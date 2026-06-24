Susto en Paraguay: uno de los referentes abandonó la conferencia de prensa por un mareo antes del partido ante Australia

El defensor de la selección paraguaya Omar Alderete abandonó de forma repentina una zona mixta en San José al sentirse mareado, pero regresó en segundos con una explicación que arrancó risas entre los periodistas presentes

Un momento de alarma interrumpió la zona mixta de la selección paraguaya en San José, California. El defensor Omar Alderete se apartó del grupo de periodistas que lo rodeaba con micrófonos y teléfonos en mano, y abandonó el plano sin mediar mayor explicación. La escena duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para tensar el ambiente en la previa del partido más determinante de la Copa del Mundo 2026 para la Albirroja.

Todo ocurrió al inicio de la rueda de prensa. Antes de que los periodistas pudieran formular la primera pregunta, Alderete interrumpió con una frase corta y directa: “Me estoy sintiendo un poco mareado”. Acto seguido, se retiró del grupo. Una periodista presente relató en vivo lo que veían todos: “Ahí se retira Omar Alderete”.

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El alivio llegó tan rápido como la preocupación. A los pocos minutos, el zaguero regresó sonriendo a su lugar entre los periodistas. La misma comunicadora que había narrado su salida le preguntó en guaraní: “Mba’épiko la oikópa Omar? Eiporã piko?”, que en español significa: “¿Qué es lo que pasó Omar? ¿Estás bien?”.

La respuesta del defensor disipó cualquier inquietud: “Me levanté de golpe ahí, por eso nomás”, dijo entre risas, provocando que el resto de los presentes también riera. La periodista cerró el episodio con otra frase en guaraní —“Ñañemondýi katu Omar... Eiporã”, es decir, “Nos asustamos todos Omar... ¿Estás bien?”—, y Alderete asintió con una sonrisa antes de responder “todo bien”.

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El análisis de Omar Alderete sobre el partido contra Australia

Omar Alderete habló con periodistas en la zona mixta del hotel donde se concentra la selección paraguaya en San José, California (Reuters/David Gonzales)

Superado el momento, la zona mixta retomó su curso con el foco puesto en el partido del jueves ante Australia por la tercera fecha del Grupo D del Mundial 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio de la Bahía de San Francisco, tiene para Paraguay un valor que el propio jugador no esquivó: “Sabemos que tenemos que ganar para quedar en mejor posición y a eso es a lo que vamos”, declaró.

La Albirroja llega a este duelo con tres puntos, al igual que los Socceroos, aunque los oceánicos cuentan con mejor diferencia de goles. Estados Unidos ya aseguró el liderato del grupo con seis unidades, mientras que Turquía quedó eliminada sin puntos. El partido entre Paraguay y Australia, entonces, define quién acompaña a los norteamericanos en la siguiente ronda.

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Alderete analizó al rival con cautela. “Australia es un rival difícil, es un equipo que se defiende bien y sale bien de contra”, señaló. Sobre el planteamiento táctico de los oceánicos, que suelen replegarse con una línea de cinco defensores, el zaguero prefirió no especular: “Conclusiones no. Todos los partidos son difíciles; son partidos de detalles, como todos los de los mundiales, y hay que estar metidos, concentrados nosotros en todas las líneas”.

Uno de los nombres que mencionó con atención fue el del atacante Nestory Irankunda, uno de los perfiles más veloces del equipo rival. “Yo creo que tiene jugadores buenos en todas las líneas, es un equipo difícil, pero yo creo que estando bien nosotros podemos hacer un gran partido”, afirmó. En la misma línea, anticipó que Paraguay buscará tener mayor control del balón, algo que en las dos fechas anteriores no logró sostener. Según datos de la FIFA, la Albirroja tuvo apenas el 28% de posesión ante Estados Unidos y el 19% frente a Turquía.

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Paraguay y Australia se enfrentan con tres puntos cada uno, aunque los oceánicos tienen mejor diferencia de goles (Reuters/Darren Yamashita)

El referente de la defensa paraguaya también se refirió a la baja de Miguel Almirón, suspendido por un partido tras su expulsión ante los turcos. “Dentro de todo lo malo, es bueno que sea solo un partido, porque Miguel es un jugador importante para nosotros, y tenerlo de vuelta dentro de dos partidos es bueno", valoró Alderete, quien juega en el Getafe de España.

Para el defensor, la clave del partido está en replicar la actitud del triunfo ante Turquía: “Si encaramos el partido como contra Turquía, será un gran partido”. Ese resultado, un 1-0 con diez hombres durante toda la segunda mitad, fue el que devolvió a Paraguay la posibilidad de depender de sus propios resultados para avanzar.

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Sobre la presión que implica un partido de estas características en un Mundial, Alderete fue claro: “Presión no. En todos los partidos hubo presión; todos los partidos creo que tenemos que encarar igual”. El defensor también reconoció que el golpe de la derrota por 4-1 ante el anfitrión en el debut fue duro, pero valoró la capacidad del grupo para sobreponerse: “Fue buena la manera de cómo encaramos el segundo partido para quitarnos el partido contra Estados Unidos; y creo que eso demuestra que hay un buen equipo".

Consultado sobre las proyecciones estadísticas que indican que una victoria podría evitar a potencias como Francia, Portugal o Alemania en la siguiente ronda, Alderete no desvió la atención de lo inmediato: “Lo importante acá es clasificar”.

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