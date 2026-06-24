Se negaron a declarar los franceses acusados de exportar cocaína desde Buenos Aires a París

El traslado de los franceses acusados de traficar cocaína a Europa. Los dos sospechosos sentados en un sofá tienen las muñecas sujetas con esposas.

Los franceses Isaac Ben Daoude y Ahmed Adda Belkocir, acusados de exportar cocaína desde Buenos Aires a París, fueron imputados este miércoles por el juez federal en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky por el delito de contrabando.

La audiencia se llevó a cabo en las últimas horas luego de que ambos fueran extraditados desde Montevideo para responder ante la Justicia argentina por los paquetes con 37 kilos de droga descubiertos por la Aduana. Sin embargo, fuentes del caso confirmaron a Infobae que se negaron a declarar.

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Ahora, Ben Daoude y Adda Belkocir -arrestados el mes pasado en Uruguay- quedaron alojados en el Servicio Penitenciaro Federal acusados de montar un esquema de exportación de cocaína desde Argentina a ciudades de su país como Lyon y París.

Así extraditaron a los franceses acusados de contrabandear cocaína de Buenos Aires a París

El traslado de ambos a Argentina estuvo a cargo de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones, el área de Interpol de la Policía Federal, que había enviado una comitiva horas antes. Así, fueron entregados a la Unidad de Delitos Complejos de la PSA.

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El traslado de Isaac Ben Daoude y Ahmed Adda Belkocir desde Montevideo a Buenos Aires

Ambos acusados viajaron en absoluto silencio, separados del resto de los pasajeros. “No dijeron nada”, afirmó un investigador. La ruta de sus cómplices del otro lado del mundo -donde el kilo de droga multiplica cuatro veces su valor porteño- es un interrogante.

Por lo pronto, se sabe que el valor combinado de los 35 kilos de droga secuestrados asciende a 525 mil dólares en el mercado argentino. Se cree que, de haber llegado a Francia, su valor en destino habría ascendido a U$D 1,4 millones.

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El caso

La causa en contra de ambos franceses comenzó en abril último, luego de que un control de la Aduana en su terminal de Ezeiza detectara el primer paquete del caso. Estaba marcado como “azúcar”, sin duda un golpe de imaginación.

El traslado de Isaac Ben Daoude y Ahmed Adda Belkocir desde Montevideo a Buenos Aires

El juez Aguinsky fue alertado de la maniobra y autorizó la apertura del paquete. Allí se encontraron once paquetes cubiertos en parafina para distraer las narices de los perros antinarco. Luego, se encontró un segundo envío, con más droga oculta en un compresor de aire. La cantidad en ambos envíos era notable: 35 kilos, un monto inaudito para el envío de droga en paquetes courier, que no suelen superar los tres kilos.

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Los ladrillos llevaban algo más en común: el sello de un escorpión grabado en bajorrelieve.

Isaac Ben Daoude y Ahmed Adda Belkocir, en fotos de su paso por Migraciones

Ambos franceses vivían como turistas en Argentina, en una torre de lujo en Palermo, sin pedir nacionalidad o formalizar negocios falsos como otros presuntos traficantes internacionales.

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Daoude y Belkocir ya se habían ido para cuando la causa en contra de ambos estalló. Ambos cayeron a principios del mes pasado en el aeropuerto de Carrasco, Uruguay. Investigadores del caso sospechan que la intención era montar el mismo mecanismo en ese país y que intentaban regresar a Buenos Aires, para continuar con su negocio.

El traslado de Isaac Ben Daoude y Ahmed Adda Belkocir desde Montevideo a Buenos Aires

Incluso, la investigación de agentes de la Dirección General de Aduanas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), derivó en un tercer hallazgo en un departamento de Palermo, frente a la plaza Güemes.

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Antes de ser detenidos, aterrizaron en un avión de línea. Uno creería que dos presuntos narcos internacionales no se tomarían un vuelo comercial tan a la ligera, el vuelo de su fuga para colmo, mientras una investigación explotaba en su contra. Pero la realidad -como casi siempre- fue mucho más sencilla.

La droga incautada en el departamento de Palermo

“Daoude y Belkocir tenían la captura a nivel nacional, pero la alerta roja de Interpol no había sido cargada todavía”, asegura una fuente de alta jerarquía ligada al caso: “En Carrasco, precisamente, terminaron frenados por un tema migratorio. Si estaba la alerta roja, entonces hubiese impactado de inmediato en su paso por una terminal”.

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De forma casi simultánea, la Justicia montó una entrega controlada en el aeropuerto de París, donde un ciudadano francés fue a retirar la encomienda y también fue detenido.

Luego de que su detención cobrara notoriedad pública, una mujer se presentó espontáneamente ante la Justicia para dar aviso de que ambos hombres le habían alquilado el departamento, en Palermo, en forma temporaria. También señaló que habían dejado una caja allí.

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Efectivos de PSA y ARCA Aduana exhiben un cargamento de cocaína incautado en un departamento durante un operativo antidrogas en el barrio de Palermo, Buenos Aires.

Agentes de la División Narcotráfico Metropolitana de la DGA-ARCA, junto a efectivos de la PSA, entraron con una orden de allanamiento firmada por el juez Aguinsky y el secretario Guillermo Brugo. Los efectivos encontraron la caja: había más cocaína. Otros 12 kilos, con el sello del escorpión.