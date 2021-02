Cruda reflexión de Wanda Nara por el femicidio de Úrsula: sugirió aplicar la Ley del Talión con los femicidas

Wanda nara (@wanda_icardi)

“Hola, si quieren respondo algunas…”, invitó Wanda Nara a sus casi siete millones de seguidores de Instagram a que le enviaran preguntas que ella respondería a través de sus Stories en la red social. Más temprano se había mostrado conmovida por el femicidio de Úrsula Bahillo, la joven de 19 años que fue asesinada por su ex pareja en la localidad de Rojas, al noreste de la provincia de Buenos Aires.

Primero, cambió la foto de perfil por una imagen de Úrsula. “Hoy todas somos ella”, indicó y explicó: “Cambié mi foto de perfil para acompañar a su familia y para que de una vez entiendan que TODAS estamos juntas”, escribió junto a unas manos en forma de plegaria.

Entre las preguntas que recibió la empresaria se destacaron algunas cuestiones vinculadas a la lucha de las mujeres, los casos de femicidios y el de la joven que fue asesinada por su ex pareja, Matías Ezequiel Martínez, un policía de 25 años a quien había denunciado en reiteradas oportunidades por violencia de género y quien tenía una restricción perimetral.

Wanda Nara cambió su foto de perfil por una de Úrsula Bahillo

—¿Qué harías si pudieras hacer algo sobre todos los casos de las mujeres?

—¡Perpetua para el asesino! Una justicia rápida. Aunque no me deja de pasar por la cabeza la Ley del Talión (conocida popularmente como “Ojo por ojo, diente por diente”).

—¿Se va a terminar la violencia con las mujeres? ¿Qué piensas al respecto?

—Tenemos que trabajar mucho en el presente y en el futuro. En el insulto, en las denuncias, en el miedo, en las redes sociales, en la violencia entre nosotras. En educar a las nenas y también a los nenes chicos, en la Justicia. En fin, creo que hay mucho por hacer.

—Soy hombre y además Policía. Una vergüenza (lo que hizo) este asesino. ¡Por mí parte, siempre las voy a cuidar!

—Gracias. Tenemos que pedir justicia todos. Existen hombres maravillosos. Sin dudas.

La reflexión de Wanda Nara por el femicidio de Úrsula Bahillo

Otras de las preguntas que respondió Wanda Nara a sus seguidores

—¿Aceptás a una amiga nueva? ¡Tenés pinta de muy copada!

—Me destaco por acercame e integrar a la gente nueva. A la que está sola. Generalmente y aunque no hable el idioma de esa persona, me acerco y siempre integro a todo el mundo.

—¿Te robaron muchas cosas en la casa de París?

—Me parece tan superficial y triste hablar de un problema que se resuelve con dinero. Con tantos problemas que vive el mundo… Por eso no hice ningún comentario al respecto. Todo lo que publicaron son especulaciones justamente porque nosotros no hablamos. Gracias por la preocupación. Obviamente está trabajando quien se debe ocupar: el seguro, la seguridad y la policía.

—No es pregunta, pero sí decirte perdón por todo lo que pensé de vos. Sos diferente a lo que nos venden.

—(emoji de un corazón). La envidia y la frustración muchas veces se vuelve violencia

—¿Te arrepentís de algo en tu vida?

—De NADA. Me arrepentiría de mi vida si estuviera sentada sin hacer nada con mi vida. Pero siempre estoy creando, trabajando y haciendo algo por MÍ. La vida es una sola para no ir detrás de tus sueños… Y es un error imperdonable vivir la vida de los demás.

—¿Serías vegetariana?

—Con mi amado rosarino, imposible. (Por la ciudad en la que nació su marido, Mauro Icardi)

Otras de las preguntas que respondió Wanda Nara en su cuenta de Instagram

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.

