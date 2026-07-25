Franco Colapinto afrontará la FP3 y la clasificación del Gran Premio de Hungría: hora, TV y todo lo que hay que saber

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1
Sábado 25 de julio
Práctica Libre 3: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Hungría)
Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Hungría)
Domingo 26 de julio
Carrera a 70 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Hungría)
Franco Colapinto no logró completar un buen día viernes de Fórmula 1 en el Gran Premio de Hungría al estrellarse en la segunda práctica libre de la jornada. El argentino, que le cedió su monoplaza al piloto de reserva Paul Aron en la FP1, terminó su participación a falta de media hora de actividad en la FP2 al protagonizar un accidente en la última curva del Hungaroring.
El primer día de actividad en el Gran Premio de Hungría no tuvo un sabor grato para el argentino Franco Colapinto. Durante el entrenamiento inicial, debió ceder su butaca al rookie Paul Aron para cumplir con las obligaciones reglamentarias de la Fórmula 1 que exigen que cada corredor titular preste su monoplaza dos veces en la temporada a pilotos sin experiencia. En la segunda práctica, protagonizó un accidente que lo obligó a abandonar la sesión.
Franco Colapinto sufrió un accidente a los 27 minutos de la segunda práctica del Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1, que obligó a cortar su participación en el ensayo libre: los mecánicos deberán reparar el monoplaza con vistas al tercer entrenamiento de este sábado. A raíz de lo sucedido, se frenó la prueba para mostrar bandera roja con la intención de poner la pista en condiciones.
El trazado del GP de Hungría:
Bienvenidos al minuto a minuto del segundo día de actividad del Gran Premio de Hungría. Franco Colapinto, tras un accidentado viernes, afrontará la última práctica libre y la clasificación.