“Los peores días de mi vida”: el descarnado relato de una figura de la Premier League y la selección de Países Bajos

Xavi Simons relató cómo vivió la dura lesión que sufrió y perderse el Mundial 2026 (Reuters/Jason Cairnduff)

El futbolista neerlandés Xavi Simons compartió recientemente un testimonio impactante tras sufrir una grave lesión que lo dejó fuera de la Copa del Mundo 2026 y lo alejó de la recta final de la temporada con el Tottenham Hotspur. En una entrevista difundida por el canal oficial del club inglés, el mediocampista describió con detalles el proceso físico y emocional que atravesó luego de romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla en una de las últimas jornadas de la Premier League. El ex Barcelona reconoció que “fueron los peores días de mi vida. No comí nada durante una semana”, revelando la magnitud del golpe sufrido tanto en lo deportivo como en lo personal.

La llegada de Xavi Simons al fútbol inglés se anunció como uno de los traspasos más relevantes del verano europeo de 2025. El ex jugador del RB Leipzig aterrizó en Londres tras una transferencia de 65 millones de euros, con la expectativa de consolidarse en uno de los equipos más exigentes de la liga y preparar su participación con la selección de Países Bajos en la máxima cita futbolística. El inicio de su aventura en Inglaterra resultó complicado debido al proceso de adaptación y a una campaña colectiva adversa, donde el club apenas logró evitar el descenso en la última jornada.

PUBLICIDAD

El punto de quiebre ocurrió cuando Simons atravesaba su mejor momento de la temporada. Durante un partido clave, el mediocampista intentó una acción habitual en su juego, pero un rival interceptó su carrera de manera sorpresiva. “Era una acción que había realizado quizá 10.000 veces en mi vida. Justo cuando quise pasar, él decidió interponer el cuerpo; sentí las piernas clavadas en el suelo mientras mi cuerpo se iba hacia el otro lado”, narró el jugador. El futbolista recordó el instante en que intentó levantarse y notó un desplazamiento anormal en la articulación. “Sentí como si la rodilla se hubiera salido de su sitio y vuelto a entrar. Ahí supe que todo había terminado”, relató.

El diagnóstico médico confirmó la gravedad de la lesión: rotura del ligamento cruzado anterior. La noticia significó no solo el final anticipado de la temporada sino también la pérdida de la oportunidad de disputar el Mundial con Países Bajos bajo la dirección de Ronald Koeman. “Al oír eso, sentí como si todo mi cuerpo se derrumbara”, confesó Simons, quien no pudo evitar las lágrimas junto a su familia tras recibir el parte médico.

PUBLICIDAD

Xavi Simons, mediocampista del Tottenham, sufrió la rotura de ligamentos cruzados en una de sus rodillas (Nick Potts/PA vía AP)

El apoyo de sus seres queridos resultó fundamental durante los primeros días tras la operación. El futbolista relató que su madre fue una presencia decisiva en el proceso de asimilación de la noticia. “Recuerdo que estábamos sentados al lado de la mesa por la mañana y yo seguía pensando que me estaba perdiendo lo más importante: ayudar a mi club a luchar por evitar el descenso. Ella me dijo: ‘Xavi, para. Ya está hecho. Ya no puedes hacer nada. Ha pasado esto, tienes que aceptarlo y seguir adelante. Las cosas pasan por algo en la vida y tienes que verlo así’”, comentó el jugador.

A pesar del apoyo familiar, el proceso de recuperación presentó desafíos inesperados. Xavi Simons describió con crudeza los días posteriores a la intervención quirúrgica: “Los primeros cuatro días fueron los peores de mi vida. No podía dormir. No comí nada durante una semana. Tenía muchísimo dolor, vomitaba, sufría mareos... fue terrible. No le deseo a nadie pasar por ese dolor”. El jugador también expresó su desconcierto ante la reacción de su propio cuerpo: “Tengo 23 años, nunca he estado de baja. Esto nunca había ocurrido antes, ¿por qué ahora? Creo que mi cuerpo reaccionó así”.

PUBLICIDAD

Con el paso de las semanas, Simons comenzó a experimentar una mejoría en su estado físico y emocional. “A partir de la segunda semana, todo fue muy bien; todo marchó de maravilla. Por suerte, cuento con el respaldo de mi club y, al ver cómo responde mi cuerpo, pienso: ‘Ahora podemos probar cosas nuevas y avanzar en diferentes aspectos’. Cada vez que estoy en el gimnasio, pienso que debo ser más fuerte y mejorar. Tener esa motivación presente cada día resulta realmente gratificante para mí”, expresó el futbolista en la entrevista.

El mediocampista neerlandés también compartió sus metas de cara al futuro, dejando en claro que mantiene intactas sus aspiraciones de éxito tanto a nivel individual como colectivo. “Mi objetivo es devolver el club a donde pertenece y ganar trofeos. Ese es mi objetivo principal y no desaparecerá”, sostuvo Xavi Simons ante el canal oficial del Tottenham Hotspur.

PUBLICIDAD