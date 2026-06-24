Costa Rica

“Aquí la plata del pueblo de Costa Rica es sagrada”, advirtió Laura Fernández al exigir recortes de gasto y cero despilfarro

La presidenta ordenó a las entidades públicas ajustar sus planes financieros y reforzó una estrategia para frenar el contrabando y el incumplimiento tributario, un desbalance que equivale al 5,66% del producto interno bruto

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Las medidas de austeridad anunciadas este miércoles por el gobierno se combinan con una ofensiva contra el contrabando y la evasión fiscal.
Las medidas de austeridad anunciadas este miércoles por el gobierno se combinan con una ofensiva contra el contrabando y la evasión fiscal.

El control del gasto público se consolidó como una directriz central de la administración de Laura Fernández en Costa Rica. La presidenta ordenó a todas las instituciones estatales ajustar sus presupuestos y, en paralelo, el Gobierno anunció controles y sanciones contra el contrabando y la evasión fiscal, que según datos oficiales equivalen al 5.66% del PIB.

“Aquí la plata del pueblo de Costa Rica es sagrada. Y le vamos a pedir a todas las instituciones, empezando por las de la casa, las del Gobierno, pero también a todos los poderes del Estado, que se soquen la faja, que no vamos a permitir despilfarro de recursos”, advirtió Fernández durante su conferencia semanal de este miércoles.

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Las medidas de austeridad se combinan con una ofensiva contra el contrabando y la evasión fiscal. Según datos oficiales, el país deja de percibir 2.6 billones de colones que no llegan a las arcas estatales. La mandataria fue tajante: “Evadir impuestos tiene una única palabra. Robar”, acotó.

Reformas, controles y sanciones

El Ejecutivo anunció reformas para endurecer las sanciones contra quienes participen en redes de contrabando o fomenten la evasión. “Hoy estamos también planteando reformas para poder tener sanciones mucho más graves contra todos estos evasores y quienes fomentan o participan de toda esta cadena de contrabando”, comunicó la mandataria, acompañada por el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves.

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La ofensiva incluye operativos en comercios, como los outlets, donde el Ministerio de Economía detectó irregularidades en todos los locales inspeccionados. Veinticuatro negocios de San José, Heredia, Alajuela y Cartago deberán corregir incumplimientos en precios, garantías y etiquetado, o enfrentar multas de hasta 18 millones de colones, advirtió.

Policías revisan cajas de cigarrillos en baúl de camioneta blanca en carretera de Costa Rica. Conos y luces de patrulla. Fondo de vegetación.
El Ejecutivo anunció reformas para endurecer las sanciones contra quienes participen en redes de contrabando o fomenten la evasión. . (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades remarcaron: “Que el precio que se muestra en la etiqueta sea el que usted paga finalmente en la caja, que la calidad que usted compra sea la óptima”.

El peso del contrabando y la evasión

Las autoridades consideran que el contrabando y la evasión ya no son acciones aisladas, sino el resultado de “redes criminales” que mueven grandes sumas y financian otros delitos. El ministro de Hacienda ilustró la magnitud del problema: “En cigarrillos tenemos casi un 55% del mercado con producto de contrabando. En licores también tenemos una cantidad muy significativa”, dijo por su parte el ministro de Hacienda.

Las tácticas detectadas incluyen manipulación de facturas, subfacturación, ocultamiento de mercancías y declaraciones falsas sobre valores de importación. El caso de las consolas de videojuegos muestra cómo la evasión del impuesto selectivo al consumo, cercano al 30%, distorsiona las cifras oficiales de importación frente al consumo real.

Fernández subrayó las consecuencias para quienes cumplen con la ley: “El empresario que cumple compite en desventaja. El trabajador que paga impuestos termina financiando al que no lo hace. Y el ciudadano honesto es quien termina perdiendo”.

También insistió en que el país no requiere nuevos tributos, sino el cumplimiento de las obligaciones existentes.

Las acciones forman parte de los operativos contra el contrabando en rutas nacionales. Cortesía: MSP
Las acciones forman parte de los operativos contra el contrabando en rutas nacionales. Cortesía: MSP

Tecnología y advertencias del Gobierno

Para combatir el contrabando, el Gobierno implementará tecnologías desarrolladas por el Mossad de Israel. El ministro de Hacienda se refirió a la magnitud del fenómeno: “No voy a revelar más detalles, señora presidente, nada más decirle que en un país donde el 50% de los cigarros que se fuma la gente son contrabandeados, el 50 % o más del whisky, de los licores que se toman los costarricenses, son contrabandeados. Eso hay que cambiarlo”.

Fernández lanzó una advertencia directa: “El que le roba al fisco le roba a los costarricenses. Y en este gobierno vamos por ellos”. El titular de Hacienda reforzó esa postura: “Evasores, doña Laura va por ustedes y yo voy a ayudarle a ella con todo”, añadió.

La presidenta también vinculó el contrabando con el perjuicio a pequeños comerciantes: “El contrabando ha quebrado a comerciantes en este país. Hay gente que ha puesto todo su capital, todo su patrimonio para tener una empresita y se la ha quebrado el contrabando. Se la ha quebrado porque compiten burro amarrado contra tigre suelto y no se vale. Así que como muy bien indica don Rodrigo, vamos por ustedes. Quien roba impuestos es un ladrón, porque le roba recursos al presupuesto nacional, que es de todos los costarricenses, y no lo vamos a tolerar”, advirtió la presidenta Fernández.

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