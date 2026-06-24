Camila Morrone compartió sus preparativos para ver a la Selección tras afirmar su fanatismo por Lionel Messi

La actriz argentina-estadounidense se sumó a la fiebre del fútbol y compartió cómo vive la previa albiceleste ante Jordania (EFE)

En la antesala de cada partido mundialista, Camila Morrone deja claro que, más allá de su presente en Hollywood, hay una pasión argentina que nunca se apaga. Dueña de una carrera ascendente y reconocida en el cine internacional, la actriz no pierde oportunidad de mostrar su fanatismo por la Selección Argentina y su admiración por Lionel Messi. Ahora, mientras la expectativa crece por el próximo cruce del equipo nacional ante Jordania este sábado, Camila compartió con sus seguidores cómo se prepara para alentar al equipo desde Texas, combinando moda, nostalgia familiar y el fervor albiceleste que la acompaña a cualquier rincón del mundo.

Fue a través de sus historias de Instagram donde Camila abrió la puerta a su costado más futbolero. En las últimas horas, la actriz compartió una foto de su valija lista para el viaje: camisetas albicelestes, zapatillas, un piluso y hasta la campera oficial de la AFA ocupan un lugar privilegiado. “Vamos a Dallas, chicos”, escribió sobre la imagen, dejando en claro que nada la va a separar de la Selección en su tercer partido de la Copa del Mundo.

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Luego, subió una foto suya luciendo una campera del conjunto albiceleste. Como banda sonora, eligió “Pa’ la Selección”, el hit de La T y la M que acompañó la gesta argentina en Qatar 2022. Con la letra “esta locura no la traten de entender, no tiene cura, se lleva en la piel, una cumbia, asado y Fernet, hasta en la tumba te voy a querer”la actriz reforzó ese sentimiento de pertenencia y pasión que comparte con millones de fanáticos.

Camila Morrone exhibió una colección de camisetas y accesorios de la selección argentina de fútbol para su viaje a Dallas

El entusiasmo de Morrone por la Selección no es nuevo; ya lo había adelantado dos semanas atrás en su paso por el estudio de Today (NBC), donde habló de sus planes mundialistas y de su deseo de conocer a Messi. Durante la entrevista, el conductor la puso en aprietos al recordarle: “La última vez que estuviste acá hablamos de si irías o no al Mundial”. Morrone respondió sin dudar: “Sí, voy a ir”.

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Cuando el presentador le preguntó si iba a ver a “su chico Messi”, la actriz, entre risas y algo de pudor, aclaró: “Voy a Dallas”, y rápidamente marcó distancia con la expresión: “Yo no lo llamaría ‘mi chico’... Voy a ver a la Argentina jugar en la Copa Mundial de la FIFA y estoy tratando de localizar a Messi. Solo necesito una foto, aunque yo esté en el fondo”, confesó, con el humor y la frescura que la caracterizan. “Solo estoy tratando de entrar al vestuario”, bromeó.

Además, la actriz con una chaqueta de la Selección Argentina antes de viajar a Dallas para apoyar al equipo de fútbol

La charla continuó y el conductor intentó indagar sobre el presente profesional de la actriz, pero Camila no perdió el foco de su misión mundialista. “¿Qué voy a hacer? ¿Enviar un mensaje directo a Messi por las redes sociales?”, preguntó entre carcajadas. El conductor, divertido con la situación, aprovechó para lanzar un guiño a cámara: “Si algunos de los allegados de Messi está viendo Today, Camila quisiera conocerlo”.

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Incluso le propuso que, si lograba la foto, se la enviara al programa. Morrone no dudó en sumar un deseo más: “Si pudiera tener una camiseta firmada, dios mío...”, remató, dejando en claro que su pasión por el fútbol es tan genuina como su carrera en ascenso.

A comienzos de junio, Camila Morrone fue entrevistada por un presentador en un segmento del programa "TODAY"y compartió su deseo de poder conocer en persona a Lionel Mesi durante su viaje por el Mundial 2026 (Today - NBC)

Mucho antes de convertirse en una figura internacional, Morrone fue noticia por su relación con Leonardo Di Caprio, vínculo que mantuvo entre 2017 y 2021. Sin embargo, la hija de la actriz Lucila Polak y Máximo Morrone supo construir un recorrido propio en la industria del cine y la televisión, con trabajos reconocidos en títulos como Daisy Jones & The Six y Algo terrible está a punto de suceder. A pesar de la distancia y el éxito internacional, Morrone mantiene intacto su lazo con la Argentina, su familia y el fútbol, una conexión que se refleja en cada entrevista y cada publicación.

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Mientras el planeta se prepara para un nuevo Mundial, Camila ya se prepara para sentarse en la tribuna, rodeada de camisetas y banderas celestes y blancas, lista para alentar a la Selección y guardando la esperanza de, aunque sea por un instante y en una foto, cruzarse con el capitán de sus sueños futboleros. Con la maleta lista y el corazón puesto en la Argentina, la actriz demuestra que, aunque Hollywood la aplauda, su verdadera pasión siempre será celeste y blanca.