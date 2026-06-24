Las últimas horas de Rodrigo: el testimonio crudo de Patricia Pacheco sobre la noche que cambió todo

Patricia Pacheco, ex pareja de Rodrigo, narró los eventos de la noche en que murió el artista cuartetero, incluyendo su cena en el restaurante El Corralón y el accidente vehicular en la autopista La Plata-Buenos Aires.

La noche del 24 de junio de 2000, Rodrigo Bueno, “El Potro”, vivió sus últimas horas en medio de un torbellino de emociones, excesos y tensiones que su ex pareja, Patricia Pacheco, hoy recuerda con una mezcla de dolor y lucidez. A veintiséis años de aquel accidente, su testimonio permite reconstruir, en detalle, no solo la secuencia de hechos sino también el clima íntimo y social que envolvió la tragedia.

Patricia abre su relato en Puro Show recordando el desgaste previo: “Yo ya estaba como un poco cansada”, reconoce sobre la insistencia de Rodrigo en que lo acompañara esa noche. La invitación llegó a través de Cachi, el asistente del cantante, quien tocó el timbre de su departamento para llevarla al encuentro. Ella no tenía ganas, pero sabía que Rodrigo buscaba recomponer el vínculo familiar, especialmente por Ramiro, el hijo de ambos.

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En El Corralón, el último restaurante que pisó Rodrigo, el clima era festivo, pero también cargado de presagios. “Había una mesa ahí medio vacía, porque se ve que habían comido. A mí me preguntaron si quería comer algo y dije que no”, rememora Patricia. Rodrigo, sin perder su estilo, invitó a los presentes, entre ellos Fernando Olmedo y Karina Jelinek, al recital en La Plata: “Sé que sí, que le dijo ‘vamos’ y él fue”, cuenta sobre la invitación a Olmedo.

Durante la cena, el consumo de alcohol era parte de la rutina de Rodrigo. Patricia lo describe sin eufemismos: “Sí, eso sí, todo el tiempo tomaba cerveza”. Pero no era solo el alcohol lo que marcaba sus noches. “Él tenía el consumo de la cocaína también”, admitió ella, aportando una clave sobre la manera en que el cuartetero equilibraba sus excesos: “El alcohol hacía que baje… se administraba ciertos aspectos de lo que es ese vicio”.

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Rodrigo, su hijo y Patricia Pacheco en el Corralon (Sergio Lapietra)

La noche avanzó y el grupo partió a La Plata. Patricia, sentada adelante con Ramiro, describe un trayecto que, hasta ese momento, parecía normal: “No recuerdo mucho que haya pasado nada del otro mundo más que poner música, contar del viaje a Cuba, ese tipo de cosas”. Sin embargo, la llegada al boliche Escándalo marcó el inicio de un ambiente hostil. “Sí, pesado”, definió sobre el clima en el lugar. El hijo de Rodrigo subió al escenario y, lejos de ser celebrado, el gesto fue recibido con miradas de desaprobación. “No podían aguantar que Rodrigo tenga un hijo”, sentencia Patricia, reflejando la tensión entre la vida pública y la privada del cantante.

Al terminar la presentación, la tensión continuó. Ella recuerda el consejo de José Luis ‘Pepe’ Gozalo, el representante de Rodrigo: “Tengan cuidado porque esta es una cama de fulano y mengano”. Ella elige no dar nombres, pero el mensaje fue claro: había peligro en el aire. Ya en la camioneta, comienza el regreso a Buenos Aires. Es allí donde presencia a Rodrigo consumir cocaína: “Claro, volviendo. Lo vi consumir, pero tampoco es que... Consumió un pase”.

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El viaje por la autopista Buenos Aires-La Plata se tornó crítico cuando Alfredo Pesquera, empresario conocido, aparece en escena. Patricia detalla el episodio: “Le pasa Pesquera con la camioneta blanca... le toca bocina, lo hace como vibrar. Y pasó a las chapas y el otro pasó a las chapas... Se fue a las... se fue a buscarlo”. Rodrigo reaccionó acelerando, y la situación escaló rápidamente: “Yo sentía que Rodrigo se iba para un lado, iba para el otro... cuando vos querés pasar y no te dejan. Iba para un lado hasta que empezó a hacer así como frenando, el, atrás, y en una de esas se va para el costado”.

