Hace algunos meses atrás, ante la reiterada consulta sobre la maternidad, Laurita señaló que tiene sus tiempos y que aún le gustaría realizar otras actividades laborales antes de tomarse un año completo para dedicarse a ser mamá. A principios de febrero, la actriz había subido a sus redes un romántico mensaje dedicado a Cabré, quien celebró sus 40 años trabajando con su novia en la costa atlántica. En la foto se los veía en un jacuzzi, sonriendo y disfrutando de la relación, con una tierna dedicatoria: “Living the best love story ever written (viviendo la mejor historia de amor jamás escrita)".