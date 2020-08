Rumores de reconciliación: la foto del reencuentro de Nicolás Cabré y Laurita Fernández

Laurita Fernández y Nicolás Cabré le estarían dando una segunda oportunidad al amor

En marzo los rumores ya hacían referencia a una crisis. Por lo bajo, los íntimos sostenían que entre Nicolás Cabré y Laura Fernández no estaba todo bien. Que algo se había salido de su camino y que estaban intentando encaminarlo. Ella se había ido a Nueva York de vacaciones, después de haber hecho temporada en Mar del Plata con Departamento de soltero, y a su vuelta, se encontró con el aislamiento social obligatorio, y con esto, la imposibilidad de verlo.

Apenas unas semanas después de comenzada la caurentena en la Argentina, ella tuvo un inconveniente en su departamento que la obligó a dejarlo. ¿Qué hizo? Se fue a hacer la cuarentena a lo de su novio, en Pilar. La convivencia, lejos de unirlos, terminó por separarlos. Poco después de haber comenzado a vivir juntos ella agarró sus cosas y volvió a su hogar. Una semana después, ya en la última semana de abril, ella confirmó el distanciamiento y ruptura.

Sobre esto, en las posteriores entrevistas que la bailarina y conductora brindó, dijo que se debió a diferentes planes de vida. Cuestiones que para ella eran muy importantes que no estaban viendo de la misma manera. Por un lado, no negó las ganas de convertirse en madre en un corto plazo. Dar un paso más. Por otro, Cabré, que ya es padre de Rufina, fruto de la relación con Eugenia la China Suárez, prefiere no apresurarse. Incluso lo de la convivencia, que él tampoco estaría de acuerdo.

En fin todo esto parece ser parte del pasado. Porque la cuarentena los separó y, aparentemente, la cuarentena los unió. Según informaron en Intrusos, el actor y la conductora del Cantando 2020 se reencontraron y ya se habla de reconciliación. De darse una nueva oportunidad. En la foto que mostró el periodista Guido Záffora se puede ver a la pareja caminando juntos en un country de zona norte. En su relato, dijo que se trata del lugar en el que vive Cabré.

Nicolás Cabré y Laurita Fernández (Foto: "Intrusos" - América)

En la imagen se lo ve a él de remera y con una gorra puesta, mientras que a Laurita se la puede observar con un buzo rosa. En la postal se percibe que él va un paso más adelante. Al respecto, Záffora dijo: “Iban juntos, pero se separaron cuando se percataron de que esta persona, la que me mandó el material, los reconoció y se preparaba para sacarles la foto. Incluso, automáticamente doblaron, se fueron y se metieron en la casa de él”.

La postal corresponde al sábado pasado a la tarde. Ese mismo día Laurita posteó una foto en su cuenta de Instagram en que la se la ve con el mismo buzo rosa.

Hasta el momento, la pareja no hizo referencia a este suceso. Todo indica que prefieren ir con pie de plomo y no brindar una información apresurada. Por lo pronto, solo se habla de un reencuentro, de las ganas de darse una nueva oportunidad. Se dice que están probando: el título le pondrán a esta relación se verá luego.

Guido Záffora brindó información sobre el reencuentro entre Cabré y Fernández (Video: "Intrusos" - América)

Cabré y Fernández se conocieron en el 2018, cuando coincidieron en Sugar como protagonistas del musical que se presento en calle Corrientes. En septiembre de ese año ella confirmó la relación: “No esperaba sentirme así. Se dio sin buscarlo, sinceramente, al principio, lo vi como un compañero de trabajo”, dijo sobre él. En la misma línea, manifestó que no estaba preocupada por el pasado amoroso del actor y que cada relación era un mundo distinto.

SEGUÍ LEYENDO

Loly Antoniale mostró su impresionante casa en Miami: “Soy la reina de mi castillo”

La provocadora melodía que cantó Camila Cavallo, la ex mujer de Mariano Martínez