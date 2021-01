Laurita Fernández reveló qué le dice Nicolás Cabré sobre el Cantando 2020: “Es muy crítico, tiene buen ojo y buen oído”

Laurita Fernandez sobre Nicolás Cabré y el Cantando

Se viven momentos decisivos en el Cantando 2020. El certamen de las noches de El Trece se prepara para decidir esta noche a la pareja ganadora. De un lado, estarán Agustín “Cachete” Sierra e Inbal Comedi, que se medirán al dúo integrado por Ángela Leiva y Brian Lanzelotta. Horas antes de la definición, los conductores Ángel de Brito y Laurita Fernández analizaron el desempeño de los participantes y profundizaron en algunas cuestiones por fuera del certamen.

Todo sucedió en Los ángeles de la mañana, el ciclo que conduce de Brito por El Trece. Desde su casa, Laurita comentaba con el panel la emoción que había vivido durante la gala del jueves, que llevó a la final a Leiva y Lanzelotta. “En las ultimas galas ves a todos tan a flor de piel, disfrutando. La música tiene algo que te lleva a emocionarte”, señaló la conductora.

Allí de Brito hizo referencia a una situación puntual del duelo del jueves. Durante la interpretación de Entra en mi vida, de Sin Bandera, Rodrigo Tapari le pidió casamiento a su pareja de canto, Rocío Quiroz. De rodillas y con un anillo, como corresponde. Laurita se emocionó luego de la canción y de Brito puso leña al fuego: “Karina La Princesita, que es vivísima y bravísima, dijo ‘debe ser porque está cerca de ese momento’”. Presente en el estudio, la jurado hacía caras pícaras y la conductora negaba a puro lenguaje gestual, haciendo montoncito con ambas manos y con una sonrisa elocuente.

Después de un año con turbulencias, Laurita y Nicolás recibieron el 2021 juntos y enamorados

“Pensé que no se iban a animar.... me dio mucha ternura, pero ternura ajena”, aclaró Laurita, conocedora del paño y preparándose para lo que iba a venir. “¿Lo ves como algo muy lejano?”, preguntó la panelista Mariana Brey. “¿Es un sueño para vos casarte?”, sumó casi a coro de Brito.

“No le encuentro ni le encontré mucho sentido, y eso que soy creyente”, replicó la conductora. “Sí me emociona el momento de la propuesta, debe ser re lindo para la pareja. Pero después, todo lo que conlleva casarse... hoy no es necesario”. Rápido de reflejos, el conductor cambió de rumbo y le preguntó por la situación con su novio, el actor Nicolás Cabré:

“¿Cómo están con Nico, mira el Cantando?” “Sí, re”, contestó Laurita con entusiasmo. “¿Y entiende? O es como algunos jurados que todavía no entienden”, preguntó Ángel con algo de malicia. “Entiende bastante, es muy crítico y tiene buen ojo, y buen oído”, señaló Laurita. “¿Es crítico de vos, te da consejos? No es conductor, pero es un tipo del medio, sabe, ¿te hace alguna crítica al respecto?”, preguntó Brey. “No, al contrario, es como un entrenador. Me da tips, ‘rompanlá', me manda mensajes buena onda durante el programa, me motiva”, contestó Fernández, y dio vuelta la página.

Laurita y Nicolás se conocieron en Sugar, la obra que protagonizaron junto a Federico D'Elia.

Cabré y Laurita se conocieron en el 2018, cuando coincidieron en Sugar como protagonistas del musical que se presentó en calle Corrientes. En septiembre de ese año ella confirmó la relación: “No esperaba sentirme así. Se dio sin buscarlo, sinceramente, al principio, lo vi como un compañero de trabajo”, dijo sobre él. En la misma línea, manifestó que no estaba preocupada por el pasado amoroso del actor y que cada relación era un mundo distinto.

El 2020 fue un año intenso para la pareja. En el verano, compartieron casa y trabajo en Mar del Plata, donde protagonizaron la obra teatral Despedida de soltero. Después, ella viajó a Nueva York y al regresar afrontó la cuarentena en su departamento de Palermo, pero un incidente doméstico la llevó a una convivencia con el actor en su domicilio de Pilar.

Al poco tiempo afrontaron una crisis. Ella regresó a su departamento y luego confirmó la separación. “Tenemos mucho amor, pero también tenemos mucho amor propio los dos. Cada uno sabe lo que quiere. Y cuando hay cosas que no coinciden, y tenemos distintas maneras de encarar las cosas, aprovechamos la distancia obligatoria para ver qué pasa”, explicó Laurita por entonces, una suerte de portavoz de la pareja. Se sabe, Nicolás no es muy amigo de dar notas. Menos, cuando se trata de cosas privadas.

Curioso gesto de Ángel de Brito son Laurita Fernández en medio de rumores de embarazo de la bailarina

Naturalmente fue Laurita la encargada de confirmar la reconciliación. A principios de septiembre, comenzaron a circular unas imágenes de la conductora y el actor en diferentes circunstancias cotidianas. Paseando por el barrio, haciendo las compras, siempre a una distancia prudente, sin abrazos comprometedores, pero la confirmación era cuestión de tiempo. Y Laurita lo reconoció en el programa Los ángeles de la mañana y luego lo ratificó en su cuenta de Instagram.

Después de algunas turbulencias, recibieron el 2021 juntos, enamorados y con rumores de embarazo que ella negó, aunque no con una convicción muy clara. Esta mañana, se permitió bromear al respecto con su colega. “¿Podemos confirmar tu embarazo?”, preguntó Ángel. “Hoy sí”, respondió Laurita entre risas... ¿Habrá más sorpresas en la final del Cantando 2020?





