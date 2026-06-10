El Salvador

“Estos crímenes formaron parte de la guerra declarada por la MS-13 contra el sistema”: Fiscalía expone víctimas y métodos en el juicio a 485 cabecillas en El Salvador

Durante la audiencia única celebrada en San Salvador, la Fiscalía presentó pruebas y describió la estructura jerárquica y las modalidades de homicidio atribuidas a la Mara Salvatrucha entre 2012 y 2022

Guardar
Google icon
La audiencia en San Salvador contra 485 cabecillas de la Mara Salvatrucha MS-13 expuso que la mayoría de las víctimas de homicidio eran policías y miembros de la Fuerza Armada. (Foto: FGR)
La audiencia en San Salvador contra 485 cabecillas de la Mara Salvatrucha MS-13 expuso que la mayoría de las víctimas de homicidio eran policías y miembros de la Fuerza Armada. (Foto: FGR)

Durante la audiencia única celebrada en San Salvador contra los 485 cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13), la Fiscalía General de la República documentó que la gran mayoría de los asesinatos tuvo como víctimas a miembros de la corporación policial y de la Fuerza Armada. El fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, afirmó que estos crímenes formaron parte de la guerra declarada por la Mara Salvatrucha contra el sistema estatal.

Otras víctimas eran personas que trabajaban para el Estado y que fueron atacadas, en muchos casos, cuando se encontraban de licencia y en situación de vulnerabilidad.

PUBLICIDAD

Según Muñoz, la estructura criminal aprovechaba estos momentos para ejecutar los homicidios, incrementando así el impacto de su accionar.

El fiscal explicó dos modalidades principales bajo las cuales ocurrieron los homicidios: la “apertura de válvulas” y las “pegadas permanentes”. La apertura de válvulas fue identificada como la orden interna de cometer asesinatos selectivos en ciertos periodos.

La Fiscalía General de la República sostuvo que la Mara Salvatrucha declaró una guerra contra el sistema estatal mediante asesinatos de personal del Estado. (Foto: FGR)
La Fiscalía General de la República sostuvo que la Mara Salvatrucha declaró una guerra contra el sistema estatal mediante asesinatos de personal del Estado. (Foto: FGR)

Las pegadas permanentes, en cambio, implican la persecución y asesinato constante de rivales, especialmente integrantes de la pandilla 18, en el contexto de la rivalidad entre ambas organizaciones. Esta modalidad reflejaba la continuidad del conflicto y el alto grado de violencia entre estructuras delictivas.

PUBLICIDAD

Muñoz relató que la exposición fiscal también abordó el “fin de semana negro” de finales de marzo de 2022, cuando se registraron 86 muertes en el país, de las cuales 35 ocurrieron en la zona occidental. Esta ola de asesinatos superó la capacidad operativa de instituciones como el Instituto de Medicina Legal y las oficinas fiscales locales.

Por ejemplo, la oficina fiscal de Ahuachapán debió recibir apoyo de la de Santa Ana para realizar los levantamientos de los cadáveres. El funcionario subrayó que esta crisis institucional fue uno de los factores que originó la declaración del régimen de excepción en El Salvador.

La Fiscalía explicó que la apertura de válvulas era una orden interna de la MS-13 para ejecutar asesinatos selectivos en determinados periodos. (Foto: FGR)
La Fiscalía explicó que la apertura de válvulas era una orden interna de la MS-13 para ejecutar asesinatos selectivos en determinados periodos. (Foto: FGR)

Según Muñoz, la respuesta estatal buscó frenar la escalada de violencia y ofrecer una reacción inmediata ante la magnitud de los crímenes atribuidos a la MS-13. Esa urgencia institucional se reflejó también en la manera en que la Fiscalía estructuró la acusación durante la audiencia.

Estructura de la MS-13 y alcance de la acusación fiscal

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó el desglose de 118 casos de homicidio cometidos entre 2012 y 2022 en la zona occidental del país. El fiscal detalló que cada caso fue analizado año por año, con pruebas orientadas a demostrar la existencia de los delitos y la participación directa de los miembros de la organización.

Muñoz explicó que estos casos corresponden a hechos atribuidos a los ocho programas territoriales de la MS-13 en los departamentos de Ahuachapán, Sonsonate y Santa Ana. “La finalidad es identificar que esos homicidios fueron parte de la maquinaria de sangre de esta estructura y por tanto, debemos responsabilizar a todas las personas de la cadena de mando”, puntualizó.

