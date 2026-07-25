Laura Fernández anuncia planta procesadora de carne, ampliación de la Ruta 21 y nuevas inversiones para Guanacaste

La presidenta Laura Fernández anunció una planta procesadora de carne y una terminal de carga para fortalecer las exportaciones desde Guanacaste. Crédito: Captura Presidencia de la República

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció una serie de proyectos para fortalecer el sector agropecuario de Guanacaste durante un acto organizado por la Cámara de Ganaderos de Liberia, en el marco de la celebración de los 202 años de la Anexión del Partido de Nicoya.

En su discurso, la mandataria adelantó que su administración impulsará la construcción de una planta procesadora de carne en la provincia, una terminal de carga en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, la ampliación de la Ruta Nacional 21 y nuevas acciones para mejorar la competitividad de la ganadería costarricense.

Las declaraciones se dieron durante un homenaje que la Cámara de Ganaderos de Liberia rindió a Fernández en el primer año de su participación como presidenta en la Expo Liberia, actividad considerada una de las vitrinas más importantes del sector ganadero nacional.

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"Guanacaste hace grande a Costa Rica y el aporte de esta provincia al desarrollo nacional es innegable. El campo guanacasteco no está solo; tiene un gobierno comprometido que cree en el sector agropecuario como generador de riqueza“, afirmó la mandataria durante su intervención.

Planta procesadora de carne y terminal de carga

Uno de los anuncios más destacados fue el inicio de los estudios de factibilidad para desarrollar una planta procesadora de carne en Guanacaste, proyecto que, según el Gobierno, busca agregar valor a la producción ganadera y facilitar la comercialización directa.

Previamente, el presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), Ricardo Quesada, informó que la institución destinará más de ¢150 millones para realizar los estudios técnicos que determinen la viabilidad de la obra.

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Fernández aseguró que el proyecto permitirá reducir la dependencia de intermediarios y abrir nuevas oportunidades para los productores.

A ello sumó el compromiso de incorporar una terminal de carga en la futura concesión del Aeropuerto Daniel Oduber, con el objetivo de facilitar la exportación de carne, productos lácteos y alimentos frescos desde Guanacaste hacia mercados internacionales.

Ruta 21 y apoyo a los productores

La presidenta también anunció avances en la ampliación de la Ruta Nacional 21, una de las principales carreteras de la provincia.

Según explicó, el primer tramo ya fue sometido al proceso de consulta pública y cuenta con recursos presupuestados para iniciar posteriormente la licitación.

"Tenemos el dinero en el presupuesto del Conavi. Muy pronto veremos los tractores trabajando porque la Ruta 21 afecta a toda la provincia“, señaló.

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Durante la actividad, el Gobierno también formalizó la entrega de equipos financiados por el Inder por más de ¢525 millones, entre ellos maquinaria agrícola para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño, drones para agricultura de precisión y un tractor destinado al Centro de Investigación Agropecuaria Enrique Jiménez Núñez del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA).

De acuerdo con Quesada, estas inversiones buscan mejorar la productividad, optimizar el uso del agua y fortalecer la capacidad de respuesta del sector agropecuario frente a las sequías.

Durante la actividad, el Gobierno formalizó inversiones superiores a ¢525 millones para apoyar al sector agropecuario de la provincia. Crédito: Captura Presidencia de la República

Combate al robo de ganado y mejora genética

Fernández también aprovechó el encuentro para anunciar que el Ejecutivo impulsará reformas legales para endurecer las sanciones contra el robo y destace ilegal de ganado.

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La mandataria sostuvo que su administración mantiene una política de “cero tolerancia” contra el comercio ilícito de carne y queso, al considerar que estas prácticas afectan directamente a los productores que cumplen con la normativa.

Asimismo, informó que próximamente ingresarán al país 22 vacas de raza Brangus, destinadas a un programa de mejoramiento genético que busca aumentar la productividad y rentabilidad de las fincas ganaderas de Guanacaste.

El Ejecutivo aseguró que impulsará reformas para endurecer las sanciones contra el robo y destace ilegal de ganado. Crédito: Captura Presidencia de la República

Un homenaje de los ganaderos

Antes del discurso presidencial, la Cámara de Ganaderos de Liberia entregó un reconocimiento especial a Laura Fernández por el respaldo brindado al sector.

El presidente de la organización, Isaías Rivas, destacó el trabajo conjunto entre las instituciones públicas y los productores para enfrentar los desafíos derivados del fenómeno de El Niño y fortalecer la actividad ganadera.

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Como parte del homenaje, la mandataria recibió un sombrero artesanal elaborado por artesanos liberianos, además de un reconocimiento de la Federación de Cámaras de Ganaderos de Guanacaste por el apoyo brindado al desarrollo de la provincia.

Fernández agradeció el gesto y aseguró que continuará impulsando proyectos para el sector productivo.

"No pienso fallarles. Al contrario, duplicaré mi esfuerzo y el del equipo de gobierno para servirles con excelencia y convertir los proyectos en resultados“, expresó la presidenta ante los asistentes.