Crimen y Justicia

Juicio por Loan: un acusado entregó unas anotaciones a su abogado y se definió como un “chivo expiatorio”

Se trata de Carlos Pérez, el capitán de navío retirado acusado junto a su esposa, María Victoria Caillava, por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Peña. Las frases del escrito que le entregó a su defensor antes de una nueva audiencia del juicio

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Juicio por Loan: Carlos Pérez entregó una carta a su abogado y se definió como un “chivo expiatorio” (Video/TN)

Carlos Pérez, uno de los principales acusados por la desaparición de Loan Danilo Peña, volvió a quedar en el centro de la escena este miércoles durante la tercera audiencia del juicio oral que se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional en Corrientes. Antes del inicio de la jornada, el capitán de navío retirado le entregó unas anotaciones a su abogado defensor, Ernesto “Tito” González, en las que cuestionó la investigación y se definió como un “chivo expiatorio”.

Las imágenes del escrito fueron difundidas por TN y rápidamente despertaron interés porque contienen duras críticas a la investigación. Sin embargo, el defensor relativizó su contenido. “Son notas, consultas técnicas sobre cómo se va a desarrollar el debate. Son cuestiones técnicas. Son inquietudes y mejor para mí si me las anota”, sostuvo.

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Pese a esa aclaración, en las imágenes a las que accedió el canal puede leerse que el escrito comienza con el título “Chivos expiatorios”. Luego continúa: “Considero que este lamentable hecho ocurrido en la provincia de Corrientes ha superado ampliamente las capacidades investigativas del orden fiscal”.

Juicio por Loan - Carta Carlos Pérez (Captuta/TN)
Las "notas" de Carlos Pérez a su abogado (Captuta/TN)

Más adelante, Pérez agrega: “Tal vez la fuerte presión mediática que inunda la provincia produjo que ante indicios y no pruebas fehacientes rápidamente se nos juzgue falsamente”.

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El capitán de navío retirado integra “el grupo del almuerzo”, que llega a juicio por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan. Según la hipótesis de la fiscalía federal, él y Caillava tuvieron un rol clave en la desaparición del niño ocurrida el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.

Carlos Pérez - Juicio por Loan
Carlos Pérez, oficial superior retirado de la Armada Argentina y marido de María Victoria Caillava, está imputado por sustracción y ocultamiento

¿De qué acusan a Carlos Pérez?

Pérez y su esposa, la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, participaron del almuerzo realizado en la casa de Catalina Peña, la abuela de Loan, pocas horas antes de la desaparición del niño. Según la acusación, mientras los adultos permanecían en la sobremesa, Laudelina Peña, Antonio Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez y Mónica Millapi llevaron a los chicos hacia un naranjal ubicado a unos 500 metros de la vivienda.

Para la fiscalía, ese traslado fue el primer paso de una maniobra destinada a apartar a Loan de la custodia de su padre, José Peña. Los investigadores sostienen que, una vez concretada esa separación, se produjo un hecho que derivó en la sustracción del niño.

La hipótesis acusatoria ubica a Pérez y Caillava en un rol central dentro de esa secuencia. De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, fueron ellos quienes retiraron a Loan de la zona del naranjal y lo trasladaron a bordo de su camioneta Ford Ranger.

Uno de los elementos más relevantes para la acusación son los rastros odoríferos compatibles con Loan detectados durante los peritajes realizados sobre el vehículo. Para los fiscales, ese hallazgo refuerza la hipótesis de que el niño estuvo dentro de la camioneta luego de desaparecer.

Caso Loan Peña
Carlos Pérez y su esposa María Victoria Caillava en el almuerzo donde se lo vio a Loan Peña por última vez

La acusación también menciona una serie de movimientos y comunicaciones registrados durante las horas posteriores a la desaparición. En ese contexto, los fiscales sostienen que Pérez y Caillava participaron de la maniobra destinada a retirar al niño del lugar y ocultarlo.

Por esos hechos, ambos llegaron al juicio acusados de haber intervenido en la sustracción y ocultamiento de Loan. Se trata de una de las imputaciones más graves de toda la causa y de una de las hipótesis centrales que deberá analizar el Tribunal Oral Federal de Corrientes durante los próximos meses.

Pérez siempre rechazó esa versión y sostuvo su inocencia. En distintas oportunidades aseguró que no tuvo ninguna participación en la desaparición del niño y que fue involucrado injustamente en el expediente.

Durante la audiencia de este miércoles tampoco hizo uso de su derecho a ampliar su declaración indagatoria. La única manifestación pública de la jornada fue la carta o “ayuda memoria” que entregó a su abogado al ingresar a la sala, una hoja de cuaderno escrita en letra imprenta en la que volvió a cuestionar la investigación y a presentarse como una víctima.

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