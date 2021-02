Filtraron repudiables chats privados entre Charlotte Caniggia y una seguidora: “Sos una villera envidiosa”

Charlotte Caniggia se enfrentó a una seguidora en Instagram

Charlotte Caniggia es muy activa en sus redes sociales y suele compartir videos e imágenes sobre su vida privada y sus trabajos. En esta oportunidad, la influencer compartió con sus más de 2 millones de seguidores una selfie en sus historias de Instagram en la que aparecía luciendo una remera amarilla, súper maquillada, sosteniendo un habano.

Una usuaria vio la publicación y le mandó una serie de mensajes criticándola por su apariencia. Dueña de una fuerte personalidad, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia no se quedó callada y le respondió las agresiones con insultos. Este ida y vuelta fue filtrado en las redes sociales por el periodista Ángel de Brito a través de su cuenta de Twitter.

“Horribles esas pestañas, ¿no te das cuenta de que se te nota el pegamento? Cerrás los ojos y se sube una parte, pero la otra no”, le escribió una seguidora por el chat privado. La mediática le respondió: “Horrible tu culo, todo flojo y nadie te dice nada. Gorda, largá los postres. Impresentable”. La usuaria le contestó: “Ja, ja, ja, ya quisieras”.

Los chats de Charlotte y una seguidora que publicó Ángel de Brito en Twitter

La conversación siguió con insultos, frases discriminatorias y mensajes repudiables. “Fea, pobre y una foto en Mar del Plata”, le dijo la ex participante del Cantando 2020. La seguidora le respondió: “Ni en Argentina esa playa, tarada. Mi culo es re lindo y natural, no como el tuyo que estás toda hecha. Ja, ja, ja, andá a comer y después hacete la lipo... Te hacés la linda y ni las pestañas tenés bien hechas, que son de canje”.

En la red social, Charlotte Caniggia no se quedó de brazos cruzados ante la catarata de insultos y le escribió un mensaje agresivo y repudiable contra la usuaria: “Sos una villera envidiosa. Andá, gorda sucia. Que te pise un tren. Ah, no, ya tu vida es una mierda porque naciste pobre”.

En la charla hubo insultos y mensajes discriminatorios

Más allá de la polémica, este lunes Charlotte estuvo mirando en la televisión a su hermano, Alexander Caniggia, que debutó en la segunda temporada de Masterchef Celebrity con la conducción de Santiago del Moro. En el primer desafío, los participantes debían armar un menú para un casamiento que luego el jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui evaluó: tres finger food, entrada, plato principal y postre.

“¿El plato a quién se lo vas a dedicar? ¿En quién pensás? ¿En tu vieja?”, le preguntó el ex Much Music y Alex bromeó: “¿A un enemigo? ¿Cómo me va a salir?”: Y de inmediato el anfitrión del ciclo preguntó lo que todos estaban esperando: “¿Tu viejo te va a ver?”.

“Mi viejo eh...”, respondió dubitativo el ex participante del Cantando 2020 y agregó: “Mi viejo no me va a ver, estoy peleado mal”. Fue entonces que el conductor intentó hacer un chiste al respecto: “Así que si te sale mal, por ahí va dedicado a tu viejo”.

En su debut en Masterchef Celebrity, Alex Caniggia habló de su papá (Video: Telefe)

Cabe recordar que el joven y su padre no se hablan desde hace tiempo. Su distanciamiento se hizo público luego de que en el 2019 Mariana Nannis se sentara en el living de Susana Giménez y contara que se separaba del futbolista y lo acusara por malos tratos y golpes.





SEGUÍ LEYENDO