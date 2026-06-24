Las autoridades dominicanas interceptaron 30 kilos de cocaína ocultos en piñas con destino a Afganistán

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas de República Dominicana inspeccionan piñas tropicales con paquetes ocultos, incautadas durante un operativo antidrogas en un aeropuerto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de República Dominicana interceptaron este miércoles un cargamento de 30 kilos de cocaína que se encontraba oculto en piñas y que tenía como destino final Afganistán, con una escala programada en España.

El hallazgo ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, principal terminal aérea de Santo Domingo, durante una revisión por parte de los agentes antinarcóticos.

El operativo permitió detectar 121 láminas de cocaína camufladas entre 120 cajas de cartón repletas de fruta. Además de la droga, se incautaron un camión tipo furgón, un teléfono móvil, dinero en efectivo y documentos considerados relevantes para la investigación.

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Un hombre fue arrestado, mientras que las autoridades continúan trabajando para localizar y detener a otros sospechosos vinculados a la red de tráfico internacional.

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público confirmaron que el material incautado fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), encargado de determinar el tipo y el peso exacto de la sustancia.

Otros decomisos recientes en República Dominicana

Durante los primeros meses de 2026, las autoridades de la isla han registrado un aumento en la incautación de sustancias ilícitas. Los datos oficiales indican que se han confiscado más de 14.3 toneladas de drogas en diferentes operativos realizados en todo el territorio. Además, los registros del Inacif reflejan que, entre enero y junio, se han destruido un total de 23,638 kilos de estupefacientes.

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Una piña partida a la mitad exhibe una lámina de droga blanca insertada en su centro, junto a cajas de cartón con etiquetas de exportación en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este nuevo decomiso de cocaína marca la continuidad de una tendencia que ha colocado a República Dominicana como uno de los puntos clave para el tránsito internacional de drogas. Los constantes operativos en puertos, aeropuertos y carreteras demuestran la presión de las autoridades para frenar el flujo de narcóticos hacia Europa, Asia y otras regiones.

Otros decomisos recientes

En el contexto de estos decomisos recientes, la incautación de cocaína escondida en piñas no es un hecho aislado.

El país ha reportado, en lo que va del año, varios casos similares en los que los traficantes han intentado utilizar cargamentos de productos agrícolas para burlar la seguridad y enviar droga al extranjero.

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La Dirección Nacional de Control de Drogas detectó en la República Dominicana dos modalidades recientes de ocultamiento de cocaína en envíos con destino a Estados Unidos: droga escondida en piezas de vehículos en marzo de 2026 y 58 kilogramos camuflados en cajas de pescado en agosto de 2025.

La secuencia mostró un patrón: las cargas se disimularon en mercancías de uso común para atravesar controles aeroportuarios y de paquetería internacional. El dato central del material relevado fue negativo y preciso: hasta la fecha, no se reportaron decomisos recientes de cocaína oculta específicamente en piñas en territorio dominicano.

El decomiso incluyó dos láminas de presunta cocaína de más de 200 gramos y otras dos de cerca de 150 gramos, según informó la DNCD. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

En el caso más reciente, según quepolitica.com, la DNCD frustró en marzo de 2026 un intento de envío hacia Estados Unidos. La sustancia estaba escondida dentro de dos motores de arranque colocados en una caja despachada desde una empresa de envíos internacionales en el Distrito Nacional.

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Ese hallazgo confirmó que las redes de narcotráfico recurrieron a autopartes para encubrir la droga en circuitos de exportación. La caja contenía dos piezas mecánicas acondicionadas para el traslado del estupefaciente.

La DNCD detectó otro método en agosto de 2025, cuando confiscó 58 kilogramos de cocaína en el Aeropuerto Internacional del Cibao, en la provincia de Santiago, de acuerdo con cdn.com.do. La sustancia estaba oculta en forma de láminas dentro de las tapas de cajas de pescado que iban a la ciudad de Miami.

Los dos episodios tuvieron el mismo punto de llegada: territorio estadounidense. La consecuencia inmediata que dejó el material fue operativa: las autoridades dominicanas identificaron maniobras de camuflaje en exportaciones y encomiendas destinadas a ese mercado.

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Las autoridades insisten en que mantendrán la vigilancia y reforzarán los controles para evitar que la nación sea utilizada como plataforma para el tráfico internacional.