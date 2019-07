Claro que, por entonces, la pareja tuvo que lidiar con el acoso de la prensa, sobre todo, porque para entonces Monzón todavía estaba casado con Pelusa. "Fue una locura, no sé, fue demasiado. Porque no era como ahora, no había tantos programas de chimentos, ni panelistas ni nada por el estilo. Veía fotógrafos que eran amigos míos y que me perseguían. Nos seguían a todos lados y salían de abajo de las baldosas. Entonces me dio mucho dolor, me enojé con varios. Porque no entendía que era el trabajo de ellos. Yo decía: '¡Que traición!'", aseguró.