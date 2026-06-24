En medio de la derrota los panameños celebraron a su “aguerrida” selección de fútbol

Aficionados de Panamá, envueltos en el tricolor, festejan con alegría pese a la derrota 1-0 frente a Croacia, demostrando que el ánimo sigue intacto en cada rincón del país. (EFE/EPA/EDUARDO LIMA)

En Panamá no hay tristeza, no hay reclamos. Una derrota con medio sabor a triunfo se dejó ver en sus calles, en sus bares, en los lugares donde vestidos de rojo y ondeando el emblema tricolor los panameños se reunieron para ver el partido contra la selección de Croacia, donde perdió por la mínima diferencia 1 a 0.

Ya venía de perder en su estreno por un marcador igual de ajustado contra Ghana, en un partido en donde a minutos de terminar el tiempo de reposición surgió el gol que marcó el destino de los canaleros.

La canción “Patria”, del panameño Rubén Blades, se dejaba escuchar en cada esquina como un símbolo de guerra: “Patria son tantas cosas bellas/ Son las paredes de un barrio/ Y su esperanza, morena/ Es lo que lleva en el alma/ Todo aquel, cuando se aleja/ Son los mártires que gritan/ Bandera, bandera, bandera…”

PUBLICIDAD

La canción “Patria”, se dejaba escuchar en cada esquina como un símbolo de guerra. (EFE/EPA/EDUARDO LIMA)

Y es que pese a ser el quinto equipo eliminado en el Mundial de Fútbol 2026, el único representante de Centroamérica en esta justa deportiva dejó en propios y extraños un notable grado de satisfacción, que derivó en distintos comentarios.

“Fuimos al Mundial cuando otros siempre estuvieron en sus casas”, dijo Esaú Rodríguez en un tono de contestación a las críticas que en la región algunos han proferido. “Si hay dolor, que no se note”, dejó deslizar el fanático canalero, mientras sonreía.

Y es que más allá de las fronteras, el exfutbolista sueco Zlatan Ibrahimovic encendió en su momento el debate al pronosticar que Panamá sería el “saco de boxeo” del grupo en el que estaba. No obstante, en uno de sus encuentros, Suecia caería ante Holanda 5 a 1.

PUBLICIDAD

“Croacia ganó y sigue con vida, pero Panamá volvió a demostrar carácter, entrega y ganas de competir hasta el final”, diría Ibrahimovic luego del partido.

Curiosamente, para una mayor satisfacción de la fanaticada de la llamada “Marea roja”, en el partido contra Croacia el título del jugador más valioso (MVP) se lo llevó el panameño Cristian Martínez, un habilidoso jugador a quienes todos llaman “Fulo”.

El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, se dirigía a sus jugadores durante la pausa para hidratarse de la segunda parte del partido contra Croacia. REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Los panameños siguieron paso a paso las jugadas, comentando, en ocasiones gritando, en otros haciendo de técnicos, en fin, animando a su equipo con el clásico “Sí se puede, si se puede”, aunque también hay quienes afirmaban que “jugamos como nunca y perdemos como siempre”.

PUBLICIDAD

La alegría y el bullicio, característicos de los panameños, siguió incluso después del partido cuando los fuegos artificiales dejaron ver en las alturas los colores patrios, rojo, blanco y azul.

“Panamá volvió a demostrar que está preparada para competir contra cualquiera”, manifestó MisterChip (Alexis) en su cuenta de X, quien agregó que el país volvió a dejar una imagen de enorme carácter, intensidad y personalidad, peleando hasta el último minuto.

Otra derrota por la mínima, otra derrota injusta, dijo el reconocido analista de fútbol internacional, quien al diseccionar el partido indicó que en esta nueva derrota Panamá dominó prácticamente de principio a fin, salvo en los últimos minutos donde hubo un “tiroteo”, y la mejor puntería se la llevó Croacia.

PUBLICIDAD

Un balón de fútbol con los colores y símbolos de la bandera panameña se posiciona sobre un mapa que muestra la región de Centroamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Panamá cae con dignidad ante una Croacia de alto nivel”, titula el diario La Prensa, “Panamá luchó hasta el final”, publica en su portada el diario La Estrella de Panamá, “Panamá tuvo un mejor juego, pero la falta de gol lo eliminó”, puntualizó por su parte el diario Critica.

“Estoy orgulloso de mis jugadores. Han hecho un partidazo”, dijo el entrenador de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, al concluir el partido.

“En la región la cenicienta avanzó. Fue al Mundial. Que cada cual opine, pero las estadísticas y menos el pasado juegan”, sentenció en tono de picardía el fanático Rodríguez, mientras volvía a sonreír.

PUBLICIDAD