Tras una sorpresiva decisión, Ernestina Pais explicó por qué se va de Intratables

Ingresó al panel en mayo de 2019 y ahora es tiempo de partir: Ernestina Pais se va de Intratables

Después de dos años siendo parte de su panel, Ernestina Pais decidió dejar Intratables (América). “Me voy con mucho amor, está todo bien”, le declaró brevemente a Teleshow . ¿Por qué le faltaba tiempo? Después de una visita a una amiga, planeaba armar las valijas para emprender sus vacaciones.

El ciclo de corte político conducido por Fabián Doman verá renovado su panel en las próximas semanas, de cara a una nueva temporada. Ernestina puntualizó que “está todo bien” con la producción del programa y que el motivo de su partida tiene que ver con el cambio de horario que sufrirá Intratables a partir de la reconfiguración del prime time en América: la llegada de TV Nostra, el nuevo programa que conducirá Jorge Rial, obliga a que se produzcan cambios en la grilla de programación. “No me cerraba terminar a las 12 de la noche”, agregó Pais.

“Sentí que era un ciclo hermosamente terminado, que la pase súper bien, pero que ya estaba”, sumó Ernestina sobre su final en Intratables. El programa también sufrirá la baja de Ceferino Reato, uno de los panelistas con quien más se cruzaba Pais a la hora de debatir los distintos temas que proponía la actualidad. Pero sus idas no están encadenadas: aunque cada una tiene su motivo particular, la cuestión de fondo es que el programa necesita renovar su panel.

Los debates calientes entre Ernestina Pais y Ceferino Reato ya no serán parte de Intratables

Uno de los cruces más recordados entre los ahora ex panelistas de Intratables, ocurrió en torno a una discusión sobre los cambios que la pandemia le impuso al sistema educativo, con los colegios cerrados y las clases impartidas a través de videollamadas.

“Perdoname, pero vos no sabés de logaritmos ni de integrales, y está muy bien, porque sos periodista”, le dijo Gustavo Zorzoli -el ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, quien estaba siendo entrevistado por todo el panel- a Ernestina. Y Reato, agarrado de este comentario, descalificó a su compañera: “Si supieras matemáticas no serías kirchnerista. El kirchnerismo no sabe de eso, y el peronismo tampoco”. La cuerda se tensó y Ernestina respondió tajante: “Es una burrada lo que decís... ¿De dónde sacaste que soy kirchnerista? Tampoco soy peronista. Jamás los voté, es una falta de respeto”.

Además de la televisión, Ernestina es dueña de Milion, un restaurante ubicado en el barrio porteño de Recoleta. En un año signado por las distintas restricciones que impuso la pandemia, desde la pantalla de Intratables advirtió sobre las consecuencias que la cuarentena impuso al sector gastronómico. “Detesto a los que gobiernan y no saben de lo que están hablando”, dijo en septiembre, cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires permitió que abrieran bares y restaurantes solo con actividad al aire libre -en veredas, calzadas u otros sectores del espacio público- pero sin el uso de espacios o salones interiores, patios interiores, terrazas o jardines.

“La gran preocupación por salir a la calle es la seguridad, cómo hacer para cuidar al comensal”, dijo, además de puntualizar de que es mucho peor que los clientes “estén en la vereda” por dos motivos: por un lado, la inseguridad y, por el otro, por la posibilidad de tener “circulación autónoma en la vereda”, haciendo referencia a la posibilidad de contagiarse de coronavirus.

