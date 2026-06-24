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La conmovedora muestra de apoyo de la selección de Francia a Didier Deschamps tras la muerte de su madre

El plantel realizó un minuto de silencio tras la partida del técnico, quien viajó a su país luego de la pérdida familiar y se ausentará en el próximo compromiso ante Noruega

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El plantel de Francia realizó un minuto de silencio por la muerte de la madre de Didier Deschamps

La selección de Francia recibió un golpe inesperado durante su participación en la Copa Mundial 2026: la madre de Didier Deschamps, entrenador del equipo, falleció este martes y el técnico decidió abandonar la concentración en Estados Unidos para regresar a su país y estar junto a su familia.

La noticia impactó a toda la delegación francesa en plena competencia internacional, donde el equipo ya había asegurado su clasificación a la siguiente fase. Este miércoles, el plantel y el cuerpo técnico realizaron un minuto de silencio antes del inicio del entrenamiento en la Universidad de Bentley, en Waltham, Massachusetts, la sede de la selección gala durante el torneo.

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Los jugadores y el cuerpo técnico galo apoyaron al entrenador
Los jugadores y el cuerpo técnico galo apoyaron al entrenador

El acto contó con la presencia de Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF). Antes de la pausa, el dirigente se dirigió al grupo: “Ustedes ya saben lo que está atravesando el entrenador y quisiera que hoy tengamos un pensamiento para él en este momento tan doloroso. También que permanezcamos unidos y solidarios durante este periodo, apoyando a Guy (Stéphan, el asistente de Deschamps que quedó a cargo de la conducción del equipo), e intentemos que, cuando el entrenador regrese, justo después del partido contra Noruega, esté listo para retomar el equipo y continuar hacia ese objetivo que todos esperamos en este camino. Así que, por favor, un minuto de silencio”.

Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol y Guy Stéphan, el asistente de Deschamps que quedó a cargo de la conducción del equipo
Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol y Guy Stéphan, el asistente de Deschamps que quedó a cargo de la conducción del equipo

Según el comunicado oficial de la FFF, Deschamps regresó a Francia para asistir al funeral y no estará presente el viernes, cuando el equipo enfrente a Noruega en Boston en el cierre del Grupo I. La federación informó que Stéphan lo reemplazará hasta su regreso.

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No es la primera vez que el entrenador atraviesa una pérdida familiar en medio de una competencia internacional. En mayo de 2022, durante una concentración de la selección previa a un partido de la Nations League, Deschamps también enfrentó la muerte de su padre.

Al frente del seleccionado desde 2012, el técnico bicampeón del mundo -como jugador en 1998 y como entrenador en 2018- había llegado a este Mundial con un equipo que mostró uno de los mejores rendimientos de la fase de grupos, con victorias ante Senegal y Irak. Su ciclo al mando de la selección tiene previsto concluir al final de esta Copa del Mundo en Estados Unidos.

Didier Deschamps (Reuters)
Didier Deschamps (Reuters)

El duelo ante los noruegos definirá la posición final de Les Bleus en el grupo, aunque ambos conjuntos ya tienen asegurada la clasificación tras dos victorias en dos partidos.

Francia viene de sellar el pase a los 16avos de final gracias a la victoria por 3-0 ante Irak en Filadelfia, en un partido que estuvo marcado por una prolongada interrupción debido a una tormenta eléctrica que obligó a suspender el juego durante más de dos horas tras el primer tiempo, bajo protocolo de seguridad de la FIFA.

En el otro duelo del Grupo I, Senegal e Irak se medirán en Toronto. Ambos llegan urgidos de una victoria que les permita ilusionarse con la clasificación a la siguiente instancia ubicándose entre los ocho mejores terceros de la fase inicial.

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