Cabe aclarar que el empresario Pesquera fue absuelto, en diciembre de 2001, en el juicio que se le siguió por las muertes de Rodrigo y Fernando Olmedo. Ese fallo fue ratificado por la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires en 2006. El 21 de diciembre de 2013, Pesquera apareció muerto dentro de una camioneta BMW.

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Patricia revive el accidente con crudeza: “Lo único que yo tenía que hacer es ponerle la mano en la cabeza al nene y esta mano como en la espalda... Después me fui haciendo bolita, bolita, con los pies para adelante... Empieza a dar tumbos, no sé cuántos, dio como cuatro tumbos, un montón. Fue recontraremil violento y yo pensaba dentro mío: ‘Que ya pare’. Al final la camioneta como que paró, rebotó. Por suerte quedó boca arriba. Paró y yo quedé con el nene ahí. Estaba así como muerta viva, en shock terrible. No sabía ni qué había pasado”.

Rodigo en su última noche en El Corralón (Sergio Lapietra)

En ese estado de confusión, Patricia fue rescatada por Cachi y una mujer que se llevó a Ramiro. El recuerdo del hospital y la comisaría es difuso, pero la certeza de la tragedia llegó a través de la televisión: “Yo lo vi a Rodrigo en la tele... La imagen la vi en la televisión. Pude ver algo así con mis ojos, pero pudo haber sido una alucinación que lo vi con una, con una camisa floreada, qué sé yo, pero quizás fue una cosa que él me miró, pero yo no sé si habrá sido como una despedida”.

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Consultada sobre la naturaleza de la muerte de Rodrigo, Patricia elude afirmaciones tajantes: “¿A Rodrigo lo mataron? Eh, pasa que vos me hacés esa pregunta. Ganas no le faltaban a nadie, pero... no te puedo dar esa respuesta, ¿entendés? ¿O se mató? Yo no te puedo dar esa respuesta”.

El último año de Rodrigo estuvo signado por un crecimiento vertiginoso y presiones inéditas. “Venía de hacer trece Luna Parks y había, en pleno auge, anunciado su retiro... Eso fue un shock para la farándula”, recordó uno de los periodistas presentes. Las amenazas formaban parte de su vida cotidiana; según su entorno, estaban ligadas a disputas por dinero y poder en la escena musical.

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El éxito alteró la rutina y la personalidad de Rodrigo. Periodistas y allegados cuentan que, dependiendo del día, podía mostrarse inaccesible o desafiante. “Tenía todo un séquito alrededor que lo acompañaba para que nadie se le acerque”, evocan sobre el modo en que la fama lo fue aislando, incluso mientras intentaba mostrar públicamente a su hijo.

El empresario Alfredo Pesquera |Foto NA: CLAUDIA CONTERIS/DP

Los mitos sobre su muerte, los posibles intereses económicos y las comparaciones con otros ídolos persisten, pero quienes lo conocieron insisten: “Para mí convenía mucho más vivo”, aseguró un allegado con convicción.

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La relación entre Rodrigo y Patricia fue intensa y breve. La exposición mediática del hijo de ambos era motivo de comentarios y tensiones. Patricia relata: “Yo estaba sentada en unos parlantes atrás del escenario... me miraron mal también, como diciendo... porque era el nene también, es como que no lo podían ver. No podían aguantar que Rodrigo tenga un hijo”.

Sobre la familia, el vínculo con Betty Olave, madre de Rodrigo, resultó complejo. Patricia reflexiona: “Es como muy duro ir contra la naturaleza de alguien que comparte tu propia naturaleza de vida, ¿entendés? Yo en el fondo, pero bien en el fondo, que ni siquiera ya veo yo ese fondo, me toca confiar y creer, me guste o no me guste... Eso no quiero decir que yo la justifique ni que comparta ni nada. Pero te hablo de la existencialidad”.

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Tras la muerte de Rodrigo, la prioridad de Patricia fue cuidar a Ramiro y evitar su exposición. “No le gusta el cuarteto. Un pibe muy humilde, de muy buena madera, pero no tiene relación con Betty Olave, o la relación que tiene es muy poca”, se comenta sobre la vida actual de Ramiro, quien se alejó de los medios y buscó su propio camino.

Preguntada sobre si “fue lo mejor del amor”, Patricia duda: “Permitime dudar”. La herida sigue abierta, pero su testimonio deja en claro que la vida junto a Rodrigo estuvo marcada por el amor, la intensidad y el dolor. Su relato, a veintiséis años de aquella noche, sigue siendo la voz más cercana a los últimos momentos de El Potro.