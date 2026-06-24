El regalo del plantel de la Selección a Lionel Messi en su cumpleaños: los mensajes de De Paul, Julián Álvarez y Enzo Fernández

Lionel Messi cumplió 39 años este miércoles

Este 24 de junio, Lionel Messi volvió a cumplir un nuevo natalicio en medio de una concentración con la selección argentina. El jugador de 39 años celebró esta fecha especial junto al plantel a pocos días del duelo de este sábado a las 23:00 contra Jordania en Dallas, que marcará el final de la fase de grupos en el Mundial 2026 y el inicio de un nuevo camino tras sellar el boleto a 16avos de final con una fecha de anticipación.

Y sus compañeros aprovecharon este día en el calendario para realizarle un regalo especial, ya que todos los futbolistas decidieron ponerse una remera que tenía una foto impresa en la tela junto a Leo en algún momento de sus diferentes pasos por la Selección. “Feliz cumpleaños, capitán”, escribió Rodrigo De Paul, quien fue uno de los jugadores que publicó la imagen en su cuenta personal de Instagram. Esto demuestra el cariño hacia su figura y la preponderancia de su legado en la Albiceleste.

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En este sentido, Julián Álvarez acompañó esta postal con un emotivo mensaje dirigido hacia el ocho veces ganador del Balón de Oro: “A vos que nos cambiaste la vida, que nos regalaste momentos inolvidables, que nos hiciste creer que los sueños son posibles... ¡Lo mejor no fue verlo, fue vivirlo con vos! ¡Feliz cumpleaños capitán, te amamos. Que seas inmensamente feliz!”. A su vez, Enzo Fernández también dejó una frase en su cuenta personal: “Feliz cumpleaños ídolo. Que seas siempre muy feliz capitán”.

"¡Feliz cumpleaños, capitán!", escribió Rodrigo De Paul en redes sociales

La emotiva publicación de Julián Álvarez

El mensaje de Enzo Fernández a Messi

El mensaje de la Selección Argentina por el cumpleaños de Messi

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