según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El portal define como caso confirmado a toda muestra positiva por serología de inmunoglobulina M o por detección de ARN viral mediante RT‑PCR en muestras respiratorias o de orina.

La distribución por sexo es casi idéntica: 49% de los casos corresponde a hombres y 50% a mujeres, según el MSPAS. El ministerio señala que el sarampión se propaga de la misma forma sin distinguir sexo, aunque advierte un riesgo particular para las embarazadas, que no pueden recibir la vacuna y pueden sufrir complicaciones en el embarazo si se exponen al virus.

En la distribución por pueblo, el 50,1% de los casos corresponde a población ladina mestiza y el 26,8% a población maya, según el portal del MSPAS. El 18,5% figura sin dato, el 4,5% como desconocido, el 0,1% como xinca y menos de 0,1% como garífuna.

El riesgo más alto aparece en bebés de cuatro a 10 meses

El grupo con mayor frecuencia de enfermedad por cada 100.000 personas es el de bebés menores de un año, según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El portal explica que, aunque ese grupo es numéricamente menor, se enferma a una tasa mucho más alta que el resto.

Entre los 1.014 bebés menores de un año que contrajeron sarampión, los casos aumentan a partir de los cuatro meses y alcanzan su punto más alto a los ocho meses, con 132 casos, de acuerdo con el MSPAS. Ese pico ocurre antes de la edad en que se aplica la primera dosis SPR del esquema regular, fijada en los 12 meses.

Por esa razón, el ministerio adelantó la dosis cero desde los seis meses durante el brote, según el portal oficial. Hasta ahora, en respuesta a la epidemia y dentro del esquema regular, se administraron 898.727 dosis de vacuna.

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