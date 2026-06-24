Jimena Barón mostró la charla que tuvo con su hijo Momo después de las críticas por no llevarlo al Mundial

En medio de su viaje por el Mundial 2026, Jimena Barón compartió un mensaje de su hijo Momo, quien se quedó en Argentina estudiando luego de rendir un examen (Instagram)

Jimena Barón decidió disfrutar el Mundial 2026 en vivo y en directo, así que la semana pasada armó las valijas rumbo a Estados Unidos junto a su pareja, Matías Palleiro, y su hijo menor, Arturo, de apenas un año. El objetivo fue claro: alentar a la Selección Argentina y disfrutar de la experiencia en familia. Sin embargo, la ausencia de su hijo mayor, Momo, fruto de su relación con el exfutbolista Daniel Osvaldo, no pasó desapercibida para sus seguidores y la artista se vio en la necesidad de aclarar la situación. Y ahora, recién llegada a Nueva York, optó por una actualización directa.

Una vez más, Jimena decidió utilizar sus historias de Instagram, donde compartió una serie de audios que le envió Momo. “Ya rindió matemáticas. Siente que le fue muy bien. Terminó de rendir y se fue a comer un chori con Mari”, escribió la actriz sobre los mensajes de su hijo, quien celebró la jornada junto a su niñera en una parrilla.

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En los audios, el adolescente relató con entusiasmo su examen: “Acabo de hacer la prueba. Yo siento que me fue muy bien, la verdad, porque estuve también estudiando bastante antes. Pero nada, ahora estamos en una parrilla y nos pedimos unos choris. Así que nada, eso. Y cuando me digan la nota, yo te aviso cómo me fue. Igual, como ya te dije antes, yo siento que me fue muy bien".

Jimena volvió a actualizar sobre la situación de Momo, quien se quedó ocupándose de sus estudios en Argentina

El niño se mantuvo esperanzado y confiado: “Todos los ejercicios los hice como muy sabiendo lo que ponía, no tirando cualquiera. Y nada más que hubo uno que como que dudé, pero me gustó, me sentí bastante bien”.

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Con estos mensajes, la artista buscó llevar tranquilidad a sus seguidores, que durante los días previos se habían mostrado insistentes en los comentarios preguntando por la ausencia de Momo en el viaje. De hecho, la cantante y actriz ya se había tomado el tiempo de grabar un video para explicar la situación y despejar rumores. “Tienen que entender que Morrison tiene ya 12 años y está haciendo el ingreso al secundario. Ya no es un nenito que falta y no hay problema”, explicó con la franqueza y el humor que la caracterizan.

La semana pasada, Jimena Barón, Matías Palleiro y su hijo Arturo posaron sonrientes para una selfie en el interior de un avión, rumbo al Mundial 2026

Barón detalló que su hijo está atravesando una etapa de mayores responsabilidades académicas, con un régimen escolar que no permite ausencias prolongadas ni viajes improvisados. “Está cursando el secundario un día a la semana, entonces tiene responsabilidades. Ya no es un viva la pepa”, insistió, entre risas.

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La artista también aprovechó para aclarar que no existe ningún tipo de distancia o conflicto con su hijo mayor, y aseguró que Momo se sumará al viaje familiar en cuanto finalice sus compromisos escolares. El punto clave es un examen que debe rendir el 1° de julio, y después de esa fecha, el adolescente podrá reunirse con su madre y su hermano menor en Estados Unidos. “Igual, sí, es un viva la pepa porque va a venir y va a faltar. Bastante pepa, su vida. Él va a venir, va a viajar”, remarcó Jimena, dejando en claro que el viaje está planeado y que la familia disfrutará del Mundial al completo en cuanto los tiempos lo permitan.

Ante las consultas y críticas por la ausencia de Momo en su viaje al Mundial 2026, Jimena Barón decidió exponer los motivos ante las camaras (Instagram)

Mientras tanto, la estadía de Barón en Nueva York y su activa presencia en redes permitieron a los seguidores ser testigos del detrás de escena del viaje mundialista. Entre posteos de partidos, momentos familiares y guiños a la cultura local, la artista mostró cómo equilibra su rol de madre, pareja y fanática del fútbol, sin perder la cercanía ni el contacto constante con Momo, a pesar de la distancia temporal.

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De esta manera, Jimena logró transformar una polémica en una oportunidad para hablar de crianza, límites y prioridades, mientras disfruta de la pasión mundialista y espera el esperado reencuentro con su hijo mayor. Una historia de amor, aprendizaje y fútbol, en pleno corazón de la aventura argentina en Estados Unidos.