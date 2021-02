El desesperado llanto Flor Vigna por el femicidio de Úrsula Bahillo: “Necesitamos una reforma ya mismo”

El llanto y la furia de Flor Vigna por el femicidio de Úrsula (Video: Instagram)

El femicidio de Úrsula Bahillo conmocionó a todo el país y causó repudio y angustia entre varios famosos que se expresaron a través de sus redes sociales. Desde Susana Giménez hasta Natalie Pérez manifestaron su desolación por el asesinato a la joven de 19 años en la localidad de Rojas. El único acusado es su ex pareja, Matías Ezequiel Martínez, un policía de 25 años a quien había denunciado en reiteradas oportunidades por violencia de género y tenía una restricción perimetral.

Quien también utilizó su cuenta personal de Instagram fue Flor Vigna: posteó un video en el que se la ve llorando de manera desconsolada y conmocionada por la noticia. “Estaba leyendo todo lo que pasó con Úrsula y no puedo entender que ella denunció 18 veces… ¡18 veces, o sea es un montón! Pero él la apuñaló 30 veces”, dijo en una primera Story con lágrimas en sus ojos y la voz quebrada.

“La mató y encima cuando su familia y amigos fueron a hacer una manifestación, los hirieron a todos. Los reprimieron y a una piba le pegaron una bala de goma en la cara. Por favor, necesitamos una reforma ya mismo. ¡Por favor!”, suplicó la actriz. Sus palabras hicieron referencia al episodio que tuvo lugar en la puerta de la comisaría cuando los amigos y familiares de Úrsula fueron a reclamar justicia y una joven resultó herida.

Natalie Pérez, en tanto, también había expresado su pesar en un video en el que tampoco pudo contener las lágrimas. “Esto no puede pasar más. Esto no tiene que pasar más. Tengo una angustia que me carcome el alma”, dijo conmovida y recomendó el libro ¿Por qué luchamos?, de Manuela d’Ávila.

“Es sobre amor y libertad”, explicó y sugirió que lo lean no solo las mujeres sino también los hombres. “Solo cerrar los ojos y pensar en ellas, en lo que tuvieron que pasar, en sus seres queridos, con el dolor que tienen que vivir. En sus asesinos que respiran y me indigna su existencia. Solo cerrar los ojos y preguntar ¿por qué tiene que seguir pasando esto? Solo cerrar los ojos me hace querer abrirlos y cambiar las cosas”, reflexionó.

Por su parte, le hizo un pedido al presidente Alberto Fernández: “Por favor, ponga entre sus prioridades ‘ver el plantel que está manejando el Poder Judicial’. Revean si la policía cumple su deber, como esperamos que sea, quiénes son los que ‘nos cuidan de los malos’. Vea si están a la altura de las circunstancias”.

Y entre los miles de comentarios que recibió en su posteo, se destacó el de Susana Giménez, quien adhirió a las palabras de la actriz. “De acuerdo total, ¿cómo es posible? Todos los días muere una mujer en manos de algún violento enfermo”, escribió la conductora y también brindó un consejo para quienes atraviesen una situación de violencia de género: “Ante el primer golpe, déjenlo, porque se va a repetir indefectiblemente”.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.

