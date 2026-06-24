El futbolista que protagonizará uno de los pases más caros de la historia en pleno Mundial

El futbolista de la selección de Inglaterra Elliot Anderson disputa la pelota ante el ghanés Antoine Semenyo (REUTERS/Peter Cziborra)

En medio del Mundial 2026, el mercado de pases no detiene su marcha y los clubes realizan movimientos en sus respectivos planteles de cara al inicio de la próxima temporada. Una de las últimas noticias ha generado alto impacto en los Estados Unidos, dado que una de las figuras de la selección de Inglaterra tiene todo acordado para convertirse en nuevo refuerzo del Manchester City en una cifra récord.

El mediocampista Elliot Anderson, de 23 años, está muy cerca de firmar un contrato con el City y la operación avanza en su tramo final. El jugador del Nottingham Forest es una pieza clave en el centro de la cancha junto con Declan Rice y el entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, lo incluyó como titular en los partidos ante Croacia y Ghana, por el Grupo L.

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La negociación apunta a un traspaso de escala histórica para el club inglés. Según el sitio OneFootball, que cita información de City Xtra y del especialista en fichajes Fabrizio Romano, el Nottingham Forest ya rechazó dos ofertas y su propietario, Evangelos Marinakis, se mantiene firme en exigir un pago cercano a las 130 millones de libras (unos 170 millones de dólares) por su ficha.

De acuerdo a la información del medio británico Daily Mail Sport, los clubes prevén retomar las negociaciones por Elliot Anderson y, si prosperan, cerrar el acuerdo. La cifra podría superar los 164 millones de dólares que costó el traspaso del sueco Alexander Isak al Liverpool de la temporada anterior, y quedaría por encima de las USD 138 millones que pagó el Arsenal por Declan Rice hace tres años. Además, para el City sería la compra más cara de su historia, superando los USD 139 millones que pagó en 2021 por Jack Grealish.

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Elliot Anderson, una de las figuras del mediocampo de Inglaterra en el Mundial, muy cerca de ser refuerzo del Manchester City (Reuters/Maria Lysaker)

El City tiene a Anderson como prioridad para el mediocampo desde que el año pasado se confirmó que el capitán Bernardo Silva cumplirá su contrato y saldrá como agente libre. El Manchester United también mostró interés por el futbolista de la selección inglesa, pero no prosperó en las negociaciones, según el mismo medio.

El club de Manchester considera que el jugador encaja en el estilo posicional de Enzo Maresca, señalado como el sucesor de Pep Guardiola con un contrato de tres años tras conversaciones por una compensación con su anterior club, el Chelsea.

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El Nottingham Forest fichó a Anderson hace dos años desde el Newcastle por 19 millones de dólares netos, en una operación en la que el arquero suplente Odysseas Vlachodimos fue parte de la negociación. Las Urracas no querían vender al mediocampista formado en su cantera, pero lo hizo para ajustarse a las normas financieras de la Premier League.

“El Manchester City está confiado en cerrar el traspaso de Elliot Anderson, ahora en las etapas finales, tras el trabajo realizado a puertas cerradas. Hay una nueva ronda de conversaciones con el mediocampista inglés que se sometería a pruebas médicas en Estados Unidos antes de unirse a los Sky Blue si todo sale según lo planeado”, escribió Romano en sus redes sociales.

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Elliot Anderson, una de las estrellas del Nottingham Forest, podría ser transferido en un monto récord al Manchester City (Reuters/Craig Brough)

Un elemento que despeja el camino es la postura del seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, quien confirmó que permitirá a los integrantes de su plantel en la Copa del Mundo de la FIFA someterse a reconocimientos médicos dentro de las normas de la concentración. Esa decisión facilitaría que el mediocampista complete los trámites formales mientras permanece con su selección en los Estados Unidos.

El calendario no elimina la incertidumbre sobre el momento exacto del cierre de la negociación. Todavía está por verse si los últimos detalles quedarán resueltos antes o durante la participación inglesa en el torneo, aunque la actualización da cuenta de que el acuerdo está muy avanzado.

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