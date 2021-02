Tremendo cruce tuitero entre Luciana Salazar y Fernando Iglesias: “Decime tontita que me excita”

Hubo un tenso cruce entre Fernando Iglesias y Luciana Salazar en Twitter

Luciana Salazar volvió a generar revuelo con sus tuits de índole político. “Me dicen que con mucha inteligencia un país muy poderoso le está pasando facturita al gobierno”, publicó la modelo en su cuenta de Twitter. Y como era de prever, las respuestas no tardaron en llegar. Esta vez quien la cruzó por redes sociales fue Fernando Iglesias, diputado nacional por Cambiemos. “Si era con mucha inteligencia, no te preocupes. No hablaban de vos, Luciana”, le contestó con tono irónico el legislador que hace unos años también había tenido un entredicho de este tipo con la ex pareja de Martín Redrado.

Siempre con enigmáticos, silencios sospechosos e información contundente que preocupa a más de un político, Luli no quedó callada y le contestó a Iglesias. “Como te calientan mis tweets Fernandito. Que me subestime un diputado tan mediocre como vos es un halago. Decime tontita que me excita”, escribió la modelo a modo de respuesta y así subió la apuesta, para que los comentarios, a favor de uno y de otro, se multipliquen en la red del pajarito.

El cruce de hoy entre el diputado Fernando Iglesias y Luciana Salazar (Foto: Twitter @feriglesias)

Decidido a finalizar el cruce, el diputado referente de Cambiemos, no quedó mudo. “Puede ser. Es lo único que me calienta de vos. Y tampoco son tuyos”, le contestó a Luli el periodista que integra el Congreso de la Nación. Fue para dar por terminada una disputa muy subida de tono y con agresiones sexistas de todo tipo, aunque siempre apelando a la ironía.

Fernando Iglesias es un diputado que suele expresarse con vehemencia

Claro que no es la primera vez que Luli usa su cuenta de Twitter para tirar datos o invitar a la reflexión en materia de política. De hecho, en una entrevista con Luis Novaresio en A24, hace unos meses, Salazar explicó acerca de su iniciativa: “No me imaginé el impacto que iba a tener. Lo empecé a hacer como un hobby, pero me empezaron a seguir líderes mundiales, economistas internacionales. Estoy tan sorprendida como todo el resto”.

Este cruce es actual, pero hay antecedentes de otro cruce entre Fernando Iglesias y Luciana Salazar (Foto: Twitter @feriglesias)

Luego agregó: “Es algo que la gente recién ahora está conociendo de mí, pero los que están en mi entorno, que me conocen, saben que la política me gustó de siempre. Es mi tema central en todas las charlas, en las reuniones, me encanta”. Y, siempre a fondo y fiel a sus convicciones, consultada sobre su interés concreto en la política, apuntó: “La vida está para sorprender, no descarto ser presidenta. ¿Por qué no? Ojalá. Yo estoy vinculada con esto, me gusta. Capaz que el día de mañana me puedo capacitar, puedo aprender más y... ¿Quién te dice?”.

En este sentido, es fundamental repasar que Luciana Salazar estuvo varios años en pareja, con idas y vueltas, con el economista Martín Redrado, ex titular del Banco Central y un hombre poderoso en materia de información política. Siempre vinculada a su ex, la modelo viajó en enero a Miami y mientras estaba allá se especuló con un posible reencuentro con Redrado. Si bien ella lo negó y en las fotos que subió a su cuenta de Instagram se la veía con amigos, que viajara sin Matilda, su hija de tres años, despertó suspicacias.

El año pasado Luciana Salazar se desempeñó como panelista en Polémica en el bar (Foto: Polémica en el bar, América)

Lo único concreto es que esta mañana, en Los ángeles de la mañana, el programa de Ángel de Brito por El Trece, la modelo confirmó que cuando estaba en la ciudad de La Florida se contagió de coronavirus, pero con síntomas leves. Por esto tuvo que mantenerse aislada y retrasar su vuelta. “Sí, me lo contagiaron a los cuatro días que llegué, por eso me quedé más. Porque recién las últimas semanas salí a la calle. Ni siquiera pude ver a mi abogada Ana Rosenfeld”, confirmó Luli. ¿El detalle? De Brito contó que en la misma fecha, el economista, que también se encontraba en Miami, se contagió de coronavirus y ¡con síntomas leves! ¿Pura coincidencia?

