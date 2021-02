El gesto de Verónica Ojeda con Luis Ventura, en medio del enfrentamiento de Dalma y Gianinna Maradona con el periodista

El saludo de Luis Ventura a Dieguito Fernando tras su primer entrenamiento

El entorno de Diego Maradona parece no tener paz, mucho menos después de su muerte, aquél trágico 25 de noviembre. Es que las continuas peleas por la herencia y los cruces de responsabilidades por su frágil estado de salud en sus últimos días de vida hacen que haya todavía varios frentes abiertos en la Justicia. Uno de ellos, es que el que tienen Dalma y Gianinna contra el periodista Luis Ventura, a quien acusan de mentir acerca de la relación entre ellas y su padre.

“Acá las responsabilidades hay que buscarlas en el apellido Maradona. Los familiares directos van a decir que soy la peor basura del mundo. Pero la verdad la decía Diego, no yo”, había dicho el ex Intrusos sobre quiénes rodearon al astro en sus últimos días y apuntando de forma directa a las hijas de Claudia Villafañe, aunque sin nombrarlas. Cansadas de esta situación, ambas decidieron mandarle cartas documento para frenar lo que ellas consideran un “hostigamiento mediático”.

En este contexto, Verónica Ojeda publicó un video de Ventura saludando a su hijo. “Dieguito Fernando, soy Luis Ventura, creo que algo de fútbol sé, he visto. Estoy dirigiendo un equipo, el Victoriano Arenas. Tengo entendido que ya levantaste una copa como tu viejo. No vaya a ser que termines siendo mejor que tu viejo. Envidio a la gente de Tristán Suárez que te tiene entre sus filas porque te he visto en la cancha que lleva el nombre Maradona. Así que te quiero felicitar y si en algún momento no te tratan como corresponde, Victoriano Arenas tiene las puertas abiertas esperándote en la canchita, que le dicen ´La isla´, al lado del Riachuelo. Vos vas a ser el número diez. Te quiero mucho, mucha suerte. Dios te bendiga”.

El panelista de Informados de todo se refería al primer entrenamiento del nene, que el pasado 13 de febrero cumplió ocho años. Hace tan dolo días, Ojeda compartió en su Instagram las imágenes donde se lo ve a su hijo dando sus primeros pasos en el deporte. “Dieguito, ¿cómo te sentís?”, se escucha decir a su mamá en el video. “Bien, estoy contento”, contesta el hijo menor del Diez. Luego, se ven varias imágenes del nene jugando al fútbol, con los protocolos establecidos por la pandemia.

Dieguito Fernando en su primer día de fútbol

Por otra parte, la ex profesora de gimnasia también compartió en sus redes el reencuentro de Jana con Dieguito, quienes no se veían desde la muerte del ex DT de Gimnasia. La joven fue a ver un entrenamiento del club Tristán Suárez, en donde comenzó a jugar su hermanito. “¡Gracias por venir al entrenamiento de Dieguito”, escribió Verónica junto a una serie de fotos de ambos abrazados, y mencionó a Jana en el posteo que obtuvo casi 40 mil likes y cientos de comentarios cargados de buena energía y celebrando el reencuentro de los hermanos.

Verónica Ojeda compartió fotos del reencuentro de Jana y Dieguito Fernando (IG: @veruojeda25)

La ex de Maradona, además, compartió las fotos en la cuenta oficial de Dieguito Fernando que ella administra. Allí agregó nuevas imágenes y comentó el mismo texto que había escrito previamente. Jana, en tanto, no hizo alusión al reencuentro en su red social. Por cierto, su último posteo fue el 30 de octubre cuando saludó a Diego Maradona por su cumpleaños. Desde la muerte de su padre, la joven se limitó a subir algunas Stories recordando al astro, y también se ha expresado a través de su cuenta de Twitter.

“Esto se siente todavía como un sueño horrible, pero no quiero dejar que pase más tiempo sin agradecerles infinitamente todo el amor que le demostraron a mi papá siempre y, particularmente, estos días. Cada palabra, cada foto, cada demostración de afecto fueron mimos al corazón”, había escrito la joven marplatense.





