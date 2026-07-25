Cierran la autopista Dellepiane en ambos sentidos: qué obras realizarán y cuándo estará habilitada

Dos puentes peatonales en fase de construcción cruzan una autopista con múltiples carriles por donde circula un flujo constante de vehículos. (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cerrará durante 24 horas la autopista Dellepiane en ambos sentidos desde este sábado 25 de julio a las 15 hasta el domingo a la misma hora para instalar una nueva pasarela peatonal entre avenida Argentina y Escalada, una obra que forma parte de la reconversión del corredor en la primera Autopista Parque porteña y de la conexión con una futura estación del Metrobús.

La intervención se inscribe en un plan más amplio que, de acuerdo con la información oficial, apunta a beneficiar a 200 mil vehículos que usan esa red vial cada día, mejorar la vida de 63 mil beneficiarios directos que viven en la zona y acortar los tiempos de viaje de 15 mil usuarios del transporte público.

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Durante el corte total, todo el tránsito será desviado hacia las colectoras en ambos sentidos. Quienes quieran evitar la zona de obras podrán utilizar la autopista Perito Moreno para conectar la AU 25 de Mayo con la avenida General Paz.

La nueva pasarela se montará a la altura de Albariño

La estructura será instalada a la altura de Albariño y tendrá la función de vincular de forma segura ambos lados de la autopista con la futura estación central del Metrobús, prevista en el medio de las dos manos. También contará con rampas para garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida y de cochecitos de bebé.

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El operativo incluye el posicionamiento de una grúa de gran porte sobre la traza para montar las dos vigas principales de la pasarela. Cada una pesa unas 150 toneladas y mide 25,80 metros de largo por 4,50 metros de ancho.

La respuesta central para los conductores es concreta: la autopista Dellepiane no podrá usarse durante un día completo en ese tramo y la circulación quedará obligatoriamente derivada a las colectoras entre Argentina y Escalada.

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La intervención sobre Dellepiane forma parte del Sistema Integrado de Movilidad Urbana impulsado por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura

Según la publicación, ya fueron colocadas vigas para otra pasarela peatonal de características similares a la altura de Basualdo. También quedaron habilitadas la pasarela peatonal Piedra Buena, el nuevo puente vehicular de la calle Río Negro y la nueva colectora Norte, que incorporó un acceso a la autopista a la altura de Piedra Buena.

La obra incluye colectoras, un corredor para colectivos y un parque lineal de 4 kilómetros

La intervención sobre Dellepiane forma parte del Sistema Integrado de Movilidad Urbana impulsado por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura. El plan prevé refuncionalizar ingresos y egresos para hacerlos más fluidos y seguros, reemplazar en forma integral las defensas laterales e incorporar amortiguadores de impacto.

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En ese esquema ya fue habilitada la nueva subida de Piedra Buena en sentido a General Paz. Esa modificación permitió retirar de la traza a tres líneas de colectivos que tenían parada sobre la autopista.

Además, se construyen nuevos tramos de las colectoras Norte y Sur entre Piedra Buena y Rucci para dar continuidad a su recorrido por debajo del ferrocarril Belgrano Sur y la calle Río Negro, ya que hoy se interrumpían a 600 metros de la avenida General Paz. La colectora Norte ya funciona y la Sur será habilitada el mes próximo.

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En el centro de la autopista habrá además un corredor exclusivo para colectivos desde Piedra Buena hasta el empalme con el Metrobús de la AU 25 de Mayo. Será de doble mano, tendrá seis paradores centrales y estará separado del tránsito general mediante defensas de hormigón.

Ese corredor estará complementado por nuevas pasarelas elevadas para acceder de forma segura a cada parador desde ambos extremos y para vincular los laterales del futuro parque lineal. Esas estructuras sumarán señalización, nueva iluminación y rampas de acceso.

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El proyecto también contempla la creación de un parque lineal de 4 kilómetros, con canchas deportivas, pista de atletismo, juegos, postas aeróbicas, senderos para caminar o correr y bicisendas.

En paralelo, la Ciudad avanza con una obra hidráulica en la cuenca Cildáñez para mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos durante lluvias intensas. Los trabajos beneficiarán a más de 3.700 vecinos e incluyen dos conductos de 2.700 metros de longitud, con diámetros de 1,5 a 2,6 metros, y la instalación de 247 nuevos sumideros.

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