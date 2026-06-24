La palabra de Ekaterina, la joven del escándalo con la China Suárez y Mauro Icardi: “No lo dejé besarme”

Ekaterina Ojeda habló por primera vez de su encuentro con el delantero (Video: Intrusos-América TV)

El episodio que protagonizó la China Suárez en un boliche exclusivo de Costanera Norte, en Buenos Aires, no para de sumar capítulos. En el centro de la escena quedó Ekaterina Milena Ojeda, la joven que habría estado cerca de Mauro Icardi esa noche, al punto de que el futbolista habría intentado darle un beso y la actriz habría reaccionado de la peor manera. Hasta ahora, Ekaterina había permanecido en silencio. Este martes las cámaras de Intrusos lograron dar con ella en la vía pública (América TV).

El cronista la interceptó cuando salía con sus amigas. Ekaterina no esquivó las preguntas, pero tampoco las respondió del todo: eligió las medias palabras, las risas y los silencios a lo largo de toda la entrevista.

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La reconstrucción de la noche empezó por el principio. Ekaterina y sus amigas fueron al boliche por iniciativa propia y no tenían previsto cruzarse con nadie en particular: “Voy siempre, ahí nos invitaron los amigos y él estaba solo, después llegó ella”. El encuentro con Icardi ocurrió en el sector VIP, adonde subieron un rato después de estar en la planta baja del recinto.

La joven estudia diseño industrial, es oriunda de Garín y se volvió viral tras el episodio en un boliche con la actriz

El cronista quiso saber cómo había sido el intercambio con el futbolista. La respuesta de Ekaterina fue tan escueta como reveladora: “Sí, no, normal. Charla de boliche, que sé yo”. Nada que, en apariencia, justificara lo que vino después.

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Pero algo pasó. Cuando Alfonso le preguntó directamente si Icardi había intentado darle un beso y si eso fue lo que desató la reacción de la China, Ekaterina frenó: “No, no puedo contar más”. Sin embargo, ante la repregunta de si la actriz se había enojado por lo que vio o por cosas que no sucedieron, no pudo evitar la respuesta: “Y supongo que sí. Supongo que sí, estaba enojada”.

El momento más concreto de toda la entrevista llegó cuando el cronista preguntó por el beso. Ekaterina fue directa: “No lo dejé, no lo dejé.” Icardi no llegó a concretar nada. Tampoco le pidió el teléfono, aunque ella admitió con una sonrisa que sí se quedó mirándola. Lo que siguió fue predecible: “Lo retaron, ¿no?”, dijo, y confirmó que la China se lo llevó a un rincón.

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Sobre la reacción de la actriz, la joven no dejó margen para la duda, aunque sí para la interpretación: “Sí, se enojó, se enojó”. Cuando el cronista le preguntó si el enojo era con ella o con Icardi, Ekaterina abrió una pequeña grieta: “Quizás con él, no sé si conmigo”.

La joven tiene 22 años y suele ser habitual en el reconocido boliche de Costanera

Según los comentarios Carolina Molinari, en Intrusos, Ekaterina y sus amigas decidieron no tentar a la suerte y se fueron antes de que la situación escalara. El periodista le consultó sobre esto y la explicación fue tan simple como honesta: “Por las dudas, sí”.

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Uno de los puntos que más le importó dejar en claro fue que su presencia en ese boliche no tenía ninguna motivación vinculada al futbolista. “Lo único que yo no soy fan. Se anda diciendo que soy fan, no soy fan, no sé ni dónde juega. Sé que en Turquía por todo el quilombo”. La aclaración llegó espontánea, sin que nadie se la pidiera, como si fuera el dato que más le pesaba de toda la historia.

Tampoco quiso cargar las tintas sobre ninguna de las partes. Cuando el cronista le preguntó si Icardi estaba pasado de copas, Ekaterina cerró esa puerta: “No, no sé. Tampoco los quiero perjudicar”.

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El cierre de la entrevista tuvo el mismo tono que el resto: algo de humor, economía de palabras y una última frase que lo dijo todo sin decir nada. Ante la pregunta de “si la China es brava”, Ekaterina respondió con una sonrisa: “Y se sabe, ¿o no?”