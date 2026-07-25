Darío Barassi contó cuál es la pregunta que más le hacen las señoras mayores en la calle

El conductor aprovechó la anécdota y les mandó un saludo a todas sus “viejis”

Desde aspectos personales a charlas íntimas, Darío Barassi suele revelar todo tipo de intimidades al aire de su programa. Así las cosas, fiel a su estilo, este viernes el conductor explicó cuál es la pregunta que más le hacen las señoras mayores al verlo en la vía pública.

Todo sucedió durante la emisión especial de Ahora Caigo (Eltrece), la cual alcanzó los 100 programas al aire. Para celebrarlo, Darío Barassi invitó a participar a concursantes que, a lo largo del año, lograron destacarse y liderar el juego en diferentes emisiones, aunque ninguno de ellos llegó a la gran final. La jornada tuvo un tono particular, atravesada por el reconocible humor de Barassi y también por su sinceridad respecto a los problemas de salud que experimenta desde el inicio del ciclo, en especial las molestias vinculadas al dolor ciático.

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En uno de los momentos del programa, Barassi presentó a Vander, un joven de 32 años que trabaja en el ámbito de la estadística deportiva. Fiel a su estilo, el conductor aprovechó para sentarse y descansar las piernas, una costumbre que adoptó desde el comienzo del ciclo a raíz de sus dolores físicos.

En medio de una conversación con Vander, Barassi no dudó en compartir cómo se sentía: “Estoy cansado, me duele todo el cuerpo, sobre todo la espalda, y es viernes. Siento que se me está por abrir una herida. Luli me dijo que estoy panzón, así que no quiero gente joven, prefiero gente como el participante 3, el 2, el 10, que me hacen sentir bien conmigo mismo. Venís vos con tu juventud y me hacés mal”.

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Darío Barassi se sinceró sobre su salud en “Ahora Caigo” y dejó una frase que explotó al aire

Instantes antes de que comenzara el duelo entre dos concursantes, Barassi se refirió a una situación que se repite fuera de cámara y que involucra a su público más fiel. “Todas las señoras mayores me paran en la calle y me preguntan: ‘¿Por qué hacés el programa sentado?’”, relató el conductor, visibilizando el interés y la cercanía de ese sector del público. Barassi aprovechó el comentario para enviarles un saludo: “Les mando un beso a mis viejis”, expresó, antes de retomar la conducción del ciclo.

La anécdota sirvió para mostrar el vínculo que Barassi mantiene con su audiencia y cómo, incluso en medio de un programa en vivo, el conductor encuentra espacio para referirse con humor y naturalidad a los detalles de su vida cotidiana y a las inquietudes de quienes lo siguen.

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Días atrás, Barassi volvió a causar impacto en los participantes del programa. En medio de una dinámica del ciclo, Darío jugaba a “La escondida” junto a Martín, el líder ocasional del programa, y una participante apodada Luchi. Todo transcurría con normalidad hasta que una consigna aparentemente simple tomó un giro distinto. El conductor leyó: “Así es la madera contrachapada”, y Martín debía descubrir qué palabra escondía el término “Acredita”. El tiempo avanzaba y el participante no lograba dar con la respuesta.

Un percance para Darío Barassi

La tensión aumentó cuando el propio Barassi reconoció: “No la sé”. Justo sobre el final, Martín acertó al decir “terciada”. Ante la confirmación, el alivio fue evidente y Barassi no dudó en compartir lo que le acababa de ocurrir: “Ay, se me acaba de salir pis a mí”, expresó entre risas, provocando la reacción inmediata del público y los presentes en el estudio.

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El episodio se viralizó rápidamente y sumó una más a la lista de situaciones desopilantes que suele protagonizar el conductor. En ese segmento del programa, la espontaneidad y el humor volvieron a ser los protagonistas, consolidando el estilo que caracteriza al ciclo nocturno de El Trece.

El momento de Barassi quedó registrado como uno de los más recordados de la emisión, debido a la naturalidad con la que el conductor afrontó el percance y su capacidad para reírse de sí mismo frente a las cámaras. La escena ilustra cómo el humor genuino puede surgir en los instantes de mayor tensión, logrando conectar con la audiencia.

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