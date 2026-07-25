Costa Rica

Laura Fernández anuncia planta procesadora de carne, ampliación de la Ruta 21 y nuevas inversiones para Guanacaste

La presidenta aprovechó un homenaje de la Cámara de Ganaderos de Liberia para presentar una serie de proyectos dirigidos al sector agropecuario y reafirmar el compromiso de su administración con el desarrollo de la provincia.

Guardar
Google icon
La presidenta Laura Fernández anunció una planta procesadora de carne y una terminal de carga para fortalecer las exportaciones desde Guanacaste. Crédito: Captura Presidencia de la República
La presidenta Laura Fernández anunció una planta procesadora de carne y una terminal de carga para fortalecer las exportaciones desde Guanacaste. Crédito: Captura Presidencia de la República

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció una serie de proyectos para fortalecer el sector agropecuario de Guanacaste durante un acto organizado por la Cámara de Ganaderos de Liberia, en el marco de la celebración de los 202 años de la Anexión del Partido de Nicoya.

En su discurso, la mandataria adelantó que su administración impulsará la construcción de una planta procesadora de carne en la provincia, una terminal de carga en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, la ampliación de la Ruta Nacional 21 y nuevas acciones para mejorar la competitividad de la ganadería costarricense.

Las declaraciones se dieron durante un homenaje que la Cámara de Ganaderos de Liberia rindió a Fernández en el primer año de su participación como presidenta en la Expo Liberia, actividad considerada una de las vitrinas más importantes del sector ganadero nacional.

PUBLICIDAD

"Guanacaste hace grande a Costa Rica y el aporte de esta provincia al desarrollo nacional es innegable. El campo guanacasteco no está solo; tiene un gobierno comprometido que cree en el sector agropecuario como generador de riqueza“, afirmó la mandataria durante su intervención.

Planta procesadora de carne y terminal de carga

Uno de los anuncios más destacados fue el inicio de los estudios de factibilidad para desarrollar una planta procesadora de carne en Guanacaste, proyecto que, según el Gobierno, busca agregar valor a la producción ganadera y facilitar la comercialización directa.

Previamente, el presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), Ricardo Quesada, informó que la institución destinará más de ¢150 millones para realizar los estudios técnicos que determinen la viabilidad de la obra.

PUBLICIDAD

Fernández aseguró que el proyecto permitirá reducir la dependencia de intermediarios y abrir nuevas oportunidades para los productores.

A ello sumó el compromiso de incorporar una terminal de carga en la futura concesión del Aeropuerto Daniel Oduber, con el objetivo de facilitar la exportación de carne, productos lácteos y alimentos frescos desde Guanacaste hacia mercados internacionales.

Ruta 21 y apoyo a los productores

La presidenta también anunció avances en la ampliación de la Ruta Nacional 21, una de las principales carreteras de la provincia.

Según explicó, el primer tramo ya fue sometido al proceso de consulta pública y cuenta con recursos presupuestados para iniciar posteriormente la licitación.

"Tenemos el dinero en el presupuesto del Conavi. Muy pronto veremos los tractores trabajando porque la Ruta 21 afecta a toda la provincia“, señaló.

Durante la actividad, el Gobierno también formalizó la entrega de equipos financiados por el Inder por más de ¢525 millones, entre ellos maquinaria agrícola para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño, drones para agricultura de precisión y un tractor destinado al Centro de Investigación Agropecuaria Enrique Jiménez Núñez del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA).

De acuerdo con Quesada, estas inversiones buscan mejorar la productividad, optimizar el uso del agua y fortalecer la capacidad de respuesta del sector agropecuario frente a las sequías.

Durante la actividad, el Gobierno formalizó inversiones superiores a ¢525 millones para apoyar al sector agropecuario de la provincia. Crédito: Captura Presidencia de la República
Durante la actividad, el Gobierno formalizó inversiones superiores a ¢525 millones para apoyar al sector agropecuario de la provincia. Crédito: Captura Presidencia de la República

Combate al robo de ganado y mejora genética

Fernández también aprovechó el encuentro para anunciar que el Ejecutivo impulsará reformas legales para endurecer las sanciones contra el robo y destace ilegal de ganado.

La mandataria sostuvo que su administración mantiene una política de “cero tolerancia” contra el comercio ilícito de carne y queso, al considerar que estas prácticas afectan directamente a los productores que cumplen con la normativa.

Asimismo, informó que próximamente ingresarán al país 22 vacas de raza Brangus, destinadas a un programa de mejoramiento genético que busca aumentar la productividad y rentabilidad de las fincas ganaderas de Guanacaste.

El Ejecutivo aseguró que impulsará reformas para endurecer las sanciones contra el robo y destace ilegal de ganado. Crédito: Captura Presidencia de la República
El Ejecutivo aseguró que impulsará reformas para endurecer las sanciones contra el robo y destace ilegal de ganado. Crédito: Captura Presidencia de la República

Un homenaje de los ganaderos

Antes del discurso presidencial, la Cámara de Ganaderos de Liberia entregó un reconocimiento especial a Laura Fernández por el respaldo brindado al sector.

