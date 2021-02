Natalie Pérez, conmovida hasta las lágrimas por el femicidio de Úrsula Bahillo: “Tengo una angustia que me carcome el alma”

Natalie Pérez (Infobae)

La actriz Natalie Pérez se mostró conmocionada por el brutal femicidio de Úrsula Bahillo en la ciudad de Rojas. La joven de 18 años fue asesinada su ex pareja Matías Ezequiel Martínez, un policía de 25 años a quien había denunciado en reiteradas ocasiones por violencia de género y que tenía una restricción perimetral.

Angustiada, la actriz no pudo contener sus lágrimas y decidió grabarse y publicar el video en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene más de dos millones y medio de seguidores. “Esto no puede pasar mas. Esto no tiene que pasar mas”, indicó en las imágenes en las que se la nota visiblemente atravesada por la noticia. “Ni una menos.. ¡ni una!”, enfatizó manifestando también su enojo.

En su posteo, la cantante compartió capturas de un texto que escribió en el bloc de notas de su celular, al que tituló “Femicidios”. Allí, expresa el dolor que sintió desde que se enteró del brutal crimen: “Tengo una angustia que me carcome el alma”, se explayó y admitió: “Quiero hacer algo para cambiar las cosas y no sé exactamente qué”.

Luego recomendó el libro “¿Por qué luchamos?”, de Manuela d’Ávila. “Es sobre amor y libertad”, explicó y sugirió que lo lean no solo las mujeres sino también los hombres. “Solo cerrar los ojos y pensar en ellas, en lo que tuvieron que pasar, en sus seres queridos, con el dolor que tienen que vivir. En sus asesinos que respiran y me indigna su existencia. Solo cerrar los ojos y preguntar ¿por qué tiene que seguir pasando esto? Solo cerrar los ojos me hace querer abrirlos y cambiar las cosas”, reflexionó.

El llanto de Natalie Pérez por el femicidio de Úrsula Bahillo (Video: Instagram)

“¿De verdad no queda nadie con buenas intenciones en el poder? ¿Tan corrompido está el sistema?. Vivimos en el 2021. Cambiamos tantas cosas…”. Y se mostró esperanzada con que “las generaciones que vienen hablen con esta nueva verdad, no con la verdad del pasado”. “Que el mundo sea una porquería para quienes sean una porquería. No van a cambiar. Lamentablemente hay personas muy perversas, maliciosas. De eso no nos podemos escapar”, consideró.

“Pero si el PODER ES BUENO -enfatizó en mayúsculas-, si el poder no mira para otro lado, si el poder deja de querer beneficiarse, si el poder está del lado de la verdad, de la bondad, de la víctima, si el poder judicial no fuera corrupto, si se encargara de impartir justicia, si se aplicaran las normas correctamente y si se resolvieran los conflictos como estudiaron en la facultad, si hicieran las cosas BIEN y con AMOR –volvió a aplicar las mayúsculas- todo sería tan distinto”, agregó Natalie Pérez.

Por su parte, recordó el artículo 112 de la Constitución Nacional, que reza: “Las personas que en la justicia prestarán juramento de desempeñar sus obligaciones, administrando justicia bien y legalmente”. “Más allá de que es prehistoria, porque su última reforma fue en 1994, la obligación la tienen. ¡Tenemos que cambiarlo todo!”, consideró la actriz.

Además, le habló a Alberto Fernández: “Señor Presidente, por favor, sé que tiene mucho trabajo por delante, pero ponga entre sus prioridades ‘ver el plantel que está manejando el Poder Judicial’ -sugirió- Revean si la Policía cumple su deber, como esperamos que sea, quiénes son los que ‘nos cuidan de los malos’. Vea si están a la altura de las circunstancias. ¡Esto no puede pasar más. No tiene que pasar más!”.

Los audios que Úrsula le envió a una amiga en noviembre pasado alertando que había denunciado a su ex pareja

“El Poder Judicial, el Poder Ejecutivo –incluida la Policía- y el Poder Legislativo tienen que unirse a favor del bien, a favor del futuro”, consideró.

“Yo no entiendo nada. Hablo como una ciudadana más. Sobre todas las cosas, como una mujer más, como una hija, hermana, nieta, sobrina, amiga, tía, vecina, como una trabajadora. Quiero alzar la voz. Quiero que seamos más, quiero que seamos libres, quiero que NO tengamos miedo. El feminismo es lo opuesto a la soledad. Estamos Juntas. #NiUnaMenos”, concluyó el texto que compartió Natalie Pérez.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.

