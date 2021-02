Fuerte descargo de María Fernanda Callejón por el femicidio de Úrsula: “¿Hasta cuándo nos vamos a dejar matar?”

El fuerte discurso de María Fernanda Callejón por el femicidio de Úrsula Bahillo

El femicidio de Úrsula Bahillo cometido el pasado lunes en la ciudad de Rojas, sigue causando conmoción en la opinión pública. La joven de 18 años había denunciado en reiteradas ocasiones a su pareja, el oficial de policía Matías Ezequiel Martínez, que terminó asesinándola a puñaladas. Y a medida que pasan los días, y se conocen más datos del aberrante hecho, las repercusiones se multiplican en los diferentes medios de comunicación.

Tal fue el caso de Polémica en el bar, el clásico de América TV, que abrió la edición del jueves con un análisis de lo ocurrido en Rojas. Con un tono catárquico, el conductor Mariano Iúdica y el resto de la mesa reflexionaban sobre la falta del accionar policial y la cantidad de denuncias en vano que había realizado la víctima.

En ese contexto, María Fernanda Callejón tomó la palabra y habló en nombre de todas las mujeres, en un encendido discurso en reclamo de justicia. “Hasta cuando nos vamos a dejar matar? Hasta cuándo la justicia machista, porque hay una gran parte que no comprende que los femicidios no se pueden tolerar más”, señaló la actriz con vehemencia.

Las historias de Wanda Nara en relación al femicidio de Úrsula

“Eso no es machismo, eso es que el sistema no sirve”, intervino el periodista Samuel Chiche Gelblung, uno de los habituales participantes de la mesa. Pero Callejón se mantuvo en su postura. “Hay un machismo dentro de la justicia. Cubren por todo, Chiche. Porque es machista, porque es policía”, señaló en relación al trabajo del asesino de Úrsula. Finalmente, la actriz hizo referencia a unos dichos de Sergio Berni, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires: “Berni dijo que tenemos una de las justicias más modernas, más avanzada... ¿Dónde está? No lo sé”, concluyó escéptica.

La palabra de Callejón se une al de varias personalidades del ambiente artístico que se conmovieron por el femicidio de la joven y decidieron hacerlo público. Desde París, Wanda Nara no se mostró ajena al tema: durante unas horas, cambió su foto de perfil por una de Úrsula, para acompañar a la familia y visibilizar el reclamo de justicia.

Además, consultada sobre qué haría para terminar con los femicidios, contestó con un cruda reflexión: “¡Perpetua para el asesino! Una justicia rápida. Aunque no me deja de pasar por la cabeza la Ley del Talión” (conocida popularmente como “Ojo por ojo, diente por diente”).

El llanto y la furia de Flor Vigna por el femicidio de Úrsula

La conductora Flor Vigna también se mostró muy afectada por el femicidio de la joven en Rojas. “Estaba leyendo todo lo que pasó con Úrsula y no puedo entender que ella denunció 18 veces… ¡18 veces, o sea es un montón! Pero él la apuñaló 30 veces”, compartió en una historia de Instagram, con lágrimas en sus ojos y la voz quebrada.

La ex Combate también se refirió a la represión policial durante uno de las marchas: “Cuando su familia y amigos fueron a hacer una manifestación, los hirieron a todos. Los reprimieron y a una piba le pegaron una bala de goma en la cara. Por favor, necesitamos una reforma ya mismo. ¡Por favor!”, suplicó la actriz.

Sobre este mismo hecho se manifestó Karina La Princesita, quien compartió la publicación de Infobae que daba cuenta de los sucesos en la comisaría de Rojas: “La chica sola pidiendo justicia por su amiga. Le disparan y casi pierde el ojo. Qué bien la policía de Rojas. Indignada”, escribió la cantante a modo de epígrafe.

Uno de los comentarios más conmovedores fue el de Fer Vásquez, cantante de Rombai, grupo del que Úrsula era seguidora. “Tuve el placer de estar contigo en muchas oportunidades”, comenzó su posteo el músico uruguayo, en el que incluyó varias fotos de ellos juntos y siguió: “Eras demasiado tierna y amorosa. No te merecías esto”.

El emotivo posteo de Fer Vásquez, cantante de Rombai

Una de las primeras en expresarse públicamente fue Natalie Pérez, quien compartió su angustia en un posteo de Instagram, a través de un elocuente video con un texto en que ahondó en esta cuestión: “Esto no puede pasar más. Esto no tiene que pasar más. Tengo una angustia que me carcome el alma. Quiero hacer algo para cambiar las cosas y no sé exactamente qué”, dijo.

Entre los comentarios, se destacó el de Susana Giménez. La diva compartió su indignación porque “todos los días muere una mujer en manos de algún violento enfermo”. Además, aprovechó para dar un consejo a las mujeres que se enfrenten a una situación de violencia en su pareja: “Ante el primer golpe, déjenlo, porque se va a repetir indefectiblemente”. Susana sufrió en carne propia la violencia de género durante su romance con el boxeador Carlos Monzón, a quien conoció en el rodaje de la película La Mary y con quien estuvo en pareja por casi cuatro años.

