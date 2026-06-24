El Salvador

El Salvador extiende el régimen de excepción por 30 días más en su prórroga número 52

Durante la sesión ordinaria 115, los legisladores justificaron la continuidad de la medida amparados en la captura de más de 92,000 pandilleros y en datos de la Universidad Centroamericana (UCA) que sitúan a la seguridad como un logro del país

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Uno de los principales logros de los siete años de gobierno de Nayib Bukele es la reducción de la violencia y pandillas en El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Ministerio de Justicia
Los diputados salvadoreños extienden por 30 días más la suspensión de garantías constitucionales para mantener la ofensiva contra las pandillas (Cortesía Ministerio de Justicia).

Con una amplia mayoría de 56 votos a favor y únicamente un voto en contra, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este 24 de junio de 2026, durante el desarrollo de la sesión ordinaria número 115, la prórroga número 52 del régimen de excepción.

Esta medida de carácter extraordinario, que se encuentra vigente en el país desde marzo de 2022, se ha consolidado definitivamente como el principal recurso del Órgano Ejecutivo para enfrentar a las estructuras pandilleras y sostener los niveles de seguridad pública en todo el territorio nacional.

Con esta nueva ampliación aprobada por el órgano de Estado, las directrices del régimen de excepción se mantendrán vigentes durante 30 días más. Esto significa la extensión de la suspensión de ciertas garantías constitucionales específicas, una acción que las autoridades defienden bajo el objetivo declarado de blindar y consolidar los avances históricos que se han logrado en la lucha frontal contra el crimen organizado.

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Tras la votación en el salón azul, diferentes legisladores justificaron la necesidad de mantener la medida. El diputado de la bancada de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, defendió la continuidad del decreto basándose en la drástica y significativa reducción de los homicidios a nivel nacional.

El parlamentario destacó que El Salvador registra una cifra histórica de 1,136 días sin homicidios desde el inicio del régimen de excepción, sumando 149 jornadas con cero asesinatos en lo que va de 2026 (22 de ellos en el mes de junio). Asimismo, subrayó que la tasa de criminalidad ha bajado a 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes y que la captura de más de 91,000 pandilleros ha debilitado por completo la capacidad operativa de las estructuras criminales.

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Con 57 votos a favor y uno en contra, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la prórroga número 52 del régimen de excepción este 24 de junio de 2026. (Cortesía: Asamblea Legislativa).
Con 57 votos a favor y uno en contra, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la prórroga número 52 del régimen de excepción este 24 de junio de 2026. (Cortesía: Asamblea Legislativa).

De igual manera, el diputado Walter Coto, reflexionó sobre los inicios del proyecto de seguridad del presidente Nayib Bukele y el impacto de las herramientas legales otorgadas por el Congreso. El legislador destacó que, según sus proyecciones matemáticas, la estrategia ha salvado miles de vidas al frenar el promedio de muertes diarias del pasado.

Navarro añadió que este cambio es el motivo por el cual “las personas desean que este proyecto político continúe”, ya que ahora los padres y madres de familia pueden ver a sus hijos salir a estudiar o trabajar sin temor a la violencia.

Encuesta avala que los salvadoreños aprueban el régimen de excepción

A pesar de los cuestionamientos de organismos internacionales, la gran mayoría de la población salvadoreña aprueba de forma contundente la continuidad del régimen de excepción. Así lo demuestran los datos obtenidos en los sondeos de opinión pública realizados por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Iudop - UCA).

El respaldo ciudadano hacia esta política estatal se mantiene firme, aunque los estudios recientes revelan que existen matices importantes entre la población respecto al futuro y la aplicación de la medida:

  • Apoyo a la prórroga: La encuesta más reciente del Iudop reveló que el 68.9% de los salvadoreños considera que el régimen de excepción debe seguir prorrogándose por más tiempo debido a los efectos inmediatos en sus colonias y barrios.
Resultados del estudio del Iudop reflejan que la seguridad civil y la reducción de la violencia delincuencial concentran las opiniones favorables de la población en junio de 2026.
Resultados del estudio del Iudop reflejan que la seguridad civil y la reducción de la violencia delincuencial concentran las opiniones favorables de la población en junio de 2026.
  • Búsqueda de alternativas permanentes: Por otro lado, aproximadamente el 28% o 29% de los encuestados opinó que, tras cuatro años, ya es momento de buscar medidas alternativas de carácter permanente.

Este sector sugiere enfocar los esfuerzos en mejorar la investigación criminal fiscal y fortalecer la presencia policial y militar comunitaria, en lugar de depender indefinidamente de un decreto de emergencia.

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