Deportaciones de hondureños aumentan mientras disminuye el tránsito irregular de migrantes

Las deportaciones de hondureños aumentaron en el primer semestre de 2026, con 23.952 retornados según la OIM.

Las deportaciones de hondureños aumentaron en el primer semestre de 2026, mientras cayó el ingreso de migrantes extranjeros que cruzan Honduras rumbo a Norteamérica.

Según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre enero y junio fueron retornados 23.952 hondureños y entraron 5.087 migrantes en condición de vulnerabilidad.

De acuerdo con el informe, en el mismo período de 2025 habían sido retornados 17,102 hondureños. La diferencia fue de 6,850 personas, cerca de 40% más que un año antes. Solo en junio fueron repatriados 4,407 hondureños, una cifra superior a la del mismo mes del año previo y a la de mayo de 2026.

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Estados Unidos siguió siendo el principal país desde donde son deportados los ciudadanos hondureños. Según el informe, casi nueve de cada diez personas retornadas durante junio procedían de territorio estadounidense.

En segundo lugar quedó México. También se registraron retornos, en menor cantidad, desde Guatemala, El Salvador, Canadá, España y Ecuador.

Origen y perfil de los retornados

El perfil de la población retornada mostró una mayoría masculina. Durante junio, el 87% de las personas deportadas fueron hombres, mientras que las mujeres representaron el 11%. El 2% restante correspondió a niñas, niños y adolescentes.

Una vez que ingresan al país, los migrantes deportados son atendidos en los Centros de Atención al Migrante Retornado (CAMR), donde reciben orientación, asistencia inmediata y acompañamiento institucional.

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Ecuador encabezó el origen de los migrantes en tránsito por Honduras en junio, seguido por Venezuela y la República Popular China.

El informe indicó que el Centro de Atención al Migrante Retornado de San Pedro Sula recibió la mayor parte de las personas retornadas durante junio, al concentrar el 85% de los ingresos.

El resto fue atendido principalmente en los centros ubicados en Omoa y Belén, desde donde distintas instituciones coordinan servicios de apoyo para facilitar el proceso de reintegración de quienes regresan al país.

Mientras las deportaciones de hondureños aumentan, el tránsito de migrantes extranjeros por Honduras mostró una tendencia opuesta.

Durante el primer semestre de 2026 ingresaron al territorio nacional 5,087 migrantes en condición de vulnerabilidad, una cifra menor a la observada durante el mismo período de 2025.

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La reducción superó el 74% y representó más de 14 mil personas menos que en el año anterior. Las estadísticas reflejan que el ingreso irregular de migrantes se mantuvo en niveles bajos durante los primeros seis meses del año, aunque con variaciones mensuales.

La población retornada a Honduras mostró mayoría masculina, ya que el 87% de los deportados en junio fueron hombres.

Países de origen de los migrantes en tránsito

Entre las personas migrantes que transitaron por Honduras durante junio, Ecuador concentró el mayor porcentaje de registros, seguido por Venezuela y la República Popular China.

En la distribución por edades, la mayor parte de quienes ingresaron al país en condición migratoria irregular tenía entre 21 y 40 años, el grupo más numeroso durante el período analizado.

La información recopilada por la OIM, con base en registros del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (Conmigho), muestra el flujo de retorno de ciudadanos hondureños y el paso de personas provenientes de distintos continentes por el territorio hondureño.

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Las cifras reflejan que Honduras continúa enfrentando una dinámica migratoria marcada por el incremento de las deportaciones de sus ciudadanos y la reducción del tránsito irregular de extranjeros, un panorama que mantiene el desafío de fortalecer las acciones de atención, reintegración y gestión migratoria.