La Fiscalía presentó 118 casos de homicidio atribuidos a ocho programas territoriales de la MS-13 entre 2012 y 2022 en Ahuachapán, Sonsonate y Santa Ana. (Foto: FGR)
La Fiscalía presentó 118 casos de homicidio atribuidos a ocho programas territoriales de la MS-13 entre 2012 y 2022 en Ahuachapán, Sonsonate y Santa Ana. (Foto: FGR)

El objetivo de la Fiscalía es responsabilizar a todos los involucrados, no solo a quienes ejecutaron los crímenes, sino también a los corredores de programa, ranfleros en libertad, ranfleros en penal y los llamados ranfleros históricos. La presentación de pruebas incluyó documentos y testimonios que buscan vincular a cada eslabón jerárquico con la planificación y ejecución de los asesinatos.

La jornada finalizó con el anuncio de que la audiencia entra en receso y continuará el lunes 15 de junio de 2026. La Fiscalía prevé exponer más casos de homicidios cometidos en Sonsonate, Santa Ana y Ahuachapán, enfocándose en documentar la responsabilidad de todos los niveles jerárquicos de la estructura criminal.

Temas Relacionados

Mara SalvatruchaSan SalvadorEstado de EmergenciaHomicidioEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La lluvia de peces reaparece en Yoro y revive uno de los fenómenos más sorprendentes de Honduras

Tras varias horas de intensas precipitaciones, habitantes de Yoro reportaron una nueva aparición de peces sobre calles y terrenos.

La lluvia de peces reaparece en Yoro y revive uno de los fenómenos más sorprendentes de Honduras

República Dominicana: Transporte, restaurantes y salud encabezan alza de precios durante mayo

El costo de vida en la isla aumentó 0.31% en mayo, impulsado principalmente por el encarecimiento del transporte, las comidas fuera del hogar y los productos farmacéuticos

República Dominicana: Transporte, restaurantes y salud encabezan alza de precios durante mayo

El Salvador busca ampliar el mercado de exportaciones fuera de su eje tradicional

La participación en ferias y las rondas de negocios con delegaciones de Bolivia, España, Marruecos y Canadá buscan abrir mercados no tradicionales y reducir la dependencia de Estados Unidos y Centroamérica.

El Salvador busca ampliar el mercado de exportaciones fuera de su eje tradicional

“Cincuenta por ciento de emergencias viales es por caída de árboles”, afirma Alex Beltrán durante la alerta naranja en El Salvador

El funcionario detalló que el plan de atención se apoya en decenas de planteles, personal técnico y equipos pesados para llegar a zonas complicadas en lapsos que van de quince a treinta minutos

“Cincuenta por ciento de emergencias viales es por caída de árboles”, afirma Alex Beltrán durante la alerta naranja en El Salvador

Tormenta Cristina deja más de 100 viviendas inundadas y mantiene en alerta naranja a El Salvador

Protección Civil reporta daños en viviendas, árboles caídos y deslizamientos, mientras sigue la vigilancia sobre el avance del fenómeno y la asistencia en albergues

Tormenta Cristina deja más de 100 viviendas inundadas y mantiene en alerta naranja a El Salvador

TECNO

Qué quiere decir AA y AAA en las pilas y por qué existen diferentes tamaños

Qué quiere decir AA y AAA en las pilas y por qué existen diferentes tamaños

Microsoft mejora la velocidad y estabilidad de Windows 11 en equipos antiguos con su última actualización

Halo: Campaign Evolved es el equilibrio entre la nostalgia y lo moderno: acceso previo en Xbox

Epic Games regala dos juegos gratis del 4 al 11 de junio: cómo conseguirlos

Si no publicas nada en redes sociales, tranquilo no eres aburrido: la psicología te explica por qué

ENTRETENIMIENTO

Directores de Hollywood acordaron un nuevo contrato provisional con estudios y plataformas

Directores de Hollywood acordaron un nuevo contrato provisional con estudios y plataformas

Enola Holmes 3 pone a Millie Bobby Brown ante su caso más peligroso y una decisión amorosa nada sencilla

Tyler Mane, actor de ‘X-Men’, revela que tiene cáncer de mama: “Es algo vergonzoso”

Sydney Sweeney explica la polémica trama de OnlyFans de Cassie en ‘Euphoria’: “No estoy de acuerdo con todas sus decisiones”

¿“Toy Story 5″ es un éxito? Esto dice la crítica de la nueva película de la saga

MUNDO

Trump amenazó con reanudar los bombardeos contra Irán: “Los vamos a atacar, y muy duro”

Trump amenazó con reanudar los bombardeos contra Irán: “Los vamos a atacar, y muy duro”

China exporta mucho, consume poco y envejece: cómo la deuda local y el desempleo juvenil limitan los planes de Xi Jinping

El OIEA exigió a Irán acceso inmediato a sus instalaciones nucleares y a su inventario de uranio enriquecido

Benjamín Netanyahu se presentará a la reelección en los próximos comicios de Israel

“El grito de mi madre sigue grabado en mi memoria”, reveló Gypsy Rose Blanchard sobre la noche del crimen