Sociedad

Despiste, caída y tragedia en Neuquén en medio de una fuerte nevada: murió una nena de nueve años en la Ruta 237

El accidente ocurrió durante la tarde del viernes cuando una Renault Duster desbarrancó hacia el arroyo Limay Chico. El padre de la menor fue derivado a un centro de salud en Bariloche

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Un agente de policía, un vehículo policial blanco y azul, y un vehículo de bomberos rojo con luces encendidas en un camino con nieve
La caída de aguanieve en la zona generó una traza resbaladiza que influyó en el trágico accidente sobre la ruta 237 (Policía de la Provincia de Neuquén)

Una nena de 9 años murió este viernes por la tarde después de que la Renault Duster en la que viajaba junto a su padre se despistara en la Ruta 237 y cayera a un arroyo a la altura del kilómetro 1.560, en la zona de Chacabuco o Limay Chico. El hecho ocurrió pasadas las 16.

De acuerdo con fuentes del operativo, en la camioneta viajaban un padre y su hija, ambos con domicilio en Neuquén. La menor murió en el lugar y el hombre fue asistido por personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén y trasladado a un centro de salud de Bariloche. No fue necesario interrumpir el tránsito, por lo que la circulación sobre la ruta nacional permaneció habilitada mientras trabajaban los equipos de asistencia e investigación.

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Automóvil rojo volcado en un arroyo. Nieve cubre las orillas y la vegetación. Parte de una estructura de concreto en primer plano
El conductor, según fuentes policiales, "siguió de largo" ante una curva por la calzada con aguanieve lo que derivó en que desbarrancara hacia el río (Policía de la Provincia de Neuquén)

El comisario inspector Miguel Ángel Poblete, coordinador operativo de Villa La Angostura y Villa Traful, explicó a medios locales que cuando el personal policial del Departamento Nahuel Huapi llegó al sitio, el hombre ya había sido derivado y se constató la presencia del cuerpo de la niña. También indicó que la menor había sido asistida antes por personas que habrían presenciado el hecho.

Cómo fue el despiste y la caída al arroyo

El accidente, que ocurrió en el sector del arroyo Limay Chico, sucedió durante una jornada con la calzada mojada y sectores con aguanieve. Poblete sostuvo que, de acuerdo con los primeros indicios, la camioneta venía bajando desde Bariloche en dirección a Collón Curá y “pasó de largo”. Agregó: “Al parecer, el vehículo no dio un tumbo, sino que se despistó y pasó por el lateral derecho del puente, terminando dentro del arroyo”.

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Esa reconstrucción difiere de las primeras versiones que hablaban de un vuelco antes de la caída al curso de agua. La mecánica final del siniestro todavía no fue establecida y forma parte de las pericias en marcha. En ese marco, el jefe policial señaló que no se sabe si el vehículo mordió la banquina por la nieve.

Sobre lo que observaron los testigos, Poblete dijo: “El cuerpo de la niña apareció a unos 20 metros de donde estaba el vehículo y el padre estaba del otro lado, sentado, se ve que en estado de shock o inconsciencia el padre sacó a su hija del auto hacia la orilla”.

Respecto del estado del tiempo al momento del hecho, el comisario precisó que “estaba lloviznando y había nieve sobre la banquina”, aunque remarcó que la visibilidad era buena en ese tramo.

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