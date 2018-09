Sin embargo, Laurita remarcó que no se esperaba encontrar el amor tan pronto, tras haber finalizado una larga relación con Fede Bal. "Me imaginé como muy negada por mucho tiempo. Y no me esperaba hoy sentirme bien -confió-. No esperaba sentirme de esta manera. No busqué nada. De hecho, mi plan era completamente diferente. Pero hoy me encuentro de esta manera y es el estado más lindo en el que puedo estar. Por eso, cuando me preguntan cómo me siento, digo que muy bien. Porque de verdad, me siento bien. Se dio de encontrar a quien me haga sentir bien y a quien yo pueda hacer sentir bien también".