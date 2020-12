Los videos de las románticas y divertidas vacaciones de Flor Vigna y Nico Occhiato

Nico Occhiato y Flor Vigna

Ya no se ocultan ni se esconden. Flor Vigna y Nico Occhiato decidieron vivir su amor a la vista de todos, pero sin ningún tipo de etiquetas. Así al menos lo había planteado ella hace unos meses en PH Podemos Hablar, el programa conducido por Andy Kusnetzoff: “Con Nico sí nos estamos viendo ahora. Y, obviamente, también hemos tenido encuentros de nuestros cuerpos...En un momento quisimos decir: ‘Bueno, si no somos novios no somos nada’. Y nos extrañamos mucho. Realmente, nos pasa que nos contamos todos los problemas y somos los mejores amigos el uno del otro”, había confesado.

Pero con o sin título, ahora decidieron irse de vacaciones juntos. Si bien no dieron a conocer el destino, todo indica que están en una paradisíaca playa de Brasil. A través de sus stories, dejaron espiar un poco a sus seguidores y al parecer, no la están pasando nada mal. Disfrutando del comienzo del verano, decidieron hospedarse en un lujoso hotel con pileta frente al mar. De esta forma, pudieron pasar tiempo en la playa bajo el sol, después de un año agitado en lo laboral, a pesar de la pandemia. Ella sigue en el rol de host digital en Masterchef Celebrity, mientras que él continúa como conductor al frente del ciclo Tenemos Wifi en KZO y hace apariciones en algunas emisiones de Bienvenidos a Bordo, el programa de Guido Kaczka en El Trece.

Apenas llegaron al hotel en el que se hospedan, Flor fue la encargada de subir un video que mostraba un pequeño “accidente” que tuvo Nico. El conductor tuvo la mala suerte de que una paloma le defecara en su remera. “Lo bueno es que te dieron una buena recibida, mi amor. Te cag... unas buenas palomas la remera”, se escucha decir a Flor con la imagen de la espalda de Occhiato. “Qué manera de arrancar para la mierd… eh”, comenta con las risas de Flor de fondo. Pero a pesar de este incidente, se los nota felices en sus primeras vacaciones después de la ruptura.

Hace unos días, la ex bicampeona del Bailando tuvo que salir a desmentir un fuerte rumor que indicaba que estaba embarazada. “Hoy me desperté y mi WhatsApp está lleno de mi familia, amigos, de periodistas, conocidos y desconocidos, que me preguntan si estoy embarazada y la respuesta es que no, que eso no sé de dónde salió, es una falsa noticia, pero es realmente hasta un poco invasivo que todo el tiempo te pregunten eso así que quiero aclarar que no, que no lo estoy”, indicó en sus stories. Las versiones habían surgido porque un compañero del conductor de Tenemos Wifi comentó en un vivo de ese programa: “Saludos para papá”, detalle que Juariu advirtió y alimentó que la prensa lo diera por confirmado.

En ese contexto, Maite Peñoñori, panelista y notera de Los Ángeles de la Mañana, le preguntó a la actriz si estaba en los planes convertirse en madre, pero ella lo negó rotundamente. “No, por ahora estamos súper bien y tranquilos así”, dijo. Él, por su parte, contestó: “Para nada, sacaron todo de contexto”. Sin embargo, en octubre le había dado una entrevista a la Revista Gente en la que se explayaba sobre el tema: “Tengo clarísimo que la maternidad no realiza a una mujer, pero es una experiencia que quisiera atravesar a mis treinta o mis cuarenta, ¿por qué no?





