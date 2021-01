Nico Occhiato habló de su relación con Flor Vigna: “Nunca nos dejamos de amar”

Nico Occhiato y Flor Vigna durante sus vacaciones en México. (IG: @nicoocchiato)

A Nico Occhiato nunca le gustó cumplir años. Nació un 25 de diciembre de 1992. “Es malísimo cumplir el día de Navidad. Soy una persona a la que nunca le gustó su cumpleaños pero no por sumar edad, sino porque la fecha queda desteñida por Las Fiestas. No soy de esos que esperan que los saluden… ¡Debe ser por la fecha de mierda que me tocó para nacer!”, contó entre risas Nico Occhiato, conductor de “Todo puede pasar”, el programa de Canal 9 que todas las noches, a las 23, entretiene a grandes y chicos. Sin embargo, aclaró: “Siempre celebré en familia y me sentí acompañado. De hecho este es el primer año que no lo paso en Buenos Aires. Solía irme para Año Nuevo, pero esta vez se dio la chance de viajar antes y con Flor no lo dudamos”.

Porque del 21 al 27 de diciembre Nico Occhiato y Flor Vigna viajaron a México para descansar y, sin querer, ilusionar a los miles de seguidores que celebran verlos juntos en redes sociales. Desde noviembre que Nico y Flor se muestran reconciliados y hablan de lo que les pasa, aunque evitando los rútulos. Estuvieron en pareja cinco años. Este viaje juntos pareciera ser la confirmación de una historia de amor signada por varias idas y vueltas. “Nos fuimos solo cinco días de vacaciones pero me vinieron bárbaro para desconectar. Fue un año agitado. Considerando lo complicado de la pandemia, agradezco haber tenido laburo”, apuntó el conductor del programa de Canal 9, que además conduce “Tenemos Wifi” por KZO y tiene un proyecto personal de radio por youtube.

“Estamos de 10 a 13 con Nati Jota y Flor Jazmín. Salimos por un canal que va a tener programación diaria. Por ahora es un único programa todas las mañanas, pero queremos sumar más. Es una idea que nació en pandemia y que me da libertad para desarrollar mi costado de productor”, aseguró Nico y revela que los consejos de Guido Kaczka le sirvieron para aprender que el conductor tiene que ser también su propio productor. Y que le gusta producir a otros y no estar siempre delante de cámara.

Sobre el desafío que representa estar al frente de “Todo puede pasar” contó: “Me encanta estar en el prime time de un canal del aire todos los días. Es ganar horas de vuelo. Amo conducir. Es mi pasión. Me gusta que hayamos vuelto a este horario. Nos fue bárbaro el fin de semana, pero por la pandemia, nos tuvimos que adaptar y dejar afuera el concurso de baile. Ahora pudimos volver al formato original y eso está buenísimo. Me gusta estar en un programa que le da lugar a artistas. Me pone feliz que la gente se pueda mostrar, sea profesional o no. Les damos la posibilidad y el espacio. Además, es un programa que también tiene humor para aportar frescura”.

En este sentido, apuntó que para volver al ruedo con todo, tomarse unos días de vacaciones fue fundamental. Volaron a México el 21 de diciembre y lograron desconectarse porque en esta época del año el celular no suena demasiado por laburo. ¿Sobre la elección de su compañía para estas mini vacaciones? “Con Flor nunca nos dejamos de amar. Siempre nos hicimos bien el uno al otro. Nos potenciamos en nuestros proyectos personales. Nos divertimos juntos. Somos muy compañeros. Eso es importante. Se dio la chance de tener unos días los dos, en un año agitado para ella también, que tuvo mucho trabajo y no lo dudamos. Supimos que nos iba a ayudar a cargar energías para encarar lo que se venga”, aseguró Nico y además, hizo una salvedad: “Nunca antes habíamos viajado juntos. No habíamos tenido la chance de coordinar fechas”.

Además, sobre la ex chica Combate, que también se luce en la conducción, contó: “Flor tiene mucho que ver con todos los proyectos que me van saliendo. Siempre le pido consejos y ella a mí. Es la primera en enterarse. A los dos nos apasiona lo que hacemos. Es muy lindo tenernos cerca”. Y en relación a aquella inolvidable final del Bailando 2019 –y como campeón vigente– contra quien hoy es de nuevo su novia, pero entonces estaban separados, agregó: “Cada tanto nos reímos de la final que yo le gané. ¡¿Viste lo malo que soy bailando?! Es clave que haya humor en la pareja. Nos reímos como si fuéramos amigos. Es muy lindo tener cerca a una persona como Flor”.

