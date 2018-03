“Fue como una bisagra. En realidad, yo estaba con mucho laburo y no estaba pasándola bien, y como que me enseñó a disfrutar mi presente, mi pareja, de decir mirá, tengo un pibe que es un amor, que me da todo, que me hace reír, que me abraza cuando lo necesito y no me estoy dando cuenta. A veces hay cosas que son necesarias para situarse más en el presente”, reconoció Flor, quien, ante la pregunta sobre si estaban conviviendo afirmó entre risas que “yo le ocupo la casa a él casi todos los días, pero no convivimos todavía”.