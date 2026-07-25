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Franco Colapinto afrontará la FP3 y la clasificación del Gran Premio de Hungría: hora, TV y todo lo que hay que saber

Tras un viernes accidentado, Franco Colapinto buscará reponerse en el segundo día de actividad en el circuito del Hungaroring

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DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Sábado 25 de julio

Práctica Libre 3: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Hungría)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Hungría)

Domingo 26 de julio

Carrera a 70 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Hungría)

10:00 hsHoy

La bronca de Franco Colapinto por su accidente en las prácticas del Gran Premio de Hungría: “Perdí la parte trasera”

El argentino explicó en detalle su golpe contra los muros: rompió el alerón de su Alpine y no pudo completar su primera sesión del fin de semana en la Fórmula 1

Franco Colapinto no logró completar un buen día viernes de Fórmula 1 en el Gran Premio de Hungría al estrellarse en la segunda práctica libre de la jornada. El argentino, que le cedió su monoplaza al piloto de reserva Paul Aron en la FP1, terminó su participación a falta de media hora de actividad en la FP2 al protagonizar un accidente en la última curva del Hungaroring.

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09:40 hsHoy

Franco Colapinto protagonizó un accidente en la segunda práctica del Gran Premio de Hungría

El piloto argentino, que no estuvo en pista durante la FP1, sufrió un despiste e impactó contra los muros con la parte trasera

El primer día de actividad en el Gran Premio de Hungría no tuvo un sabor grato para el argentino Franco Colapinto. Durante el entrenamiento inicial, debió ceder su butaca al rookie Paul Aron para cumplir con las obligaciones reglamentarias de la Fórmula 1 que exigen que cada corredor titular preste su monoplaza dos veces en la temporada a pilotos sin experiencia. En la segunda práctica, protagonizó un accidente que lo obligó a abandonar la sesión.

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09:20 hsHoy

El video del accidente de Franco Colapinto en la práctica del GP de Hungría: su conversación con Briatore en boxes

El piloto argentino tuvo que abandonar el ensayo a falta de la mitad del tiempo en la Fórmula 1

Franco Colapinto sufrió un accidente a los 27 minutos de la segunda práctica del Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1, que obligó a cortar su participación en el ensayo libre: los mecánicos deberán reparar el monoplaza con vistas al tercer entrenamiento de este sábado. A raíz de lo sucedido, se frenó la prueba para mostrar bandera roja con la intención de poner la pista en condiciones.

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09:10 hsHoy

El trazado del GP de Hungría:

Mapa del circuito de Hungaroring con catorce curvas, tres sectores, zona de detección de velocidad, zona de modo recto y puntos de adelantamiento
El circuito del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1
09:00 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del segundo día de actividad del Gran Premio de Hungría. Franco Colapinto, tras un accidentado viernes, afrontará la última práctica libre y la clasificación.

Franco Colapinto afrontará la segunda jornada del GP de Hungría (REUTERS/Marton Monus)
Franco Colapinto afrontará la segunda jornada del GP de Hungría (REUTERS/Marton Monus)

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Franco ColapintoFórmula 1F1AlpineGP de HungríaGran Premio de Hungría

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