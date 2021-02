“La saqué barata, cinco centímetros más y perdía el ojo”: habló la amiga de Úrsula que fue baleada cuando pedía justicia por el femicidio

Habló la chica que fue baleada durante la protesta por el femicidio de Úrsula

La brutalidad del crimen Úrsula Bahillo, la joven de 18 años que fue asesinada a puñaladas en un campo ubicado en el paraje rural Guido Spano, y los antecedentes de violencia del presunto femicida, el oficial de policía Matías Ezequiel Martínez (25), generaron una gran indignación en la localidad bonaerense de Rojas. En medio de la conmoción por lo sucedido, los familiares y amigos de la víctima junto con decenas de vecinos de la ciudad se manifestaron frente en las puertas de la comisaría local.

La iniciativa terminó con violentos enfrentamientos entre los manifestantes y los efectivos policiales. Parte de los incidentes quedaron registrados en videos que se viralizaron en las redes sociales. En uno de ellos se ve cómo una amiga Úrsula recibió un balazo de goma en la cara mientras protestaba frente a los agentes que estaban custodiando la dependencia policial.

Pueblada en Rojas por el femicidio de Ursula Bahillo

La joven agredida se llama Nerina y de milagro no perdió el ojo izquierdo. “La saqué barata, cinco centímetros más y me sacaban el ojo” , contó esta tarde a TN y aseguró que se encuentra en buen estado de salud.

“Me pegaron el tiro y después me trasladaron a urgencia. Tuve suerte. Me enteré a las 9 de la noche de lo que había pasado y a las 12 ya estaba acá en la comisaría. No quería lastimar a nadie, solamente vine a pararme a pedir justicia”, agregó respecto de las imágenes del ataque que recibió por parte de la policía.

Así quedó Nerina tras el ataque

Este martes, Nerina, allegados y vecinos de la localidad volvieron a manifestarse para pedir justicia por el femicidio. La convocatoria se realizó por las redes sociales y con el hashtag #JusticiaPorUrsula. Comenzó desde las 17 frente a la Plaza San Martín. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, viajó hasta Rojas para reunirse con los familiares de la víctima.

Hasta el momento, todo transcurrió de manera pacífica. Ese fue un pedido de la familia de Úrsula, para que no se repitan los serios incidentes de anoche, que incluyeron piedrazos, balas de goma, corridas y personas detenidas.

Incluso, una camioneta policial Toyota Hilux que estaba estacionada frente a un colegio fue incendiada y empujada contra el edificio policial. También hubo marchas y protestas frente a los domicilios de dos fiscales y de un juez de paz.

En total hubo cinco adultos y cuatro menores de edad aprehendidos por los disturbios y resistencia a la autoridad. A todos los liberaron horas mas tarde. Debido a los disturbios, arribaron a Rojas grupos de Infantería y del Grupo Apoyo Departamental (GAD) para sofocar la situación. “Una vez retornada la calma se constataron daños en la parte interna de la comisaría de Rojas y la rotura de computadoras”, indicó una fuente policial a Infobae.

La víctima del femicidio, Úrsula Bahillo

El femicidio fue admitido por el propio agresor, quien ayer llamó por teléfono a su tío para contarle que se había “mandado una macana”.

Tras comentarle que se encontraba cerca de una escuela en el paraje rural Guido Spano, a pocos kilómetros de la localidad bonaerense de Rojas, el hombre se dirigió hasta allí y se encontró con el cadáver de la chica. Y dentro del vehículo, los investigadores encontraron un cuchillo de gran porte con manchas de sangre.

La causa quedó a cargo del fiscal Sergio Terrón, titular de la UFI 5 del Departamento Judicial de Junín, quien calificó el expediente como un femicidio: fuentes policiales agregaron a Infobae que Martínez ya contaba con varias denuncias por violencia de género. Tras enterarse del crimen, las amigas de Úrsula decidieron publicar en las redes sociales algunos de los mensajes en los que la propia víctima relataba cómo era golpeada y amenazada por su ex pareja.