El presidente de la organización, Isaías Rivas, destacó el trabajo conjunto entre las instituciones públicas y los productores para enfrentar los desafíos derivados del fenómeno de El Niño y fortalecer la actividad ganadera.

Como parte del homenaje, la mandataria recibió un sombrero artesanal elaborado por artesanos liberianos, además de un reconocimiento de la Federación de Cámaras de Ganaderos de Guanacaste por el apoyo brindado al desarrollo de la provincia.

Fernández agradeció el gesto y aseguró que continuará impulsando proyectos para el sector productivo.

"No pienso fallarles. Al contrario, duplicaré mi esfuerzo y el del equipo de gobierno para servirles con excelencia y convertir los proyectos en resultados“, expresó la presidenta ante los asistentes.

Temas Relacionados

Costa RicaLaura FernándezGuanacastePlanta procesadora de carneRuta 21Cámara Ganaderos de Liberia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador: Más de 300 años de condena para asesino de un soldado y el hermano de un agente policial

Willian Antonio García Rumaldo, “Sospechoso”, recibió una condena de 324 años de prisión por diez homicidios agravados y pertenencia a agrupaciones ilícitas

El Salvador: Más de 300 años de condena para asesino de un soldado y el hermano de un agente policial

El presidente Arévalo firma agenda territorial con la municipalidad indígena de Santa Catarina Ixtahuacán, con lo cual suma 17 agendas

El convenio pacta acciones en economía comunitaria, obras, atención médica, enseñanza y cultura, además del reconocimiento de autoridades ancestrales, como respuesta al rezago que la población asocia con el cambio de cabecera tras Mitch

El presidente Arévalo firma agenda territorial con la municipalidad indígena de Santa Catarina Ixtahuacán, con lo cual suma 17 agendas

EE.UU. eleva a 12.5% el arancel para parte de las exportaciones de Costa Rica por cuestionamientos sobre trabajo forzado

Productos clave como café, piña, banano, dispositivos médicos y semiconductores permanecen excluidos de la medida.

EE.UU. eleva a 12.5% el arancel para parte de las exportaciones de Costa Rica por cuestionamientos sobre trabajo forzado

¡Una fiesta centenaria! Santo Domingo inauguró los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La ceremonia celebrada en el Estadio Olímpico Félix Sánchez y dio inicio a la cita deportiva que tendrá lugar hasta el 8 de agosto

¡Una fiesta centenaria! Santo Domingo inauguró los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El Salvador: Canasta básica alimentaria subió 2.7 % en el primer semestre de 2026

El valor promedio de los alimentos esenciales experimentó un incremento tanto en áreas urbanas como rurales, de acuerdo con la información del Banco Central de Reserva, rematado por EFE

El Salvador: Canasta básica alimentaria subió 2.7 % en el primer semestre de 2026

TECNO

Carga rápida vs. carga normal: cuál cuida mejor la batería de tu celular

Carga rápida vs. carga normal: cuál cuida mejor la batería de tu celular

Meta AI ahora organiza tu agenda: integra recordatorios, tareas y calendario en un solo lugar

Jensen Huang, CEO de Nvidia, publica por primera vez en X: carta para pedir IA sin restricciones

Estos son los códigos de Free Fire que puedes canjear el último fin de semana de julio 2026

¿Cuál es el precio de las principales criptomonedas de hoy 25 de julio?

ENTRETENIMIENTO

Las próximas películas de Matt Damon y Tom Holland tras ‘La Odisea’: lo nuevo de los directores de ‘Todo a la vez en todas partes’ y el biopic de Fred Astaire

Las próximas películas de Matt Damon y Tom Holland tras ‘La Odisea’: lo nuevo de los directores de ‘Todo a la vez en todas partes’ y el biopic de Fred Astaire

“Muchos de nosotros, ya de mediana edad, tuvimos dolor de espalda”: Matt Damon reveló el costo físico detrás de La Odisea

Stanley Tucci recordó cuando fue diagnosticado con cáncer: “Fue muy aterrador”

Sean “Diddy” Combs, en confinamiento solitario tras un altercado con otro recluso dentro de la cárcel

Todo lo que debes saber del regreso de ‘Soy Luna’ con su cuarta temporada

MUNDO

Volodimir Zelensky denunció que seis personas murieron y 10 resultaron heridas en una nueva oleada de ataques rusos

Volodimir Zelensky denunció que seis personas murieron y 10 resultaron heridas en una nueva oleada de ataques rusos

António Guterres realizó una visita histórica a Siria, la primera de un secretario general de la ONU desde 2009

La Unión Europea instó al régimen de Nicaragua a celebrar elecciones “transparentes, inclusivas y creíbles”

El régimen iraní amenazó a las tropas de EEUU en Medio Oriente: “Preparamos billetes de ida gratis al infierno”

Guerra en Medio Oriente en VIVO | La Guardia Revolucionaria de Irán dijo que detuvo a cuatro embarcaciones que intentaban transitar por Ormuz