Flor Vigna explicó por qué se bajó del regreso de “Una semana nada más”, la obra de Nico Vázquez

Flor Vigna, con un 2021 recargado de proyectos (Foto: Instagram)

La pandemia arrasó con todo, sin distinción de rubro, e incluso suspendió la gira de lo que hasta principios de 2020, era la obra más vista de calla Corrientes, Una semana nada más. Protagonizada por Nicolás Vázquez, Benjamín Rojas y Flor Vigna, iba a recorrer el país en abril cuando el coronavirus lo impidió.

Afortunadamente, de a poco los espectáculos fueron volviendo con los protocolos necesarios y esta no fue la excepción. Así lo anunció el ex Casi Ángeles en sus redes. “FELIZ DE DAR ESTA NOTICIA! Después de estar frenados un año, arrancan los motores y VUELVE “UNA SEMANA NADA MÁS” en abril! Gracias por el apoyo y el cariño de todos estos meses, fue un año duro y quise esperar lo máximo posible y después de pensarlo mucho, y sabiendo que mucha gente depende de este laburo, decidí volver. Así que los esperamos para hacerlos reír más que nunca y para que nos olvidemos de “las pálidas” al menos por una hora y media. La risa hace bien”, escribió junto a un video de la obra.

Y agregó: “Por último, les cuento que esta vez no podremos contar con la participación de nuestra compa @florivigna (te deseamos lo mejor en tus nuevos proyectos, te vamos a extrañar!) asique tal vez le pongamos una peluca a @rojas_benja y haga los dos personajes. En estos días les contaremos quién hará el personaje de Sofia. GRACIAS POR EL AMOR DE SIEMPRE!”.

Vuelve Una Semana nada más, pero sin Flor Vigna (Video: Instagram @nicovazquezok)

Agradecida por estas palabras, la ex bicampeona del Bailando respondió con un cálido mensaje: “AMOOO! Va estar genial ! Los voy a ver en primera fila , gracias por apoyarme en todos mis proyectos! Los quiero hasta el infinito wachossss”. Siempre atento, la pareja de Gimena Accardi respondió: Ya tenés reservada la primera fila, y ahora van a sobrar medialunas! jajaja te quiero Flori! Te esperamos! Abrazoooo”.

Teleshow se comunicó con Flor Vigna para obtener más detalles de su repentina decisión. “Tengo un año por suerte muy lleno de cosas, con una combinación de proyectos muy grandes y bueno, cuando Nico me vino con la propuesta del teatro ya no tenía tiempo físico y por más de que tanto Nico como Benja son re amigos y la obra es un éxito, que seguro le va a ir de maravilla y ya estaba siendo un éxito antes incluso de la pandemia, ya tenía demasiados compromisos y no podía sumarme”, aclaró. Ante la consulta de este medio sobre sus nuevos proyectos, fue contundente: “Todavía no puedo contar nada”, aunque corrieron rumores de que podría sumarse a la Academia de Showmatch.

Cabe destacar que hace poco también se supo que se bajó de la segunda temporada de Masterchef Celebrity, donde el año pasado se destacó como host digital. “Me encantó formar parte de semejante éxito, pero decidí no hacer esta segunda edición porque tengo un proyecto que tiene que ver con la actuación, que lo tenía cerrado hace un tiempo para el mes de marzo. Y como hace mucho que no me tomo un tiempo libre, decidí parar el mes de febrero”, había dicho en ese entonces.

Flor Vigna y Nico Occhiato (IG: @florvigna)

En el plano amoroso, está transitando un gran momento con su pareja Nico Occhiato, con quien se reconcilió a fines del año pasado. Incluso en diciembre emprendieron un paradisíaco viaje a México. “Con Flor nunca nos dejamos de amar. Siempre nos hicimos bien el uno al otro. Nos potenciamos en nuestros proyectos personales. Nos divertimos juntos. Somos muy compañeros. Eso es importante. Se dio la chance de tener unos días los dos, en un año agitado para ella también, que tuvo mucho trabajo y no lo dudamos”, había dicho el conductor de El Nueve a este medio.





