El conmovedor relato de la la influencer Caro Trippar: “Tengo cáncer, ese es mi diagnóstico”

La reconocida influencer grabó un video para contar que tiene cáncer y concientizar a sus seguidores (YouTube)

Caro Trippar, la youtuber e influencer argentina con millones de suscriptores en sus redes, reveló que tiene cáncer de mama con metástasis. Lo hizo a través de un video publicado en su canal de YouTube, grabado originalmente el 25 de mayo en una habitación de hotel en Estados Unidos, horas antes de regresar a la Argentina para iniciar el tratamiento. Y que esperó el tiempo que consideró suficiente para hacerlo público. “Tengo cáncer de mama. HER2 negativo, hormonal positivo con metástasis. Ese es mi diagnóstico“, escribió en la descripción de la publicación, como para que no quedaran dudas.

A sus 35 años, Caro es una de las creadores de contenido más populares de la Argentina. Lanzó su canal de YouTube en 2013, como una excusa para filmar una vacaciones y con el tiempo se convirtió en su principal actividad. Su contenido mezcla el desmentido de recetas de cocina virales —sin saber cocinar, como ella misma aclara— con vlogs de viajes y videos personales sobre su propia vida, muchos de ellos reproducidos por millones. “Hay gente que se crea un personaje y le va re bien. A mí no me funciona. Yo soy yo. Es lo que hay”, dijo en una entrevista con Infobae hace un año, poco después del nacimiento de su hijo Milo. Y bajo ese precepto se dirigió a su comunidad a corazón abierto y sin ocultar lágrimas ni inseguridades.

PUBLICIDAD

La influencer contó que se guardó la información durante dos meses antes de animarse a hacerla pública, porque sentía que no estaba lista para enfrentar la situación en persona. “Me rehúso a tener la conversación incómoda de: ‘¿Hola, tengo cáncer, todo bien?’. No. O sea, paso”, dijo. Por ese motivo, solo lo sabía el círculo íntimo y muchos de sus amigos y parte de su familia se enteraron del diagnóstico al mismo tiempo que sus seguidores.

El mensaje de Caro Trippar luego de subir el video

El camino al diagnóstico empezó con una señal que ella interpretó mal. Un mes después de dejar de amamantar a su hijo Milo, notó que su mama izquierda —la que siempre había sido problemática durante la lactancia— se sentía como una pelota dura, con pinchazos y una mancha rojiza. “Asumí que era mastitis. Todo lo relacionaba con la lactancia”, contó. Fue a una consulta ginecológica, le indicaron una ecografía y ahí la situación cambió de tono abruptamente: la ecografista detectó anomalías y un ganglio inflamado en la axila, y la acompañó ella misma a recepción para pedir un turno de urgencia con un mastólogo para el día siguiente.

PUBLICIDAD

Lo que vino después fue una sucesión de estudios. Mamografía, biopsia —que Trippar describió como una experiencia traumática porque la anestesia no le hizo efecto y sintió cada disparo—, resonancia con contraste, tomografía, PET, biopsia de huesos. Durante la resonancia se desmayó cuando le pusieron el contraste. “Le tengo pánico a las agujas y lo único que vi estos últimos meses son agujas”, dijo. Los resultados fueron determinantes: el nódulo principal medía 13 centímetros, había tres nódulos comprometidos en la axila y el tumor estaba a un centímetro del pezón. “No llegué a la detección temprana porque me confundí una mastitis con un cáncer y no lo agarré a tiempo”, lamentó.

La gratitud de Caro Trippar con sus seguidores y el respaldo en su hijo Milo

El diagnóstico definitivo trajo consigo varias capas de complejidad. Dado que el tumor responde a receptores hormonales, el equipo de la Clínica Fleming —donde se atiende— le indicó la necesidad de inducirle una menopausia artificial de forma inmediata. Esa decisión médica tiene una consecuencia directa sobre su posibilidad de volver a quedar embarazada. “Entre el tratamiento que me van a hacer me van a poner en una menopausia porque mi cáncer es hormonal”, explicó. La alternativa de congelar óvulos existe, pero implicaría retrasar el inicio de la quimioterapia. “Son muchas decisiones sumamente importantes que tengo que tomar ya”, dijo, entre lágrimas. “Todo el mundo me dice que mi salud es la decisión correcta y que agradezca que tengo a Milo. Pero no sé cuál es la decisión correcta”, admitió

PUBLICIDAD

El tratamiento de quimioterapia que le espera tiene una duración estimada de un año. El protocolo exacto todavía dependía, al momento de grabar el video, de los resultados de un estudio llamado FISH, que debía precisar el comportamiento del receptor HER2 —uno de los resultados había dado dudoso—. Según explicó la creadora de contenido, ese resultado define si la quimio será cada 21 días o cada 10, y si la pérdida de cabello será parcial o total. “Me dijeron que se me va a caer el pelo, que es inevitable”, dijo.

Caro Trippar mantuvo en reserva durante dos meses el diagnóstico de cáncer de mama antes de hacerlo público ante sus seguidores (Diego Barbatto)

Durante los meses que duró el proceso de diagnóstico, Trippar mantuvo su actividad pública sin que nadie lo notara. Fue a streamings, viajó, publicó en redes. “Iba a hacerme una resonancia y después me iba al stream. Nadie se enteró y me decían: ‘Tu cáncer no tiene cura’. Y yo después me iba a trabajar, tipo ‘acá no ha pasado nada’”, recordó. Su trabajo, incluso en el peor momento, fue también una forma de sobrevivir emocionalmente al proceso. “Grabar para mí se convirtió en una distracción y fue una de las cosas que me salvó”, reconoció.

PUBLICIDAD

La decisión de hacerlo público tuvo una motivación adicional. Cuando recibió el diagnóstico, Trippar buscó testimonios de mujeres jóvenes con un cuadro similar al suyo y encontró muy poco. “No tengo nadie en mi familia que tenga esto, no tengo ninguna amiga que tenga esto. Nada. Y necesitaba saber cómo iba a ser el tratamiento, cómo te afecta, cómo es del otro lado”, explicó. Esa ausencia de referentes fue lo que la empujó a documentar su propio proceso, con la cámara encendida incluso en los momentos de mayor quiebre.

Sobre el final del video, agradeció el apoyo incondicional de su madre y de su pareja y dejó un mensaje de concientización para que otras mujeres no pasen por lo mismo. “Si hay algo que quiero sacar de todo esto es la detección temprana”, dijo hacia el final del video, con la voz firme. “Vos, que estás viendo esto del otro lado, te revisás las mamas todos los meses. Si sentís un bultito, por más mínimo que sea, en especial si estás dando la teta, te lo vas a hacer ver”.

PUBLICIDAD