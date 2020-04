La conductora explicó que le costó tomar la decisión durante la cuarentena, en especial al no tener en quién apoyarse, más que a través de un teléfono. “Hubo días que estaba arriba y otros que no tenía ganas, que estaba triste y también me lo permití. Esto es muy duro para todos”, contó y dijo que llora “mucho”: “En otro momento hubiese hecho mil cosas para no pensar, pero me estoy entregando a lo que me pasa y eso también está bueno”.